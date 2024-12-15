《九重紫》年末古裝劇黑馬 重生依舊難逃命運悲劇

《九重紫》是由吱吱所著的一部架空歷史小說，最初於起點女生網連載，並於2014年由江蘇鳳凰文藝出版社出版。

《九重紫》故事講述的女主角竇昭因大病重生回到年少時期。在繼母的阻撓、妹妹的奪愛以及他人的算計下，竇昭最終被迫嫁給了「混世魔王」宋墨。嫁入英國公府後，她未能避開紛擾，反而陷入更深的危機。面對朝堂的皇權鬥爭，宋墨身處險境，而竇昭在侯門之中也難以辨明真相。她必須步步為營，逐步揭開一層層謎團。儘管婚姻錯配，但這段關係意外帶來溫暖，兩人最終許下誓言，共同走向未來。

《九重紫》是由吱吱所著的一部架空歷史網路小說。圖/擷取自網路

《九重紫》電視劇

陸劇《九重紫》改編自吱吱的同名小說，主演包括孟子義、李昀銳，孔雪兒、夏之光、顏安、李百惠、上淇、李欣澤、全伊倫、朱俊麟等。

該劇講述了竇家嫡女竇昭在被夫君背棄後意外重生，與身負家仇的宋墨共同奮鬥，旨在挽救家族命運，平冤忠臣冤案，並保衛家國安寧。該劇於2024年12月6日播出。

《九重紫》。圖/擷取自微博

《九重紫》2024年末驚艷登場

古裝劇《九重紫》成功成為鵝廠的年度收官之作。這部劇不同於傳統依賴流量明星的作品，導演​​拍短劇出身，第一次執導長劇展現了強烈的個人風格。劇情屬於典型的重生題材，但並不以爽感為主。最令人欣慰的是，劇中的古韻再現，編劇擺脫了過去小學作文式的台詞設計，成功打造出深刻的劇本。

《九重紫》將重生題材拍出了新意

《九重紫》劇中女主角竇昭重生後記得前世的種種，但卻發現自己無法一己之力改變命運。她前世的悲劇始於父親納妾，母親被姨娘王映雪毒害，竇昭對此一無所知，直到姨娘的女兒竇明暗中給竇昭下毒，並與竇昭的丈夫苟且。即使竇昭重生並竭力阻止父親納妾，仍然無法避免母親早亡的命運，最終從被姨娘毒害到心灰意冷自縊。

男主角宋墨的宿命同樣難以改變。前世，皇帝無情，宋墨為替守邊卻被誣陷為謀逆，最終被迫追隨慶王篡位。在最後關頭，宋墨發現，自己所追隨的慶王並非真正的仇人，反而是個自私冷漠的帝王，對他如同鳥盡弓藏。這一世，宋墨並不記得前世，但竇昭記得並幾度幫助他化解危難。儘管如此，宋墨的舅舅雖然未被冤枉，卻仍然被謀害致死。

《九重紫》的「新意」在於，重生的重點不是爽，而是在主角的命運線上設置更多挑戰。智者用石頭與水流的關係作隱喻，指引竇昭，要改變宿命，必須強大自身。一塊石頭無法改變河流的走向，但如果高山傾覆，便能阻斷河流的流向。因此，竇昭決心不再困於後宅的爭鬥，決心立下更高遠的志向，積極籌劃提升自身實力，去掌控並改變自己命運的走向。

《九重紫》。圖/擷取自微博

《九重紫》。圖/擷取自微博

《九重紫》。圖/擷取自微博

《九重紫》。圖/擷取自微博