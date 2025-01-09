《白月梵星》白鹿x敖瑞鵬 凡人少女對失憶妖皇愛情詐騙

《白月梵星》改編自星零的小說《白爍上神》，人妖戀甜虐交織

2025年第一強檔，由陸劇女神白鹿攜手新晉小生敖瑞鵬演出的仙俠愛情劇《白月梵星》以細膩的情感刻畫與緊湊的情節，描繪了一段關於修仙、降魔與愛情的奇幻旅程，玄幻氛圍格外吸睛，昨天一上線便衝上愛奇藝熱播榜第2名，目前熱度持續攀升，後勢看漲。

《白月梵星》改編自星零的小說《白爍上神》，描述白鹿飾演的城主之女「白爍」為報恩而立志修仙，尋仙途中意外遇見妖族大神「梵樾」（敖瑞鵬 飾），在梵樾試探白爍的過程中，他手上的上古物無念石竟認主保護白爍，進入白爍體內，兩人從互相利用到互生愛意，攜手結伴降魔除妖。

《白月梵星》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白月梵星》妖族下冥毒，喪屍襲城上演仙俠版「屍速列車」

《白月梵星》情節緊湊，緊抓觀眾目光，剛開播就上演仙俠版《屍速列車》，也帶出劇中關鍵要素無念石以及人、仙、妖族之間的恩怨。妖族為了挑撥仙族對抗梵樾，在城內下冥毒，導致人民接連成為喪屍，白爍的父親為救人不慎遭咬傷，白爍為了救父，不惜刺心打破結界、割血餵養幽草當解藥，但白爍的父親清醒後卻決心犧牲自己性命，換來寧安城平靜，親眼目睹父親自殺的白爍誓言要變強，好替父親報仇。

《白月梵星》白鹿愛情詐騙妖王，搞笑蜻蜓點水吻

劇中，白鹿與敖瑞鵬的情感甜虐交織，兩人前世曾深愛彼此，卻因命運分離，轉世後各自展開全新人生。一人化身為自幼追尋仙道的凡人少女白燭，另一人則成為統御極域的妖王梵樾。二人再次相遇時，從不打不相識到漸生情愫，而失憶的梵樾更被機智狡黠的白燭哄騙是她的戀人。

兩人日前分享劇中甜蜜情節，還搞笑用手指還原經典的「蜻蜓點水吻戲」，起初，敖瑞鵬的手指穩穩地停在原地，白鹿的手指輕輕碰觸過去，畫面唯美又含蓄，但是下一秒敖瑞鵬畫風突變，突然用手狂啄白鹿的手指，讓白鹿猝不及防笑出聲，連忙說：「沒有這麼激烈，不要嚇到別人！」但敖瑞鵬卻執著地啄著她的手指，還用霸道口吻說出，「這！才是本殿的吻！」逗趣互動引發網友爆笑。

《白月梵星》白鹿飾演白爍，立志修仙的將軍之女 。圖/iQIYI愛奇藝國際版

敖瑞鵬敖瑞鵬私下特別調皮，是拍攝現場的歡樂源泉

白鹿憑藉《寧安如夢》、《以愛為營》、《長月燼明》等作品爆紅，跟男星對戲都很有CP感，因此擁有「CP百搭體質」封號，她說：「我瑟瑟發抖，不過這證明我們雙方都進入角色了，大家才會覺得我們很登對，我覺得這次跟瑞鵬也挺好的。」

敖瑞鵬私下特別調皮，是拍攝現場的「行走歡樂源泉」，和劇中冷酷霸道的妖族大神形象完全相反，拍戲時總是靜不下來，經常活躍氣氛，白鹿透露，自己常看敖瑞鵬拍的搞笑短片，對他隨時隨地都能自嗨的精神狀態佩服不已。對此，敖瑞鵬也坦言，他就是想把最真實的一面展現給大家看，兩人還一起合跳無厘頭的「你為什麼放風箏」舞，創下驚人點擊率，讓敖瑞鵬笑稱，他有陣子都不知道要發什麼影片了，感覺很難超越。

《白月梵星》敖瑞鵬。圖/iQIYI愛奇藝國際版

白鹿認證敖瑞鵬擁太平洋寬肩，真的像一道牆

作為身高188公分的長腿男神，敖瑞鵬的太平洋寬肩已成為他的個人標誌，這一點也獲得白鹿的認證，她開玩笑地說：「劇播出後，我們的體型差一定會被討論，他是我目前見過肩膀最寬的男星，有時候他站在我面前，真的像一道牆，直接把對面的人全擋住了。」

聊起拍古裝劇的困難點，白鹿表示，古裝跟現代戲都各有難度，但是拍古裝就是頭套一個比一個重，拍攝時有次她拆完假髮後，發現頭皮整個都是紅的，甚至還長了膿包流了一點水，不過她覺得還是很值得，整體造型拍起來也好看，且符合當時劇中情境。集結降魔除妖、修仙等仙俠奇幻要素，男女主角雙向奔赴，情感甜虐交織的《白月梵星》正在愛奇藝國際站獨家熱播中。

《白月梵星》代露娃。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白月梵星》白鹿飾演白爍，立志修仙的將軍之女 。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白月梵星》常華森。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白月梵星》韓棟。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白月梵星》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白月梵星》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《白月梵星》。圖/iQIYI愛奇藝國際版