楊麗花23歲美照公開 80歲首辦粉絲見面會掀回憶殺

在台灣若說到「歌仔戲」，一定馬上聯想到這個名字：楊麗花。2025 年陸續迎來影視聽中心與遠流共同出版的專書《如有神在：楊麗花與她的時代》、宜蘭傳統藝術中心的「世紀初戀楊麗花」歌仔戲特展、影視聽中心與公視、台視共同出品的《世紀初戀 楊麗花》紀錄片，與影視聽中心的系列典藏電影放映。

為回饋粉絲多年來的支持，楊麗花特別舉辦演藝生涯數十年來第一次「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 年全球花迷會」！2月22日活動當天湧入楊麗花演藝生涯累積多年的海內外粉絲，吸引千人擠爆主會場國家影視聽中心大影格，館外的戶外直播場人潮水洩不通，所有人都希望一睹楊麗花本人的風采！

「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 年全球花迷會」湧入海內外粉絲吸引千人。。圖/國家影視聽中心

楊麗花4歲就上台演出，16歲就挑大樑，在內台戲〈陸文龍〉演主角，20歲就到菲律賓公演。她在1950年代就是有名的內台歌仔戲明星，60年代更進軍廣播歌仔戲，再隨正聲天馬歌劇團進入到電視歌仔戲，並於1967年演出首部電影《碧玉簪》。

隨著主流娛樂媒介的演進，說不盡的演藝故事、數不盡的傳奇成就，都有粉絲觀眾見證。「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 年全球花迷會」活動開始前就有數千名楊麗花的「花迷」拿著捧花、手舉牌，在影視聽中心館外等待進場，歷久不衰的超高人氣可見一斑！

《回來安平港》（1970）楊麗花飾演金髮台荷混血的女主角阿金。圖/國家影視聽中心

身為「以前也是放學趕著回家看楊麗花」的粉絲，影視聽中心褚明仁董事長對此表示：「今天是破天荒第一次！我們楊阿姨從來沒有辦過影友會！」引來全場一陣熱烈掌聲！活動當天文化部部長李遠也特別出席參與，他分享：「二十五年前我在台視當節目部經理，有一間房間我都不能進去，是鎖著的，我都管不到！原來那間就是楊麗花放戲服道具的專屬房間。因為楊麗花是臺視最重要的資產，有如神般的存在！」

李遠部長回憶，當年只要在晚間六點檔重播起楊麗花歌仔戲，就能創下收視率超過5%的好成績，更能帶動台視晚間節目一路長紅。「所以楊阿姨說我，『看起來戇戇，其實巧巧（台語）』！與楊麗花共事的那段時間，是非常精彩的一段」。

從內台到廣播、電視到電影，楊麗花是劃世代的歌仔戲巨星，寫下台灣藝文發展史重要篇章，也是歌仔戲文化的最佳代言人。為此影視聽中心精心策畫特別專題，即將在新莊場館放映館藏的楊麗花參演經典作品，例如《回來再見安平港》、《三鳳震武林》等片，並宣布啟動1969年楊麗花主演經典電影《張帝找阿珠》的數位修復！

《張帝找阿珠》（1969）珍貴畫面。圖/國家影視聽中心

「歌仔戲國寶」楊麗花在全場花迷的尖叫與掌聲中華麗現身，看到滿場戲迷粉絲的熱情回應，楊麗花忍不住紅了眼眶，感動表示：「我真的不知道該怎麼感謝大家！聽到大家從新加坡東南亞、從香港特地來，這是我獨一無二的感動，沒有人可以理解了，真的是高興到快要哭了。」表示現在只要還可以自由行動，一定會為歌仔戲文化的推廣繼續付出。楊麗花也趁難得機會與台下粉絲近距離互動，「好漂亮！」、「好帥！」、「好想嫁給妳！」的粉絲告白示愛此起彼落。

李遠部長回憶過去在台視服務的經驗表示：「因為楊麗花是台視最重要的資產，有如神般的存在！」。圖/國家影視聽中心

高齡91歲的郭奶奶（圖左）推著輪椅趕來追星，更激動地從輪椅上站起來和偶像致意。圖/國家影視聽中心

高齡91歲的郭奶奶推著輪椅趕來追星，看到多年來的偶像近在眼前，不只雙眼離不開楊麗花的視線，她更激動地從輪椅上站起來和偶像致意！奇蹟般的畫面讓全場感動不已。

另外從楊麗花演野臺戲開始就是戲迷的粉絲，更拿出珍藏多年的海報跟周邊等收藏，並在今天這個特別的日子打造「鑲金紀念相簿」獻給楊麗花，完全不輸當代粉絲追星的模樣，心意誠意滿滿，楊麗花更表示希望將這個「鑲金相簿」可以拿出來，放在未來的展覽裡，分享給大家欣賞。更多楊麗花相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。「2025年，楊麗花年系列活動」更多相關資訊可上👉國家電影及視聽文化中心官網

「歌仔戲國寶」楊麗花在全場花迷的尖叫與掌聲中華麗現身！圖/國家影視聽中心

楊麗花在0222特別舉辦演藝生涯數十年來第一次「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 年全球花迷會」。圖/國家影視聽中心

楊麗花到戶外直播廣場和觀眾打招呼、親自回答提問。圖/國家影視聽中心

楊麗花趁難得機會與粉絲近距離互動，「好漂亮！」、「好帥！」、「好想嫁給妳！」的粉絲告白示愛此起彼落。圖/國家影視聽中心

影視聽中心褚明仁董事長：「今天是破天荒第一次！我們楊阿姨從來沒有辦過影友會！」。圖/國家影視聽中心

「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 年全球花迷會」粉絲擠爆主會場國家影視聽中心大影格。圖/國家影視聽中心

《世紀初戀楊麗花》攝於國父紀念館。圖/公視提供 郭政彰攝影

《世紀初戀楊麗花》攝於國父紀念館。圖/公視提供 郭政彰攝影

看到滿場戲迷粉絲的熱情回應，楊麗花忍不住紅了眼眶。圖/國家影視聽中心

看到滿場戲迷粉絲的熱情回應，楊麗花忍不住紅了眼眶。圖/國家影視聽中心