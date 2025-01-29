《謀殺清單》小說改編 情緒的囚籠打開極端暴力無法回頭

改編自CJ斯庫斯暢銷同名小說，由人氣女星艾拉彭內爾Ella Purnell身兼主演及監製的驚悚影集《謀殺清單》(SWEETPEA)於1月23日上架CATCHPLAY+影音平台。在中文預告中，艾拉彭內爾完全拋開以往亮麗甜美的形象，化身社會邊緣人蕾哈儂，長期遭受旁人冷暴力的她，再也無法壓抑心中的憤怒，她從原本遭受欺辱的可憐受害者，黑化成趕盡殺絕的瘋狂復仇者，並以冷血的口吻警告：「不要小看我」！

為了呈現角色的驚人反轉，艾拉彭內爾從裡到外都下了不少工夫，利用黯淡的髮色和稀疏的瀏海讓自己看起來蒼白無力，再靠素顏和黑眼圈呈現憔悴和瀕臨崩潰的狀態，但最困難的絕對是要打造出一位充滿黑色幽默並讓觀眾同理的女殺手，而她成功駕馭了這個角色，不僅在爛番茄網站獲得86%的新鮮度，影評更大讚她完美拿捏俏皮和暗黑兩種風格、展現獨特又吸睛的魅力。

《謀殺清單》。圖/CATCHPLAY+

在《謀殺清單》這部扭曲又充滿惡趣味的驚悚劇集中，艾拉彭內爾飾演壁花女孩蕾哈儂，她將拒絕繼續沈默，以血寫下覺醒宣言！個性低調的上班族蕾哈儂像個隱形人，不僅升遷永遠輪不到她、心儀對象始終沒有下文，連行人、超商店員都對她視若無睹，她的親姊姊與先生移居國外，家裡只剩父親臥病在床，一切似乎都糟透了。但當蕾哈儂的人生來到慘不忍睹的地步，她終於被逼到崩潰邊緣、失去了理智，並意外釋放出一個無所不能的全新自我，這個嶄新且迷人的人格徹底顛覆她的人生，而她又能否隱藏住這致命的小秘密呢？想知道少女殺手的蛻變之路以及出乎意料的驚人發展？👉《謀殺清單》全六集一次上架CATCHPLAY+

《謀殺清單》。圖/CATCHPLAY+

《謀殺清單》。圖/CATCHPLAY+