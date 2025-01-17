《鑽石大劫案：極盜戰》各國運動健將x保時捷電動車 非常非常帥

《鑽石大劫案：極盜戰》登頂全美票房冠軍 保時捷電動車飛車帥爆

開春必看犯罪鬥智強片《鑽石大劫案：極盜戰》（Den of Thieves 2: Pantera），即將在1月29日（三）大年初一震撼上映。全片將故事背景帶到歐洲，目標史上最大的鑽石搶案，呈現出驚心動魄的犯罪佈局與過程，緊張刺激勢必讓觀眾大開眼界。為此，劇組特別跟警察、重大搶案調查人員，甚至是巴爾幹地區的盜賊會面，打造出國際規模的壯觀搶劫案。

為了加強國際化氛圍，導演克里斯汀固德佳斯（Christian Gudegast）在選角上也別具心思，邀請到荷蘭踢拳手、法國綜合格鬥手、巴西拳擊手等各國運動健將，讓動作戲逼真度更加提升。此外，片中更有精采度爆棚的飛車追逐戰，並特別選用符合速度感與帥氣形象的保時捷電動車，甚至一次使用五輛Taycan設計車款，打造令人心跳加速的帥氣追逐場面。這也讓本片近期在美國上映之後好評滿載，並一舉登頂全美票房冠軍！

《鑽石大劫案：極盜戰》為了呈現國際規模壯觀搶案，劇組特別跟警察、調查人員，甚至巴爾幹盜賊會面。圖/采昌國際

運動健將齊聚打造精采動作場面 為劇本真實度會面巴爾幹盜賊

目標全球最大鑽石交易所的電影強片《鑽石大劫案：極盜戰》，以2003年發生在比利時安特普衛的鑽石劫案為故事靈感，導演克里斯汀固德佳斯表示：「從一開始，我們就知道要將故事帶到歐洲，特別是進入鑽石的世界並探索這個領域。」為了深入鑽石搶案領域，打造真實且壯觀的鑽石世界，劇組也做了最全面的調查，導演對此分享：「我們與所有相關人士見面，包括警方、重大搶案的調查人員，甚至還與來自巴爾幹地區的盜賊見面，與他們進行交流，並收集作為這部電影基礎的所有素材。」

由於本次劫案，是橫跨歐洲各國的國際規模，為了加強國際化氛圍，並讓片中的動作特技與身體效果栩栩如生，在配角挑選上也別具心思，特別選擇兼顧運動與演技的各國運動健將演出，包括荷蘭踢拳手里科費爾胡芬（Rico Verhoeven）、法國綜合格鬥選手西里爾蓋恩（Ciryl Gane）、巴西拳擊手維托貝爾福特（Vitor Belfort）等人。導演也對這樣的安排表示：「他們獨特的外貌和精神，是假裝不出來的，這些人都是硬漢，這部電影的犯罪和黑幫世界也都充滿硬漢氣息，這些演員某種程度代表了這個部分。」

《鑽石大劫案：極盜戰》劇組邀請到荷蘭踢拳手、法國綜合格鬥手、巴西拳擊手等運動健將演出，提升全片的動作逼真度。圖/采昌國際

《鑽石大劫案：極盜戰》天降保時捷 劇組直呼：像中了保時捷彩券

開春必看犯罪強片《鑽石大劫案：極盜戰》，不僅擁有精彩的跨國追逐戰，更有驚心動魄的飛車動作戲。在劇本撰寫階段，導演便堅持要將保時捷電動車「Taycan」寫進去，監製塔克圖利（Tucker Tooley）對此表示：「這些車必須非常非常快，而且要看起來非常非常帥，Taycan完全符合這兩點，甚至超越！」幸運的是，保時捷恰巧客製了五輛Taycan設計車款，卻因為不適合道路駕駛即將銷毀，劇組得知這個消息便馬上收購，更進一步獲得保時捷贊助，讓圖利驚訝直呼：「我們就像中了保時捷彩券一樣，這是上天賜給我們的禮物！」

《鑽石大劫案：極盜戰》動速度與帥氣兼具的保時捷電動車加盟出現。圖/采昌國際

值得一提的是，台灣發行商「采昌國際多媒體」也將在1月22日（週三）於台中與高雄，舉辦「2025鑽大錢首映會」，只要事先填寫報名表單，並於活動當天穿上帶有鑽石圖案或閃亮的服裝或配件，即有機會獲得免費觀賞資格，每人限領乙張，不可重複領取，名額有限，額滿為止。詳情請見👉「2025鑽大錢首映會」活動貼文

采昌國際多媒體將在1月22日（週三）於台中與高雄，舉辦「2025鑽大錢首映會」。圖/采昌國際

這部驚心動魄、開春必看的犯罪鬥智強片《鑽石大劫案：極盜戰》，即將在1月29日（三）大年初一於台灣震撼上映。本片劇情描述犯下劫鈔案而展開逃亡的主謀唐尼（小歐西亞傑克森飾演），來到歐洲的他，卻捲入危險的鑽石竊盜案，更與惡名昭彰的黑幫「黑豹」勾搭上，以全球最大鑽石交易所為目標，策劃一場驚心動魄的搶劫案。

另一方面，未能成功攔截唐尼的警探尼克（傑瑞德巴特勒飾演）陷入人生低潮。一心想要復仇的他，也來到歐洲找上唐尼，向他表示自己已無任何東西可以失去，決定與他聯手這樁史上最大鑽石搶案。不過他們卻沒想到，自己在過程中竟成為其他勢力的追擊目標，必須展開一場鬥智也鬥力的高風險行動。

《鑽石大劫案：極盜戰》導演透露是為了傑瑞德打造劇本，傑瑞德更笑稱像「銀背大猩猩」較量。圖/采昌國際

《鑽石大劫案：極盜戰》傑瑞德巴特勒（左）將與罪犯勾結，目標全球最大鑽石交易所，風險極大。圖/采昌國際

《鑽石大劫案：極盜戰》本片拍攝過程相當嚴峻，悶熱環境與高難度動作，都讓傑瑞德巴特勒喊吃不消。圖/采昌國際