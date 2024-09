【未來‧旅行‧徵文示範作】孟繁露（夢歸）／靈籤（下）

文/孟繁露(夢歸)

(五)

沒有人知道阿象的經驗包括了什麼,因為從那天起,阿鵬便不斷遭遇困難,再無法複製穿越時光之軌道,印證他不打諾貝爾獎的主意實屬明智。雪上加霜,AI阿珊在此時自行封鎖。(阿鵬對給AI起名字毫無興趣,但阿遙堅持她對話的對象要有名字,於是就自行查出在神話中能預言的「卡珊卓」,簡稱阿珊)。

有關阿珊幫敵方工作這件事,就如同阿鵬的設想,阿珊不存在任何自己做錯事的概念,單純認為是在協助人類。然而在阿鵬重新設定系統的過程,發現了程式錯誤。

「這麼嚴重的bug竟然沒有修正?不可原諒。」他已扯掉許多的頭髮再度紛紛飄落。

「May you describe the worst scenario if the bug is not fixed in time? (能請你形容如果錯誤不修正最壞的設想嗎?)」阿珊的先天語言是英文,在翻譯成中文時常發生細微錯誤,不斷學習改正,但與阿鵬對話便會直接使用英文。

「最糟糕的情況?」阿鵬繼續搔頭皮,「你會把來求籤的信眾混淆,給他們的指示等於隨機,搞不好更壞,因為參雜了其他個人條件,就好像把藝妓的木屐拿給灰姑娘穿......」

「Would it not fit if it’s the right size? (如果尺寸合,不就穿得上?)」

「鞋子尺寸不是重點,重點是那個故事就完蛋了。」

「That does sound serious then。(聽起來很嚴重。)」阿珊發出連串警告的吱吱聲。「I will automatically remain in hibernation mode until the bug is fixed。(錯誤修正前自動進入休眠模式。)」然後就是——完全的靜止。被吸引過來窺探究竟的阿遙見到畫面漆黑,忙問阿鵬怎麼回事。

「它自閉了。」阿鵬聳聳肩。聽完原委,阿遙跺腳大爆發:「大哥不正常,阿珊也秀逗了?我們該怎麼辦?」

從未來回到現在後,阿象東奔西走,忙到無暇跟其他人解釋在忙什麼。阿鵬無所謂,淑惠沒拿到開獎號碼一氣之下出走,只剩阿遙擔心哥哥又要管廟務。阿鵬宣佈得出國一趟,訪問幾個研究機構,同時把AI修好,最後給出毫無建設性的提議:貼個告示,說神明跟工作人員都休假中。不久他就消失了蹤影。

阿遙跟蹤阿象,發現他拼命與有關單位打交道,要求檢驗新落成KTV的電線及消防設備。這棟建築富麗堂皇,又是方圓百里內第一家,年輕人趨之若鶩,渾不知走進了定時炸彈:包商貪便宜,工程暗藏缺陷,加上從防火巷到滅火器全不合格。

這天阿象終於被阿遙截住:「哥,你老實跟我說,你看到了什麼?」阿象不語,被又掐又捏,阿遙生氣大叫:「我知道你在想什麼,你不確定能不能改變未來,也不想增加我的負擔。哼,你還當我是妹妹嗎?不告訴我就別想走,我會下藥迷昏你然後把你關在廟後面狗洞。」

阿象露出一絲苦笑:「還是這麼無賴。」他閉上眼睛,腦中再度浮現群眾慘叫逃逸的畫面。有些模糊,有些清楚。「似乎某處電線走火,也有住客在房中吸菸,無法肯定火源。」雖然他多次投訴公共危險,但老闆是傳媒界名人,有錢有勢,上層早打通關係,阿象比螞蟻更容易被忽略。

他看到濃煙逐漸竄出,整面玻璃帷幕的設計引發煙囪效應,高熱氣體迅速上升。前一秒還在高歌的客人慌不擇路,拔腳往陽台和屋頂衝。一名幸運男子逃到馬路上,不斷哭叫朋友還沒有出來。他的呼喊逐漸被警笛淹沒,但防火巷堵塞雜物和違停車輛,消防車無法通過。

