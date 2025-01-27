《封神第二部：戰火西岐》發布「壁繪納福」版角色海報 陳坤元始天尊保佑

電影《封神第二部：戰火西岐》官方釋出一組別具匠心的「壁繪納福」版角色海報，紋飾繁復精美，色澤濃鬱深沉，祥雲層疊環繞，一張張海報如壁畫般沉澱歲月的痕跡。

本片改編自明代小說《封神演義》及宋元話本《武王伐紂平話》，特別以「壁繪納福」版海報展現出濃厚的神話氛圍。海報設計靈感來自千年壁畫，將傳統藝術形式與現代視覺語言完美結合，賦予每位角色神秘且強大的氣場。人物身邊環繞的祥雲，象徵吉祥與祝福，彷彿給予他們無盡的守護與瑞氣。吉光片羽交織在背景中，與歲月紋路相輝映，呈現出古樸典雅且充滿層次感的歷史質感。讓人仿佛穿越時空，感受到中國古老神話的力量。

《封神第二部：戰火西岐》。圖/擷取自微博

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