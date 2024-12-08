《獵人克萊文》屌爆俠增肌減脂變身男神 原民圖騰「獵人卡」限量贈送

《獵人克萊文》即將於12月13日（週五）在台上映，亞倫泰勒強森於日前釋出的花絮中，展現他為了拍攝苦練許久的好身材，從當年《特攻聯盟》中的魯蛇宅宅「屌爆俠」，蛻變成為性感魅力男神，男大十八變的驚人轉變，讓粉絲直呼不敢相信！

為了飾演惡棍英雄獵人克萊文，亞倫泰勒強森在6個月內增加了18公斤的肌肉，在專業營養師和健身教練的魔鬼訓練下，更把體脂降到完美的比例，大秀雕像級結實六塊肌，在電影中不管是穿著緊身皮背心，還是身披獅子鬃毛披風大開殺戒，充滿野性的男人魅力即將衝破電影院大銀幕。

《獵人克萊文》。圖/索尼影業

這次觀賞《獵人克萊文》的粉絲，還有機會收藏性感男神亞倫泰勒強森，與台灣原民圖騰結合的絕美「獵人卡」，索尼影業與知名卑南族藝術家米類‧瑪法琉重磅攜手合作，打造專屬於台灣的限定特典，特別設計的各族圖騰融合電影元素，不管是排灣族勇士的狩獵之舞，還是噶瑪蘭族的香蕉葉服飾工藝技法，希望能傳達勇氣力量及守護大地的意念。

米類‧瑪法琉25歲赴日學習室內設計，畢業後在日本設計公司工作，返回台灣後開始思考原民身分與自我本性的融合，嘗試以幾何圖形融合原民風格的圖像、符號與顏色。她從生活中汲取靈感，創作出純粹而原真的作品，將圖像要素回歸到最純粹的形式，展現出自身母體文化的美。

獵人卡牌將於12月13日（週五）於購票影城開始兌換，購買一張票即送獵人卡牌一張，兩種款式隨機出貨。各版本電影票及購買特別場電影票之觀眾皆可領取，團劃、包廳及免費兌換券恕不適用於本活動，數量有限，送完為止。《獵人克萊文》將於2024年12月13日（週五）正式上映。

《獵人克萊文》獵人卡牌隨票贈。圖/索尼影業

《獵人克萊文》(KRAVEN THE HUNTER)電影描述主角如何成為漫威宇宙最惡名昭彰的惡棍英雄，亞倫泰勒強森在這部限制級電影中，飾演蜘蛛人的經典世仇，獵人克萊文。在與冷血的父親，尼可拉克拉維諾夫的複雜關係下，克萊文走上一條復仇的不歸路，面對不可避免的血戰，他將成為令所有人畏懼的偉大獵人。

《獵人克萊文》健身花絮👇

《獵人克萊文》幕後花絮👇

《獵人克萊文》精彩開場片段👇

《獵人克萊文》最新預告👇

《獵人克萊文》。圖/索尼影業

《獵人克萊文》。圖/索尼影業

《獵人克萊文》。圖/索尼影業