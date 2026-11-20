我的同事阿華最近愈來愈瘦，從原本胖胖壯壯的男生，竟悄悄瘦成了一個身形挺拔、輪廓分明的帥哥。

「你怎麼變瘦了？」我吃驚地問他，心裡還暗自猜想，難道是最近流行打甚麼瘦瘦針？

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沒想到，他苦笑了一下，小聲地對我說：「我跑步 跑了一陣子了。」

「很好啊，有健康的運動習慣，難怪瘦得這麼好看。」我如實稱讚他。

他搖搖頭，眼神裡閃過一絲落寞，低聲說：「我心情不好的時候，就去跑步……啊，我上班以外的時間，大部分心情都不好。」看到我睜大雙眼，他沒等我追問，便主動掀開了傷口：「我女朋友，被人追走了。」

我愣了一下，脫口說出了一句可能對他而言有些殘忍、卻也是旁人最直覺的疑問：「你們不是認識很久了嗎？聽說還一起買了間新房？」

「她公司來了個新同事，她覺得他比較 好，就這樣！」他聳聳肩，眼神卻藏不住不是不在乎的落寞。

阿華跟他女友認識7~8年了，還利用新青安優惠貸款，買了間二房的小宅，裝潢和家具配置都交給他女友全權打理。

更讓人鼻酸的是，聽說他們分手後，阿華為了成全對方的顏面，還把新買的房子租給了前女友，自己默默搬回老家與父母同住。

我不禁陷入沉思。相識相戀多年、以為能細水長流的愛情 ，究竟是怎麼在不知不覺中敗下陣來的？是因為「相愛容易相處難」的魔咒？是因為「平淡如水」敵不過「新鮮感」？還是說得粗暴殘酷一點，這根本就是一場無預警的橫刀奪愛？

愛情，有時候真的沒甚麼道理。它經得起大風大浪的考驗，卻往往在日常的瑣碎與時間的沖刷中悄然變質。究竟應該怎麼做，才能讓一段感情恆久相愛、不失熱度？這些問題，像是一根根看不見的刺，深深扎在阿華、以及每一個在愛裡跌倒過的人身上。

然而，比「失去摯愛」更殘忍、更折磨人的，往往是隨之而來的後座力——被留下來的那個人，總是忍不住在深夜裡一遍又一遍地拷問自己：「我到底哪裡做錯了？」

這幾乎是所有失戀者的集體儀式。我們開始進行一場痛苦的自我審判。

我們會把過去七、八年的相處畫面像電影底片一樣倒帶，放大每一個爭吵的細節、每一個不耐煩的語氣、每一個忽略了對方的瞬間。我們天真地以為，既然結果是壞的，那過程一定出了錯；只要找出那個「錯題」，是不是就能證明當初如果換一種做法，結局就會不一樣？

我們檢討自己是不是不夠溫柔、是不是賺得不夠多、是不是生活失去了情趣、是不是太過安於現狀。我們把愛情的瓦解，全部歸咎於自身的缺陷。

但親愛的，愛情真的不是學校裡的考卷，不是只要「做對了題目」就能拿到滿分。

有些人的離去，不是因為你不好，而是因為他們的「心」已經不在了。認識七、八年累積下來的安穩與默契，在日復一日的柴米油鹽中，容易被視為理所當然的空氣；而外來的新鮮感，因為還沒有經過現實生活真正殘酷的打磨，總是帶著一層耀眼的光暈。當一個人被新鮮感吸引時，他放棄的不是你的「不好」，而是他自己面對平淡的耐性。

把感情的變質全攬在自己身上，無異於拿別人的喜新厭舊來凌遲自己。

這讓我想起阿華用下班後的汗水與長跑，去對抗心裡的苦悶。雖然起心動念是為了療傷，但跑著跑著，他確實找回了結實的體態與久違的自己。這是很好的啟示：感情生變時，我們與其在原地反覆自虐、追問「我哪裡不好」，不如把迷失的自己重新撿回來。

檢討自己，從來不該是為了給自己判刑，而是為了更清楚地看見：在這段關係裡，我們是否愛得失去了自我？我們是否為了迎合對方，吞下了太多的委屈？

如果一段感情的結束，能讓我們學會不再把「自我價值」全然寄託在另一個人的去留上，那麼，那些流過的淚、吃過的苦，就不是白費。

愛情有時像是一場盛大的花火，絢爛過後，留下滿地星光或是灰燼，都是生命的常態。不必急著否定過去幾年的真心，也不必為了不屬於自己的緣分拼命苛責自己。

把目光收回吧，看看鏡子裡那個經歷過風雨、卻依然願意去愛的自己。人生還很長，不要把自己的靈魂，永遠囚禁在那個轉身離去的人所留下的迷宮裡。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

著有《說時依舊》、《白晝之月》、《無論何時》，一位從事金融工作的單親中年女子，走過離婚的低谷，也嘗過生活的酸甜苦辣。透過文字，帶你窺見那些真實又細膩的日常故事。用她半生的經歷，分享跌過的坑、繞過的路，給正站在人生起點、努力向前的你。更多內容，敬請期待。