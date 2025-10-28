千萬獎金、全球提案、百家展商齊聚 從臺灣故事到國際舞台　2025 TCCF 帶動臺流關注

亞洲重要的內容產業盛會「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓登場。今年「TCCF PITCHING 提案大會」吸引 44 國近 700 企畫案投件，邀集 41 個獎項，獎金破千萬、高達 1,010 萬元新臺幣，創下新高！「MARKET 市場展」匯聚全球 118 家機構共 112 個展位，其中韓國內容振興院（KOCCA）首度設立韓國館，率領多家韓國指標性製作單位來臺！「FORUM 國際論壇」集結超過 25 位專家進行 12 場專講與對談，美國影藝學院首位華裔主席、艾美獎與金球獎製片人楊燕子更擔綱壓軸講者！今年三大單元分別在國際參與度、提案獎項上再創新高，期待透過展會各項單元的規模升級，促成更多交易，捲動更多國際合作！

文策院今日舉辦2025TCCF媒體茶敘。(圖/文策院提供)

開展在即，全球產業人士無不引頸期盼。文化內容策進院（文策院）今（28）日特別舉辦媒體茶敘，向媒體介紹今年展會亮點！文策院董事長王時思表示，作為臺灣文化內容產業的交易平台及國際舞台，文策院希望透過TCCF，讓世界看見臺灣創作的多元與深度，也讓更多臺灣團隊在這裡與世界接軌，共同創造新的機會。

文策院院長王敏惠表示，TCCF 為深具商務性質的內容展會，今年延續專業定位，同樣選擇於南港展覽館二館舉辦。今年在國際參與度、提案獎金與獎項上更勝以往，顯見 TCCF 已成為亞洲內容產業的重要指標展會，吸引全球買家與創作者齊聚，也反映出臺灣的文化內容正逐步與國際市場接軌。

TCCF PITCHING提案大會投件多元 獲國際級響應總獎金突破千萬元

今年「TCCF PITCHING 提案大會」吸引全球超過 44 國、近 700 件企畫及故事投件，近七成國際投件與臺灣跨國合製企畫案，顯見 TCCF 已受到國際市場關注且跨國合作已成為全球內容產業趨勢！今年評審們盛讚全球投件多元豐富，歷經評選後，最終共有 94 件企畫案脫穎而出。

獎金方面則獲得國內外業界積極響應，共邀集 41 個獎項、總獎金累計 1,010 萬元，雙雙創下歷史新高！除了藝人林志玲首度以個人身分設獎外，與文策院有合作關係、曾簽署「合作備忘錄（MOU）」的新加坡媒體集團 Mediacorp 亦首度設獎。展會及國際資源部分，包含了釜山亞洲內容暨電影市場展（ACFM）與美國非營利組織 Gold House 等，將協助臺灣作品進入全球市場。UDN 聯合數位文創、榮耀基金會也首次參與，提供 IP 跨界投資的機會。11 月 7 日將在頒獎典禮揭曉獎落誰家！

MARKET 市場展攤位一日秒殺 韓國 KOCCA 首設國家館

匯聚全球賣家進行版權買賣與商業交流的「MARKET 市場展」，看好 TCCF 捲動的交易能量，展位在開放首日即秒殺一空！吸引全球 118 家機構和業者參與、112 個展攤齊聚，雙雙創紀錄！來自法、日、韓、新、泰、菲、港等 51 家國際單位，以及 67 家臺灣業者，橫跨影視、動畫、出版、漫畫、表演藝術與遊戲等領域。其中韓、法分別以國家館參展，KOCCA 首度率領兩大公共電視台 KBS 和 MBC，以及三大電信 KT 旗下的 KT Studiogenie、代表性綜合媒體營運商 SBS 子公司 Studio S，以及 K-POP 內容產製的 KANG CONTENTS 公司參展。

法國文化推廣協會與法國商務處則帶來 10 家涵蓋影視、動畫、沉浸式內容領域的頂尖公司；法國國家電影中心（CNC）、公共投資銀行（Bpifrance）與劇集展會 Series Mania 也特別派代表參與。泰、菲與香港等官方機構與媒體企業亦首度參展。顯見國際業者對 TCCF 的國際影響力與臺灣文化內容的重視更勝以往！

金球獎監製、艾美獎導演與金鐘獎女角齊聚 FORUM 國際論壇

此次「FORUM 國際論壇」以「Evolve Beyond Imagination 超越想像的進化」為題，聚焦全球影視內容產業的未來變革。論壇集結來自日、韓、泰、法、美、越、馬、星等國等八國，超過 25 位國際級講者與產業專家，將於 12 場重磅對談與深度專講，深入探討國際合製、IP 內容製作策略、AI 科技革新以及國際市場新興趨勢。

今年講者陣容包含艾美獎最佳動畫影集《藍眼武士》導演 Jane Wu、《Moving 異能》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤、NHK《紅豆麵包》製作人倉崎憲、《致光之君》製作人內田由紀，以及風靡世界的料理競賽節目《黑白大廚》PD（製作人）金銀芝；撰寫多部膾炙人口作品如《阿淺來了》、《直衝青天》及《孤獨死又怎樣》的知名編劇大森美香；主演《化外之醫》、《童話故事下集》、《死了一個娛樂女記者之後》等實力派演員張鈞甯、柯佳嬿、林予晞等。壓軸講者將由美國影藝學院首位華裔主席、艾美獎與金球獎製片人楊燕子（Janet Yang）擔綱，她以《無盡的控訴》、《喜福會》、《飛奔去月球》聞名國際，將為論壇帶來重量級壓軸分享。

2025 TCCF 創意內容大會

➤2025 TCCF 線上展證購買（期限至2025.10.28 止）

➤2025 TCCF FORUM 國際論壇報名（期限至2025.10.29 止）

➤2025 TCCF 官網

➤文策院官網



「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫募集！十篇小說邀你改編。2026/2/1(日)止