《史蒂芬金之猴子》小說改編 玩具打鼓猴狡猾又邪門

★《長腿》編導奧茲古柏金斯，對史蒂芬金原著獨特又創新的完美詮釋

★《厲陰宅》《窒友梅根》溫子仁最新監製，令人振奮的恐懼新驚典

★ 史蒂芬金 X 溫子仁 X 奧茲古柏金斯，恐懼大師金三角聯合打造

★《奪魂鋸》《陰兒房》製作團隊，再度嚇到你夜不成眠

★《分歧者》席歐詹姆斯一人分飾兩角，對抗史上最兇殘詛咒

改編自「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）短篇小說的《史蒂芬金之猴子》(The Monkey)，故事最初發布在〈畫廊雜誌〉（Gallery），並在後續獲得英國奇幻獎最佳短篇故事提名。1985年，史蒂芬金將故事修改之後，收錄在短篇集〈史蒂芬．金的故事販賣機〉（Skeleton Crew）當中。隨後，由溫子仁（James Wan）創立的製片公司「原子怪獸影業」取得故事版權，並由溫子仁擔綱監製。

溫子仁認為同樣在恐怖片領域中闖出獨特風格，並以《長腿》（Longlegs）成為眾人心中噩夢的導演奧茲古柏金斯（Osgood Perkins），是將本作影像化的最佳人選，因此力邀他執導本片。在讀完初始劇本之後，奧茲古柏金斯認為調性太過黑暗嚴肅，希望可以打造自己的版本，並向史蒂芬金致敬，因此調整故事基調、放膽創作。

《史蒂芬金之猴子》。圖/采昌國際

原著當中，這隻詭異的玩具猴子，可怕之處並非是會攻擊人類，而是它的「存在」就是最邪惡的事情；只因為它的存在，就會讓周圍的人以離奇的瘋狂方式死亡。他緊抓這個主軸，並以此探討「所有人都會死去」這項事實，他認為：「每個人都會死，有些人在睡夢中死去，有些人以瘋狂的方式去世，但每個人都會死。我認為也許面對這種荒謬想法的最佳方式，就是微笑」。

同時，史蒂芬金的作品對溫子仁來說，存在獨特的幽默感與懷舊感，如果以嚴肅方式拍攝，會讓作品變得不真實，因此決定加入黑色幽默，以悲喜劇調性呈現，著手將劇本大幅修改成恐怖喜劇，並呈現出80年代末至90年代的感覺，更加貼合史蒂芬金的風格。

《史蒂芬金之猴子》。圖/采昌國際

恐懼大師金三角聯合打造，年度最具娛樂性恐怖強片

在定調成恐怖喜劇之後，奧茲古柏金斯希望能以《樂一通》（Looney Tunes）或《辛普森家庭》（The Simpsons）當中，既諷刺又血腥的虛構節目《貓鼠大戰》（The Itchy & Scratchy Show）這類卡通的風格與血漿感，來呈現本片的有趣、哀傷、震驚、暴力、荒誕，因此他在片中加入驚人血量，創造出被槍爆擊、游泳池電擊、七孔流血、保齡球爆頭等琳瑯滿目的創意死法，就像是《絕命終結站》（Final Destination）一般，讓觀眾踏上一場既瘋狂又超現實的「死亡之旅」。

這部集結恐懼大師金三角的年度娛樂恐怖強片，宛如殺戮般的極致血腥效果、充滿笑聲的荒誕喜劇節奏、黑暗卻真誠的死亡探討，就連原著作者史蒂芬金都向導演表達對本片的熱愛，讓本片無疑是不論史蒂芬金書迷，或是恐怖片愛好者，都將為之驚豔的恐懼新驚典！

《史蒂芬金之猴子》。圖/采昌國際

這將是你遇過最兇殘的詛咒

《史蒂芬金之猴子》故事講述雙胞胎兄弟哈爾和比爾（席歐詹姆斯分飾），找到一隻父親的舊玩具猴子，但兩人隨後發現，這隻猴子似乎伴隨著邪惡詛咒，每當發條轉動，身邊就會發生一連串駭人死亡事故，讓心愛的人一個個死去…。為了擺脫這場噩夢，兄弟兩人決定將它丟棄，並各自過上新的生活。沒想到多年過去，不明連環死亡事故再度發生，讓哈爾不得不與比爾再度聯手，試圖找到徹底摧毀這隻猴子的方法…。

《史蒂芬金之猴子》。圖/采昌國際

《史蒂芬金之猴子》。圖/采昌國際