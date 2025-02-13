《HELLO WORLD》命運能否被改寫？穿越10年只為守護她

★《刀劍神域》系列導演伊藤智彥最新作品

★集結北村匠海、濱邊美波、松坂桃李等豪華配音陣容

由《刀劍神域》系列導演伊藤智彥執導，集結北村匠海、濱邊美波、松坂桃李等豪華配音陣容的科幻浪漫經典《HELLO WORLD》將於2月14日重返大銀幕，結合穿越與純愛元素的本片，絕對是情人節最佳觀影首選。

《HELLO WORLD》以2027年的京都為舞臺，描述一名高中生直實（北村匠海 配音）的面前，突然出現一位自稱是來自10年後的自己的青年（松坂桃李 配音），希望直實和他一起改變未來，只為了拯救在3個月後會開始交往的同學一行瑠璃（濱邊美波 配音）。然而，其背後真正的目的究竟為何？這個現實世界背後又隱藏著怎樣驚人的祕密？《HELLO WORLD》將於2月14日情人節獻映。

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

松坂桃李在《HELLO WORLD》裡為來自10年後的青年版「直實」配音，他曾經在2019年的專訪中，試著設想自己10年後的模樣，「我覺得跟現在應該不會有太大的差別。我想十年後我應該還是會繼續做這份工作，我也想要繼續做這份工作。希望能挑戰更多不同類型的作品，私生活方面則希望能夠結婚」。

松坂桃李也表示，希望能夠持續精進配音方面的技能，「將來，如果我有了孩子，我想跟他們一起去看電影，並向他們吹噓說：『其實，那是爸爸的聲音喔！』」如今，松坂桃李真的在2020年與戶田惠梨香結婚，並在2023年有了第一個孩子，算是實現了他當年的想像！

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

憑藉著《幽遊白書》、《東京復仇者》等知名動漫改編影集與電影，北村匠海如今已經是日本動漫迷所熟知的臉孔，2019年推出的《HELLO WORLD》是他首度擔綱配音的作品，談到獲選為本片男主角「直實」擔綱配音的心情，北村匠海表示：「我從以前就很喜歡《機動戰士鋼彈》、《阿基拉》和《新世紀福音戰士》這類動畫作品，一直都對聲優的工作懷抱著憧憬的心情，得知獲選的時候真的非常開心」。

另外，他也表示，自己特別喜歡由演員參與配音的動畫作品，「我從小就很崇拜在《神隱少女》等各種動畫作品展現出優秀演技的神木隆之介。《你的名字。》也很厲害。」他更透露，為新海誠作品《天氣之子》演唱主題曲的日本女星三浦透子，兩人是在2011年合演連續劇《鈴木老師》時就已經認識，「我也很想加入新海誠導演的製作團隊，所以我有些忌妒她（笑）。」

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

近年來以《哥吉拉-1.0》等片而獲得演技肯定的日本女星濱邊美波，在《HELLO WORLD》裡為女主角「一行」配音，這是她首度擔綱配音的動畫長片。擁有甜美外型的她，其實是少年漫畫的愛好者。「我特別喜歡科幻作品。我也喜歡戰鬥故事。我不太看少女漫畫，我看的大部份都是少年漫畫或青年漫畫。我還迷上了《刀劍神域》。我看這部動畫時會很興奮，對戰鬥場面相當著迷。比起令人沮喪和失落的事物，帥氣的東西更加吸引人，」不光是濱邊美波，共同配音的北村匠海、松坂桃李都是動漫愛好者，因此他們都懷抱著對動漫的熱愛，將全心力傾注在這部作品中。

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

《HELLO WORLD》導演伊藤智彥曾在細田守代表作《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》的劇組擔任助導，並執導大受歡迎的動畫影集《刀劍神域》系列，在決定製作《HELLO WORLD》之時，他曾發下豪語表示：「我會竭盡全力到最後，讓這部作品成為全世界的人都能夠享受的娛樂作品」！

為了完成這個目標，伊藤智彥模仿好萊塢動畫的製作方式，與不同領域的人才通力合作，「除非是像宮崎駿這樣的天才，否則我認為單獨一人執導是有其極限的，如果我們不把各個領域的人才集結在一起，就無法取得勝利。」關於本片，伊藤智彥充滿信心的表示：「我們盡全力讓這部電影從頭到尾都賞心悅目。不僅畫面很好，而且包括主要演員在內，每個人的演技都很棒！音樂也很出色！」《HELLO WORLD》將於2月14日情人節獻映。

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂

《HELLO WORLD》。圖/車庫娛樂