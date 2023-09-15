文化黑潮計畫獲行政院100億支持 「國際台劇徵案」啟動

文化部「2023暨2024-2027匯聚台流文化黑潮計畫」獲行政院支持核定4年100億元，其中，今年編列30億元預算，將用於藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等六大文化藝術面向。其中在影視音產業推動上，文化部9月4日首先公布針對國際台劇的第一次徵案，自即日起至今年12月4日止受理申請。

文化部長史哲表示，傳統電視的時代，電視節目、戲劇是區域性，但在網路時代，透過OTT等平台，再小的國家，都有機會將文化內容傳送全球，讓國家的文化自明性呈現於世界眼前。尤其歷經疫情及美中貿易戰時刻，台灣擁有前所未有的世界關注，文化內容一定要即時踏上這條四通八達的高速公路，這就是文化黑潮在做的事情。

文化部表示，文化黑潮計畫在各大面向都經過縝密的當前痛點及國際策略分析，並陸續展開產業諮詢會議，首波針對影視音產業中所推出的「國際台劇徵案」，便是在務實面對台灣本土平台漸失優勢、國際OTT主導平台內容、產製經費與國際差距懸殊、數位國度裡強調各國戲劇獨特性及自明性等的現況後，分別徵詢及召開產業諮詢會後所推出的計畫。

國際台劇徵案的重要目標，是強化內容製作力，扶植發展大型製作公司，帶動影視人才、技術及製作規模全面升級、提升台灣內容國際競爭力與影響力。

為達成旗艦製作的首要重點則是將過去影視局補助、文策院投資平行單線進行的模式，整合為「投補（捕）關係」、「政府與民間合流」等策略，以捲動更多資金投入產製。因此申請案在經評選小組同意，並通過投資政策審議評估後，將同時送文策院進行投資審議，且補助案及投資案必須兩者都獲得審議通過，才能成為獲選案。

在申請條件上，申請案應具國際性及市場性，除我國民間投資者外，應提出國際投資或合製意向（如與國際企業、電視台、製作公司或串流平台等合作），以及具體明確的國際行銷規劃；製作主題（故事內容）鼓勵多元題材，但應具獨特性及國際性，以呈現台灣歷史文化及時代縱深者（包括但不限於大河劇、時代劇）優先，且應具備完整劇本。

至於製作規模，應為每集製作成本至少新台幣1,000萬元，或總製作成本1億元以上劇集；此外，工作團隊總人數1/5以上應曾入圍或獲得金鐘獎、金馬獎或國際影視競賽獎項。

文化部強調，國際台劇徵案是為了因應國際影視產業所推出的新案及預算，「完全不影響既有的輔導金或投資」，為使產業有充足的時間提出獨特性、國際性企畫，並持續給予支持，國際台劇徵案原則將採按季徵件。文化部也將陸續公告其他文化藝術面向及國際綜藝節目等徵案要點。

文化黑潮計畫(圖/文化部)