《納米比亞沙漠直播中》腦袋空空的加奈 無序人生的厭世浪漫
不一樣的厭世浪漫！《納米比亞沙漠直播中》成為情人節上映新片全台單廳票房冠軍！
獲獎無數的日本電影《納米比亞沙漠直播中》，從去年開始便有無數影迷敲碗想看。而本片於情人節週末正式上映便立即登上了新片的全台單廳票房冠軍，力壓《北村公寓4：44》、《BJ單身日記：戀上小鮮肉》與《感應》等韓國、好萊塢強檔鉅片。
無數的觀眾看完了《納米比亞沙漠直播中》後，紛紛表示：「女主角加奈根本就是我。」，然而卻也有觀眾表示：「如果你的女朋友看完後對加奈深感共鳴，那你可能要小心了！」，影評人帥哥看電影如此形容女主角：「她在男朋友面前雙標、無賴、說謊、冷暴力、缺乏耐心、無理取鬧、甚至是直接拳腳相向」。
如此可怕的女性形象卻迷得片中兩位男朋友團團轉！究竟河合優實飾演的加奈有何魅力，使每個觀眾看完即便無法認同她的行為，卻不得不臣服於這顆電影界的明日之星呢？！
《納米比亞沙漠直播中》由兩位二十歲出頭的天才女性編導及主演，共同譜出了一齣屬於年輕世代的、荒謬卻也寫實的動人電影，為日本影史寫下了傳奇的一頁，其中出演過《驀然回首》《極度不妥！》的當紅明星河合優實在片中更有大尺度的裸身演出，讓許多粉絲們看了都大感震驚。
無論是生活中有無數令人煩躁無法排解的瞬間，又或者另一半根本無法理解你的心情，《納米比亞沙漠直播中》全台現正熱映中，加奈通通替你發洩出來！
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