《封神第二部：戰火西岐》發布「壁繪納福」版角色海報 陳坤元始天尊保佑
電影《封神第二部：戰火西岐》官方釋出一組別具匠心的「壁繪納福」版角色海報，紋飾繁復精美，色澤濃鬱深沉，祥雲層疊環繞，一張張海報如壁畫般沉澱歲月的痕跡。
本片改編自明代小說《封神演義》及宋元話本《武王伐紂平話》，特別以「壁繪納福」版海報展現出濃厚的神話氛圍。海報設計靈感來自千年壁畫，將傳統藝術形式與現代視覺語言完美結合，賦予每位角色神秘且強大的氣場。人物身邊環繞的祥雲，象徵吉祥與祝福，彷彿給予他們無盡的守護與瑞氣。吉光片羽交織在背景中，與歲月紋路相輝映，呈現出古樸典雅且充滿層次感的歷史質感。讓人仿佛穿越時空，感受到中國古老神話的力量。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言