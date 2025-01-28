《國色芳華》楊紫x李現新婚燕爾真甜蜜 2天分居3天納妾

楊紫、李現主演的古裝劇《國色芳華》改編自意千重創作的同名小說。本劇熱度高，除了連續奪下LINE TV熱播榜冠軍三週，全網播放量更破12億，如今戲劇也在過年前迎來尾聲，楊紫、李現喜結連理。

戲外喜歡攝影的李現於社群發文，PO出許多由他掌鏡的「大婚花絮照」，其中有三張是楊紫的個人俏皮獨拍，而楊紫則是呼應在劇中兩人「先婚者犬也」的賭約，在PO出兩人大婚合照時寫下「汪」一字，盡顯可愛互動，只是兩人劇中雖然已結婚，心意卻還沒有完全互通，高甜曖昧情讓觀眾看得心癢癢。LINE TV《國色芳華》每天晚間8點播出。

李現的照片中有三張楊紫個人照（圖_翻攝自李現微博）。圖/LINE TV

喜愛攝影的李現發出多張他自己拍攝的花絮劇照（圖_翻攝自李現微博）。圖/LINE TV

《國色芳華》楊紫PO出大婚花絮照（圖_翻攝自楊紫微博）。圖/LINE TV

劇中，李現為了救下楊紫不被寧王所殺，稱對楊紫早就一見傾心，必須納她為妾，這才保住楊紫一條命。兩人大婚之際，李現向楊紫說：「不必因為嫁了個大官，就端著、拘著，不用管那些虛名禮節，妳經商的事該怎麼辦繼續辦，若有言官彈劾，我來應對。」寵妻發言讓楊紫深受感動，感慨地說：「我上一次嫁人是真結婚，可是婚禮卻荒謬至極，而這一次雖然是假結婚，但我可以做真真正正的何惟芳（楊紫角色名）」。

誰料反派惡官「寧王」不罷休，在他們成婚三天後就送上自己人，逼李現再納妾，又打瘸了魏哲鳴右腿，強迫他入贅寧王府，魏哲鳴也隨之黑化，為整齣劇埋下許多伏筆。

《國色芳華》楊紫（左）、李現戲裡戲外都CP感十足。圖/LINE TV

楊紫與李現更為《國色芳華》一起上綜藝節目宣傳，全程充滿粉紅泡泡，兩人為了過關，現場學起「情侶雙人舞」，一開始本來還在認真記舞步，但後來忍不住開始嘻笑打鬧，楊紫更笑倒在李現懷裡，CP感十足，讓粉絲直呼根本在看「戀愛現場」，戲裡戲外都發糖。面對《國色芳華》的收官，楊紫和李現兩人亦發文稱「暫別」，也讓外界相當期待後續發展及第二季的回歸。《國色芳華》每天晚上8點於LINE TV播出，全集一次看。

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《國色芳華》楊紫（左）、李現大婚。圖/LINE TV

《國色芳華》魏哲鳴被打斷右腿，拄著拐杖入贅到寧王府。圖/LINE TV

《國色芳華》李現飾演蔣長揚。圖/LINE TV

《國色芳華》楊紫飾演何惟芳。圖/LINE TV