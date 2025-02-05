2025台北國際書展／《閩海王鄭芝龍》台北市長蔣萬安力推 見證海上王者的傳奇人生
聯經出版社近期推出歷史小說鉅作《閩海王鄭芝龍》，該書由資深媒體人劉峻谷歷時十餘年撰寫，並於「琅琅原創」故事創作平台進行網路連載，生動描繪了鄭芝龍波瀾壯闊的傳奇人生。該書於2025台北國際書展亮相，並獲聯經出版社發行人林載爵、台北市長蔣萬安及台北市文化局長蔡詩萍聯合推薦，充分展現其精彩內容與深遠價值。
《閩海王鄭芝龍》以小說形式呈現，忠實於史實，深入刻畫了鄭芝龍從落榜少年到海上霸主的崛起過程，以及他在家國情懷與個人利益間的掙扎與抉擇。作者劉峻谷透過詳實的史料考證，為讀者帶來一場穿越四百年前東亞海域的歷史之旅。
2025年台北國際書展期間，聯經出版社特別安排了相關活動，邀請讀者深入了解這部作品。其中，2月5日13:00至14:00，將在聯經攤位舉辦「歷史小說《閩海王鄭芝龍》講座：海戰中竹子的妙用」，由作者劉峻谷親自主講，分享書中精彩內容與創作背後的故事，對歷史小說及東亞海域歷史有興趣的讀者，千萬不要錯過《閩海王鄭芝龍》這部精彩作品，更多資訊👉聯經出版社官方FB 📓《閩海王鄭芝龍》各大書店通路均售
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