「我最後看到一個年輕人,知道沒辦法了,撥手機給家人,另外有人竟然從高處往下跳 ......」阿象哽咽著再也說不下去。

「哥,你得讓我加入。你記得二哥說什麼嗎?如果真的逆轉了未來,你的記憶就會改變,你將不再記得自己做了什麼善事。但我會記得,記得你告訴我的每一件事,即使它們不發生。」

「我不需要記得自己做了什麼......」阿象繼續苦笑。

「不,你得我來事後告訴你,否則你會陷入迷茫,越來越不明白自己為了什麼在努力,這對心理健康大大有害!」

此時阿遙心頭浮現幾句籤語:

一花獨放不是春, 奼紫嫣紅春入門。 困心衡慮求心寧, 嚎啕後笑終路明。

「蛤?阿珊?是妳嗎?」

阿遙喃喃自語,什麼回應也沒聽到。她懷疑腦筋出了問題,搞不好得了妄想症,把曾讀過的籤詩混在一起。沒有阿珊,就自行解釋吧:哥哥拼命想獨自改變未來是不夠的,加上她的助力,甚至更多人幫忙,艱苦奮鬥總會有轉機。阿遙覺得自己很睿智,滿意的暗暗拍胸口。

靠相關技術人員協助,消防設備檢修至良好工作狀態,但兩人仍不確定是否能避免火災,唯有分頭進行。阿遙發現哥哥有時忘記自己擔心什麼,下一秒回憶又清晰重現。她結論這好似薛丁格的貓,不到盒子打開不知生死。直到本來事件的時間點,發生或不發生的可能性同時存在。

在阿象夙夜匪懈的騷擾之下,飯店全面檢驗插座和電線,經理極度惱火這個莫名其妙不知好歹的主委。好在憑著前一陣子的靈籤效應,阿象得到幾位有力地方人士撐腰,將所有要求歸為神明開示。

「剩下另一個隱憂,怎麼讓這些傢伙不要偷抽煙呢?」阿遙頭痛不已,想來想去,求助在KTV打工的學妹,後者乍聽之下臉都綠了。

「遙姐,每個人都在包廂裡偷抽煙,理論上只能柔性勸導,但我從來不惹這個麻煩......」

「沒關係,妳帶我進去就行,柔性比不上2000元罰款。」阿遙想盡方法弄來一套義消制服撐場面。「我說話很客氣,故意提醒他們今天衛生所臨檢,測試到煙味就開單。」至於這漫天牛皮會不會被戳穿,她可完全沒有把握,只禱告不要被哪個醉漢嗆聲。

這晚終於到來,阿象鎮守大樓外,8層樓跑遍的阿遙兩腳發軟,搖搖晃晃走到門口會合。站在閃爍的霓虹燈下,阿象望向夜空,突然開口:「知道天上為什麼沒有佈滿星星嗎?」

「因為光害!」阿遙信心十足回答。

「不是那個意思,天上應該有更多的星星,應該擠滿到沒有空隙,因為宇宙裡每個角落都有星星啊。我們看不見,只是因為他們太遠了,在千萬光年之外,等光到了這裡,我們早就不在了,千萬年以後的天空,應該更亮吧。」

阿遙拉住阿象:「哥,你很少講這種感傷加哲理的話欸。」

此刻一陣風吹過,阿象本要再開口,卻皺起眉發起呆,逐漸眼神空洞,有些困惑的回看阿遙:「嗯,奇怪,這麼晚我們在這裡站著幹什麼啊?妳會不會冷?」

阿遙跳了起來:「你不記得火災了?我們在這裡就是怕火災發生啊!Yahoo!成功預防了!沒事了!」

「這樣嗎......?」阿象很痛苦的思考,被阿遙用力一拍。

「哥,我們回家吧。死二哥想把你搞精神分裂,沒那麼容易,我會保護你!」

(六)

