《熊熊殺人出代誌》熊害的？一場意外200萬歐元從天而降

★法國「演編導全才」喜劇天王法蘭克杜波斯科，自編自導自演瘋狂黑色喜劇

★法國凱薩獎影后《失速母親》羅蕾卡拉米，爆笑主演神演技再現

★比利時法裔影帝貝諾波維德演出

★榮獲西班牙馬拉加法國影展觀眾票選獎及青年評審團獎

★法國2025年1月1日650家戲院，票房打破1000萬歐元紀錄



一對夫妻 一場因熊引發的車禍意外

天降一筆橫財 打破一片寧靜 引發一場風暴

《熊熊殺人出代誌》(How to Make a Killing)故事講述法國夫婦二人在與瑞士、德國邊境的侏羅山上經營松樹林場。某天，丈夫在路上為了閃避一隻熊時，意外撞到了一輛汽車，導致車內兩名乘客死亡。這對夫婦在死者的後車箱中發現了裝了200萬歐元的行李袋，這筆天降鉅款，為他們帶來許多驚險危機，他們由此展開了與當地警官和黑道之間一連串的鬥智鬥勇。今年必看黑色犯罪荒謬喜劇！4月11日上映。

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

濃厚的法式風情 今年最荒謬爆笑的犯罪喜劇

黑色幽默濃厚風格、嘲諷與惡趣味

《熊熊殺人出代誌》導演法蘭克 杜波斯科（Franck Dubosc）同時身兼主演與編劇之一（與莎拉·卡明斯基（Sarah Kaminsky）共同編劇），還集結凱薩獎影后《失速母親》羅蕾卡拉米（Laure Calamy）、比利時國民影帝 貝諾波維德（Benoit Poelvoorde）等實力派巨星主演。導演杜波斯科的電影創作風格顯然深受柯恩兄弟的黑色喜劇《冰血暴》（Fargo）影響， 充滿著黑色幽默濃厚風格、嘲諷與惡趣味。全片精心策劃的細緻劇本，把整部片相當有節奏的對話設計，完美襯托本片敘述人性貪婪黑暗面的沉重主題，更為本片帶來了黑色幽默的特殊趣味，除此之外，本片對於人的慾望貪婪所引起的各種情緒細膩反應，極具說服力，觀眾輕易就能和角色的情緒有所連結產生共鳴。

《熊熊殺人出代誌》角色與情節帶著濃厚的法式風情與黑色幽默，當夫妻倆決定將因為撞熊獲取的意外之財據為己有。然而，當地警察局長和他的團隊開始調查這起事故時，兩人為了掩蓋真相，不斷採取愈發荒誕的行動，引發各種失控的劇情產生。

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》每一場戲都寫得精妙絕倫，演員們的喜劇節奏拿捏得恰到好處。飾演女主角的羅蕾卡拉米（Laure Calamy）的演技尤其出色，充分展現了她的才華，而整個卡司陣容表現都極為精彩，包括飾演警長副手佛羅倫絲的 約瑟芬·德莫（Joséphine de Meaux）、飾演警員薩米的 梅迪·梅斯卡（Mehdi Meskar），以及飾演警長自由奔放的少女女兒的 金·伊吉蘭（Kim Higelin）。除了熱愛熊類紀錄片的觀眾外，想必這部充滿活力的法式喜劇絕對值得所有人一看。特別推薦！

導演身兼男主角的杜波斯科，談到自己演而優則導的創作經過，他表示「我年輕時已經會寫一些小故事，也有一部小小的攝影機。當了演員後，我發現我不滿足於演戲，開始寫自己的作品。後來再創作其他故事，寫完後就覺得我是唯一能夠執導這部電影的人。」他認為成功的喜劇不能「逼」觀眾笑，像是電影中片頭出現第一個令人發笑的場面，竟然是男人被樹幹刺穿腹部。他表示：「一個人死了，肚子裡還插着木頭，這並不好笑，但我就知道放在我的電影裡會很有趣，而觀眾的確笑了，因為情節太荒誕誇張。」我想講自己覺得有趣的故事，能以自己的作品為榮。

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影

《熊熊殺人出代誌》。圖/聯影電影