徵文即將截止！「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集
由琅琅悅讀、國立故宮博物院共同主辦的「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集！徵文活動即將於3/2(日)截止，尚未投稿的創作者趕快把握最後機會。
此次徵文旨在邀請文學愛好者以故宮珍藏的百件文物為靈感，將歷史與想像融為一體，寫下屬於這些珍藏的傳奇故事，讓它們從展櫃中復活，為靜默的文物賦予全新生命力。無論是冒險、穿越、武俠、異能或歷史，只要融入任一創作元素，即可參加！
你的故事，就是寶藏的新篇章！快來加入創作行列，讓我們透過您的筆觸，讓故宮的珍貴文物在文字中重獲新生，迎接下一個百年榮景。👉我要投稿，立即瞭解更多加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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