不去當預言大師也不做股神,只拼命救人,谷神宮逐漸陷入經濟危機。阿象前途渺茫,黎明即起,想著好歹灑掃廟裡廟外,卻看到淑惠端坐廳中。驚訝的他吶吶找不到話頭,還沒開口即被淑惠搶白:「沒發財命的夭壽盼仔,我都知你幹了些什麼。」

「蛤?」阿象摸不著頭腦。

淑惠嘆氣,告訴他鄰鄉已經傳開:某廟祝有神通,不欲人知,能解救民眾於苦難之中。起始源於一位單親媽媽被前夫坑騙,債主追討,走投無路,準備燒炭自殺。素不相識的阿象造訪,帶著應急現金,又協助她就業。

她問阿象為何會上門,後者拼命打太極拳,不解釋而且交代她守密。最後她決定放棄追究原因,以去幫其他人來回報。層層往下傳遞的除了善行,還有各種五花八門的故事,雖然大家都心照不宣迴避提名字。

「用左手的小拇指想都知道是你。」桌上水果日報正攤開廣告頁,淑惠咬牙切齒最後一瞥卡地亞新款珠寶,拿起報紙揉成一團扔垃圾桶。「阿遙呢?桌上灰塵積的比電話簿厚,不知每天瞎忙些什麼。」

另一個身影跨進廟門,發出吸鼻子的聲音:「聞起來是有點霉味。」

還穿著睡衣的阿遙衝上前:「大......嫂,還有二哥?你們都回來了!謝天謝地,我跟大哥就要掛了,他只知道拯救世界,忘記自己需要被拯救!」

「You need to be saved?」熟悉的聲音響起,阿遙乍聽之下以為是阿鵬,定睛一看,是阿鵬行李箱上筆電閃爍的畫面。

「阿珊,妳復原了嗎?太好了,喂,不要跟我說英文!」

阿珊並沒有作聲,眾人突然同時陷入短暫沈默,不久屏幕和手機app同時顯示籤語:

敗他成此亦何功, 萬念皆空善不空。 穹際皎星滅猶在, 天邊皓月去還來。

阿象讀了兩遍,喃喃自語:「我覺得我懂。」

阿遙再度把臉湊到屏幕前:「我可沒懂,而且阿珊,我們誰也沒求籤,你是在講誰?」

「剛剛這個房間裡所有人的心念在同樣頻率上,這首籤詩符合你們的心境。」

阿象釋懷笑笑:「不錯,世界不斷變化,或許我們做的事最後沒有差別,在世的時間更有限,比起宇宙簡直微不足道,但善念可以傳下去。即使星系都毀滅了,或許另一個像地球的地方和像人類的生物又會出現。」

他順手從口袋摸出皺皺的小冊子:「喔,說到這,昨天我碰到一位傳教士,他腳踏車輪胎癟了,我給他打氣,兩人談的很開心。我記得他們聖經上說『如今常存的有信望愛,其中最大的是愛』。意思都一樣吧。」

聽到阿象這番話的阿遙吁口氣,覺得自己的肩膀也輕鬆了。但瞬間她又睜大眼睛擔憂:「二哥,你的研究呢?蟲洞怎麼樣?」

「還在進行中,但我得到了最有力的助手,這段時間,阿珊已經升級再升級,從此將跟我一起開發時空連結課題。」

阿珊插嘴:「士別三日即當刮目相待。」

「你竟然開始用中文成語了!」阿遙咯咯笑起來,「欸,這麼說,當初把舊版阿珊駭去的那間廟怎麼了?我們忙到完全忘記偷看情況。」

「那家廟啊,」淑惠輕蔑撇撇嘴:「聽說不知道為什麼,後來信眾求到的籤語都是胡言亂語,不但不準還張冠李戴,還沒結婚就叫人快生麟兒,大家在批踢踢IG上罵翻天。」

郭家成員互望,微微一笑,但並不幸災樂禍,也沒有志得意滿,他們想的是同一件事:坐下來悠閒吃頓飯,好久沒大家在一起了。

紅日從谷神宮後山冉冉上升。(下)

