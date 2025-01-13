《國色芳華》妝造抄襲？官方致歉承認參考《中國妝束：大唐女兒行》

《中國妝束：大唐女兒行》清華大學出版社出版，作者左丘萌、末春

《中國妝束：大唐女兒行》是2020年由清華大學出版社出版的圖書，該書以考古發掘所見唐朝文物為基礎，對照傳世史料或出土文書中的記載，以唐人的眼光重新解讀當時真實的女性妝束時尚。

左丘萌：由撰稿人，居成都。希望寫出有溫度的歷史人文故事，筆耕未休。輾轉從事中國古代服飾研究工作，長期與殘帛斷簡相伴。著有《到長安去：漢朝簡牘故事集》。

末春：獨立畫師，手藝人，現居杭州和景德鎮兩地，在畫畫的同時進行陶藝釉下彩創作，喜歡用照片和視頻記錄日常。

《中國妝束：大唐女兒行》是2020年由清華大學出版社出版的圖書。圖/擷取自微博

1月12日，《中國妝束·大唐女兒行》作者左丘萌發文寫道：我和末春《中國妝束：大唐女兒行》這本書中的內容，只要非商用，都歡迎大家參考。一部古裝劇願意用心去找參考書，確實很難能可貴。

但要明確一點，這些都是基於文物和歷史記載的二次設計，不是文物本身。如果商用，是需要找我或末春詢問授權的。

我不太看劇，目前有朋友拿著劇照來問，我才看到確實是用了我們書中的內容。應該不只這一個造型，有勞讀者朋友們繼續截圖給我。劇方應該提前說一聲，要個授權的，否則是不對的。

文末並配上了《國色芳華》劇照與其所著《中國妝束：大唐女兒行》中所呈現的妝容圖片進行比較。

12日晚，左丘萌再次發文稱，已和劇方造型組已經取得了聯繫，在妥善解決中，希望會有好結果。

並表示：“好劇好演員，能用心去找資料已是很難得，相信劇方只是疏忽的緣故，他們官方回應得蠻及時的，後續有結果了會繼續更新。”

《國色芳華》致歉：《中國妝束：大唐女兒行》為劇集的創作提供了詳實的參考

1月13日上午電視劇《國色芳華》微博發文表示：《國色芳華》是一部凝聚了眾多工作人員心血的作品，創作團隊力求帶給觀眾更沉浸的體驗，本著尊重歷史的態度進行了大量調查，請教相關專家學者的同時，也參考了大量文物資料、歷史書籍、學術研究等專業資料。

其中，個別角色造型以古代服飾研究書籍《中國妝束：大唐女兒行》為考據，在參考中將相關學術研究示意圖誤認為文物復原圖，對於造成的誤解表示歉​​意。古代服飾妝容相關的文物與記載紛紛籍籍，《中國妝束：大唐女兒行》一書系統地梳理了唐代女子造型與妝容，為劇集的創作提供了詳實的參考。創作團隊在此向書籍作者左丘萌、繪者末春表示感謝。

不論是以唐朝為背景歷史研究還是影視作品，都凝聚著我們對古代中國文化巔峰之一——大唐的瑰麗想像。感謝觀眾友對影集的關注與指正，何其有幸作為文化的載體，與觀眾一同回到歷史深處，感受盛唐風華萬千。願這份熱情能讓更多人感受到歷史文化的無限魅力。

《國色芳華》發文致歉，感謝《中國妝束：大唐女兒行》為劇集的創作提供了詳實的參考。圖/擷取自微博

1月12日上午，《中國妝束·大唐女兒行》作者左丘萌發文寫道，《國色芳華》妝造抄襲。圖/擷取自微博

1月12日上午《中國妝束·大唐女兒行》作者左丘萌，發文表示已和《國色芳華》劇方取得聯繫。圖/擷取自微博

《國色芳華》。圖/擷取自微博

《國色芳華》。圖/擷取自微博

《國色芳華》。圖/擷取自微博

《國色芳華》。圖/擷取自微博

《國色芳華》。圖/擷取自微博