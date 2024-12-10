《鬼滅之刃 無限城篇》劇場版2025最強力作！第2彈預告登場

無數動漫粉絲引頸期盼，《鬼滅之刃「柱訓練篇」》自6月播畢並於最後一集宣布《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》將以三部曲的形式製作之後，正式公開劇場版首部曲將於2025年上映！配合此確定上映資訊，也同步釋出第二彈的特報和先行視覺圖！

最新釋出的第二彈特報和先行視覺圖震撼登場！畫面中可看到鎹鴉奮力振翅，但遠方是看不見盡頭、雄偉壯觀的無限城。第二彈特報承接《「鬼滅之刃」柱訓練篇》最後一集，精彩絢麗的畫面和滿溢而出的張力，預告史詩級劇情即將展開。

『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』首部劇場版，台灣將由木棉花代理發行，2025將於全台電影院盛大上映，即將為觀眾帶來前所未有的觀影體驗，更多精彩內容即將陸續公開，敬請拭目以待！

【關於「鬼滅之刃」】

由吾峠呼世晴繪製原作、集英社Jump Comics出版，第1冊~第23冊累計發行超過1億5000萬本的漫畫原作，動畫由ufotable製作。

本作的故事從家人被鬼殺死的少年・竈門炭治郎，為了讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入鬼殺隊開始。2019年4月，電視動畫《「鬼滅之刃」竈門炭治郎立志篇》開始播放。2020年10月電影《「鬼滅之刃」無限列車篇》上映，從2021年末至2022年初播放電視動畫《無限列車篇》跟《遊郭篇》。

2023年2月起舉辦《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》世界巡迴，同年4月《刀匠村篇》電視動畫開播，並在2024年2月舉辦《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》世界巡迴，超越前作、創下了在超過145個國家和地區上映的紀錄。今年5月播出《「鬼滅之刃」柱訓練篇》，於最後一集宣布《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》將以三部曲的方式製作，一併釋出首波特報和先行視覺圖。

【STAFF】

原作：吾峠呼世晴(集英社Jump Comics出版)

導演：外崎春雄

角色設計・總作畫導演：松島晃

動畫製作：ufotable

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》2025全台上映。圖/擷取自kimetsu.com/anime