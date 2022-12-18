改編自同名暢銷小說「師大公園地下社會」最美女戰神曝光

近來不少影集開拍，改編自作家林峰毅著作之同名暢銷小說「師大公園地下社會」今日公佈女主角陣容，姚愛寗、郭書瑤、連俞涵卡司曝光。姚愛寗劇中將北漂築音樂夢，郭書瑤化身「最美女戰神」，為此特別學習武術鏡頭，戰鬥值爆表，連俞涵則詮譯書店女老闆，與她文青形象相當符合。

「師大公園地下社會」講述一群熱血年輕人步步捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之中蛻變堅強的自我。該劇日前正式開拍，繼李玉璽、陳零九、吳思賢3男主角之後，再公布3位劇中女主角。姚愛寗扮演樂團女主唱，角色率性、做自己，又跟一群樂團夥伴為夢想前進的模樣，一直是她很嚮往的女性角色，她特別拜讀完原著小說發現：「我的角色她很明確看見自己的道路，也很義無反顧往前，每件事情很努力地把它做好，都跟這幾年的我很像。」劇中北漂追夢的經歷也跟她本人類似，她回憶：「我也是從高雄上來台北，很能理解剛上來那種徬徨、對這個地方的陌生感，當時只要有人對我伸出援手，就覺得對方是個好人。」

姚愛甯扮演樂團女主唱。圖／阿榮影業 楊起鳳

郭書瑤在「師大公園地下社會」顛覆以往角色飾演女打仔，她表示原本就對武打戲非常有興趣，「很少有女性角色以打戲為主，之前很想學鏡頭武打，在疫情前，本來還安排了要去海外學語言跟鏡頭武術。」劇中動作戲爆多，透露拍攝一星期竟然都沒有別麥克風，「角色封閉自己的孤僻這點，某程度跟我很像。」

談到拍動作戲會不會害怕受傷或破相？郭書瑤倒是一點都不擔心，敬業掛保證，「我們有專業指導，加上我很注重不能讓受傷耽誤正戲，所以我盡全力不讓自己受傷。」話鋒一轉戰鬥值爆棚：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？！」

連俞涵繼「茶金」後，在「師大公園地下社會」將飾演「末日書店」老闆娘，日前加入劇組拍攝，她搞笑說，「很久沒有演出現代的角色，很期待！」她透露原本就很喜歡原著出版社出的書籍，沒想到有機會可以變成影像作品，十分開心可以參與。她將在劇中飾演李玉璽的姊姊，透露自己真的曾經在書店工作過，形容她的角色很堅強，「她是個很有韌性也很念舊的人，失去父母之後，一個人支持起一個家、一間書店。」和李玉璽有大量對手戲，她搶先賣關子，「我們會在角色中好好相遇」。

連俞函扮演文青書店女老闆。圖／阿榮影業 楊起鳳

「師大公園地下社會」由阿榮影業製作，由曾以「花甲男孩轉⼤⼈」入圍⾦鐘獎戲劇類節⽬攝影獎的林正忠執導，幕前幕後集結堅強金獎陣容，主要演員李玉璽、陳零九、吳思賢與姚愛寗、郭書瑤、連俞涵將會擦出何種火花令人期待。