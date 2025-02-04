《直到黎明》PS遊戲改編 每一次死亡都是新的開始
眾多電玩迷引頸期盼的PlayStation®驚悚冒險遊戲，《直到黎明》(UNTIL DAWN)推出電影預告片，將在今年4月25日帶大家一同進入死亡的循環。
於2015年推出的《直到黎明》，一開售旋即成為PlayStation® 4最經典的遊戲之一，峰迴路轉的劇情和令人毛骨悚然的氛圍，獲得玩家和評論的大力讚賞，遊戲中的每一個決定和動作，將帶領玩家走向截然不同的故事線，高達數百個結局的龐大格局，讓《直到黎明》成為大家口中的「精神時光屋」。如今電影版終於即將上映，層層謎團下的不斷循環，是通往黎明的道路，還是墜入死亡的深淵。
在遊戲中飾演醫生希爾的演員，彼得史托馬也將回到這個恐怖宇宙，一同加入大銀幕的故事改編，在訪談中他提到：「我很榮幸能參與演出這個超級恐怖的遊戲，能在電影版中出現真的令我很興奮。與遊戲不同的是，這次電影有全新的角色和受害者，充滿轉折的新故事，絕對會讓玩家或是新觀眾非常驚豔。」
在最新曝光的預告片中，五位年輕人為了尋找主角失蹤的妹妹，來到郊區的一棟大房子，難以解釋的現象接二連三的出現，牆上的沙漏開始倒數計時，一行五人慘遭殘忍的殺害。不過死亡似乎開啟了某種詭異的循環，厄夜不斷的重演，墜入地獄的五人必須在死第十三次前解開謎題，並且在黎明前存活下來。預告片中各種獵奇死法讓網友直呼太痛了，燒腦的劇情挑戰今年最具話題性的驚悚恐怖片！《直到黎明》將於2025年4月25日（週五）正式上映。
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