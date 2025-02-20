《萌寶助攻：五十歲婚寵》74歲劉曉慶x37歲耿大勇 霸總嬌妻大破尺度

大陸短劇領域迎來了一位真正的「大女主」！

2月2日，74歲的劉曉慶宣布：「我決定涉足短劇領域！」並坦言自己「愛看短劇，及時行樂」。兩天後，她便正式官宣自導自演短劇，試圖在3分鐘內塑造鮮活人物。這種「即興入局」的果決，與她早年從頂流影后跌落谷底後轉戰橫店跑龍套的韌性一脈相承。網友感嘆：「昨天才說愛上短劇，今天就官宣要拍，行動力碾壓年輕人！」

2月6日，劉曉慶身穿黃色羽絨服，亮相短劇《萌寶助攻：五十歲婚寵》開機儀式，該劇目前已順利殺青。

銀髮市場崛起，劉曉慶強勢入局

劉曉慶的跨界之舉並非一時衝動，而是對市場趨勢的精準判斷。2024年，中國新增網民742萬，其中60歲以上人口佔比超過20%；短劇市場中，40至59歲用戶已接近40%，銀髮族的追劇熱潮正迅速崛起。

此外，2024年中國電影市場全年票房達425.02億元人民幣，而短劇市場規模更是突破500億元人民幣，展現出更強勁的成長潛力。短劇產業的蓬勃發展，無疑成為劉曉慶決定入局的重要推動力。

《萌寶助攻：五十歲婚寵》劉曉慶主演短劇。圖/擷取自微博。

狗血套路短劇，抓住中老年市場爽點

短劇以快節奏、強反轉著稱，雖然常被詬病「土味」、「狗血」，但其「萌寶助攻」、「霸總愛情」等元素，恰恰迎合了特定受眾的需求。特別是中老年群體，他們對精神文化的需求逐步提升，卻長期缺乏符合其情感生活的影視內容。因此，圍繞再婚、黃昏戀、家庭矛盾等題材的短劇正逐步嶄露頭角。

劉曉慶或成「銀髮頂流」，短劇迎來新變局

劉曉慶此次搭檔37歲的男演員耿大勇，姐弟戀設定引發討論。她的加入，無疑將為短劇市場帶來更大關注度，也極有可能造就新一代「銀髮頂流」，為中老年市場帶來更具影響力的影視內容。未來，或許會有更多熟齡明星進軍短劇，開拓這片潛力無窮的新戰場。

《萌寶助攻：五十歲婚寵》劉曉慶主演短劇。圖/擷取自微博。

《萌寶助攻：五十歲婚寵》劉曉慶主演短劇。圖/擷取自微博。

《萌寶助攻：五十歲婚寵》劉曉慶主演短劇。圖/擷取自微博。

《萌寶助攻：五十歲婚寵》劉曉慶主演短劇。圖/擷取自微博。

《萌寶助攻：五十歲婚寵》劉曉慶主演短劇。圖/擷取自微博。

《萌寶助攻：五十歲婚寵》劉曉慶主演短劇。圖/擷取自微博。