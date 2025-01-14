《忍者亂太郎》劇場版日本票房破2億 天鬼長相驚呆忍蛋

睽違13年，以史上最強「忍蛋」回歸的日本動畫電影《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》，票房勢如破竹，在日本上映不到2週好評不斷，突破10億日幣（約2億台幣）的票房佳績！不但在日本創下劇場版系列最佳成績，觀眾滿意度及口碑推薦度更是高達98.6%！零負評盛讚：「觀影後的幸福感讓人久久難以忘懷」。而台灣粉絲不停敲碗的中文版，今天也正式宣佈將於大年初一同步上映。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》在公佈上映之初，便已狂掀一波回憶殺，台灣許多粉絲都熱切期待，最特別的是許多粉絲都極有默契的表示希望可以看到中文版配音，因為當年《忍者亂太郎》在電視上播放時，都是以中文版放映，完全是6、7年級生的童年回憶，台灣發行的電影公司宣佈將於大年初一同步推出中文版，讓影迷有更多選擇！

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》特映會。圖/華映娛樂

1月12日特別辦《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》的特別放映活動，現場不但有不少家長帶著小朋友共同觀賞，更有許多coser也紛紛出籠，打扮起《忍者亂太郎》中獨具特色的各種角色，像是主角亂太郎、霧丸、土井老師、還有這集的新角色天鬼等，讓現場充滿歡樂氣氛，粉絲也開心與各種角色真人版合照，coser們都開心表示《忍者亂太郎》是兒時最喜愛的電視卡通，看完都會擁有好心情，能夠詮飾裡面的各種角色都覺得很開心也很有成就感！得知又有最新版本上映，他們立刻呼朋引伴一起看力挺電影。

另外，曾經以電影《新桃太郎》中演出而成為家喻戶曉的林小樓，也特別現場，因為她曾在1997年演出向《忍者亂太郎》致敬的電影《忍者兵》，她表示《忍者亂太郎》也是她年輕時的回憶，再加上演過致敬的台灣版，看到最新的動漫也是讓她滿滿回憶。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》特映會-林小樓。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》的故事，圍繞著土井老師在接受黃昏時忍者諸泉尊奈門的挑戰後失蹤，讓忍術學園的山田老師、六年級生和亂太郎、霧丸，新兵衛四處奔走全面搜尋而展開。本作不僅保留了《忍者亂太郎》一貫的幽默風格，個性鮮明的人物，關於日本戰國時代的小知識，以及巧妙融入忍者對決的精采動作戲，將略為嚴肅的主題以適合闔家觀看的方式呈現，不但引發了成人的共鳴，也讓孩子們可以輕鬆理解並投入其中。

動畫版展現出的新魅力不分年齡層深獲觀眾喜愛，也有感而發地紛紛表示「很懷念！同時也有截然不同的感受，絕對是跨越世代，充滿趣味的佳作」、「讓人捧腹大笑的同時，也從正能量中獲得了力量」、「故事簡單易懂，搞笑元素也十分有趣，更有大銀幕獨有的動作場面，豪華的聲優陣容加持，一切都恰到好處」、「能感受到孩子們充滿熱情並一步步克服困難的勇氣，也讓大人重新反思信任和責任感的重要，令人滿意。」、「有幾個情節讓我差點落淚，心靈覺得很療癒。沒想到「忍者亂太郎」竟然是這麼美好的世界。」滿滿好口碑，作者尼子騷兵衛也說導演藤森雅也細膩呈現土井老師和霧丸深厚的美好羈絆，他們之間的默契和關愛，無須言語也藉由許多細節表現得淋漓盡致，都讓人勾起純真的感動。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》的故事描述土井老師在與黃昏時忍者諸泉尊奈門對決後下落不明，山田老師和六年級生們隨即展開搜尋。因土井老師失蹤，校長竟是找來黃昏時軍首領─雜渡昆奈門和諸泉尊奈門來擔任一年葉組的代課老師，讓這群忍蛋們狀況百出。同時，忍術學園的死對頭毒竹城私底下蠢蠢欲動，準備對周圍領地開戰，局勢陷入混亂。

霧丸打工時發現土井老師的所在線索，而毒竹忍者隊中的冷酷天才軍師「天鬼」也在此時突如其來現身，令人震驚的是，天鬼的長相竟與土井老師完全一樣！面對強敵，忍蛋們必須團結一致，發揮彼此間的深厚羈絆，才能克服這場前所未有的考驗。亂太郎、霧丸，新兵衛究竟能不能成功把土井老師找回來？《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》將於1月29日農曆賀歲檔上映。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》特映會。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》特映會coser扮天鬼。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