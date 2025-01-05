《狂人法則》酷寒戰士增胖變身川普 嘴賤毒舌火力全開

「酷寒戰士」灌可樂變川普 《狂人法則》暴增15磅挑戰禁忌演出

由「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）驚世主演，揭露美國總統當選人唐納川普（Donald Trump）早年瘋狂事蹟的話題強片《狂人法則》（The Apprentice），即將在1月10日於台灣盛大上映。他在片中超越模仿，把川普演繹到極致，成功擠身金球獎戲劇類最佳男主角獎競爭行列。他在準備角色的過程中，為了避免把川普刻畫成大眾常見的誇張喜劇形象，不只無時無刻聆聽川普的錄音檔，更蒐集高達562個川普影片循環觀看，以捕捉他的每個神韻。

此外，為了完美再現川普身形，導演要求他「增胖15磅」，讓他不惜健康，開始每日猛灌可樂、暴食碳水化合物，無所不用其極。敬業但不健康的身體變化，也讓他嚴正呼籲：「你的身體會發生很多事情，千萬不要這麼做！」值得一提的是，雖然本片推出後廣獲好評，更讓他獲得許多影評人協會的入圍肯定，但由於過劇情過度勁爆爭議，讓他也承受不少壓力，其他演員甚至婉拒與他同台《綜藝》（Variety）網路節目。面對如此困境，他依然堅持立場，甚至還喊話：「川普應該心存感激！」

《狂人法則》。圖/采昌國際

賽巴斯汀史坦為《狂人法則》 存上百川普影片循環播放

直擊川普早期商場生涯的最新電影《狂人法則》，由以「酷寒戰士」廣為人知的賽巴斯汀史坦驚世主演，將川普的瘋狂與爭議展現得淋漓盡致！為了避免將川普描繪成反派人物，或是大眾印象中的誇張喜劇形象，他從開拍前三個月，便養成無時無刻聽川普錄音檔的習慣：「這就像呼吸一樣成為常態，無論是刷牙、做早餐還是在車上，我都在聽他說話，我真的很想捕捉他的說話方式。」除了聲音之外，他也循環播放上百個與川普相關的影片，來捕捉每個微小的肢體語言與神態，他分享：「我手機裡有130個關於他肢體語言的影片，還有562個影片，是我從不同時期，從70年代到今天一直蒐集過來的，這樣我就可以提取他的語言模式，並試著模仿他的風格。」

然而，他的挑戰還不止於此！由於他的體型與川普有所差距，因此導演向他提出「增胖15磅」的要求。他為此還向營養師尋求協助，提問：「我該如何才能變更浮腫？」最終他靠著每天爆食碳水化合物並猛灌可樂，成功讓自己體型發生劇變。敬業但不健康的方式，也讓他呼籲：「你的身體會發生很多事情，千萬不要這麼做！」

《狂人法則》。圖/采昌國際

賽巴斯汀史坦演《狂人法則》引爆爭議 遭拒同台仍直言川普應感激

演出《狂人法則》的賽巴斯汀史坦，也坦言因為本片承受不少壓力。即使本片在獎季中廣獲好評，他也入為許多影帝獎項，卻因為劇情與演出過度勁爆爭議，不只發行受阻、川普揚言提告，他甚至還被其他演員婉拒一起上《綜藝》的「演員對談」網路節目。不過面對如此困境，他依然堅持立場表示：「我們都沒有興趣簡單地誹謗或妖魔化這些人，作為演員，你的工作就是把你的判斷留在門外。」甚至更進一步喊話：「我認為川普應該心存感激，我認為我們幾乎已經向他提供了，對他生活非常複雜、立體的看法，我可不記得其他人有這樣做過。」

值得一提的是，台灣發行商「采昌國際多媒體」也將在1月6日（週一）於台中與高雄，以及1月7日（週二）在台北，舉辦「誰是接班人之成功致富場活動」，只要年齡介在18至35歲之間，持有本人照片的身分證件正本至現場排隊劃位，即有機會獲得免費觀賞資格，每人限領乙張，不可重複領取，名額有限，額滿為止。👉詳情請見「誰是接班人之成功致富場活動」活動貼文

《狂人法則》誰是接班人之成功致富場活動。圖/采昌國際

這部大膽揭露美國總統當選人唐納川普早期商場生涯瘋狂事蹟的電影《狂人法則》，即將在1月10日於台灣盛大上映。本片劇情描述1970年代的紐約，年輕的唐納川普（賽巴斯汀史坦飾演）為了擺脫房地產大亨父親所帶來的陰影，立志要在曼哈頓房地產業界闖出名聲。

因緣際會之下，他結識了惡名昭彰、擅長政治操作的爭議性律師羅依科恩（傑瑞米史壯飾演）。科恩看中川普的潛力，教導他邁向成功的「狂人法則」——攻擊、否認、永遠稱自己勝利。兩人透過欺騙、恐嚇與媒體操控，無所不用其極的瘋狂行事，成功讓川普的房地產事業崛起，逐步登上權力寶座…。不過當川普逐漸成為眾所皆知的「狂人」之後，他也為身邊的人帶來出乎意料的影響…。

《狂人法則》。圖/采昌國際

《狂人法則》。圖/采昌國際