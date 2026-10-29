【書評】《質數的孤獨》——冷冽氣味下的真熾摯戀

一個因為小時候滑雪 受傷導致一隻腳不良於行且有厭食症的女孩，跟一個在幼年時將接近智障的妹妹拋棄而造成她成為失蹤人口的數學神童，兩個都曾有心靈創傷的悲傷靈魂彼此吸引，且成為青梅竹馬，但不知為什麼這份愛一直無法走到完美的結局；女孩選擇了在醫院巧遇的帥氣醫師結褵，男孩則遠赴他處擔任大學教授，但最狂亂的愛仍在他們心中糾結、結果。

艾莉契持續性的厭食造就一種令人注目的病態，我一直沉溺在她病態性的心靈裡；馬提亞則是一部無趣、乾枯的數學機器，小時後拋棄雙胞胎妹妹的心靈創傷時不時地出現，令人動容的手足之情。

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作家清澈流暢的筆法締造讓人無法拋下的閱讀順暢感，有關情感 的部分也不黏膩地帶過，不會讓人感到煽情，熱辣辣的愛在事件的重疊下轉成冷靜的透明，每個人都有自己的理由不去追尋最愛，可能不是民族性的關係。

冷冽寒凜下隱流的強烈熾熱之情，人的天生情感與靈魂，沒人能拋棄與遠離了愛。

縱使是如此殘缺之人，亦是愛的隨徒—此句或上下顛倒了，作家應是將男女主角設定為殘人，如此之愛才更濃烈炙熾、深刺內心、饒富殊味。

我們對於身有殘疾之人，總是天生有股自發的憐憫，與書中蹦攢累疊的愛之軟膩溫柔互映，更是絕頂軟惑魅迷、深觸靈魂。

然而本書除了賦予這份愛一個世上最重、最無解、最奇玄的「時間」此物來鋪陳覆蓋，書中的人物對話、心理描述與角色描寫其實也都透著一股冷味。

並以數學（質數）來暗喻與闡描兩人、以及其之間的愛情 。

數學是冷的、理性的、準確的，愛是狂亂的、迷失的、無盡付出與癡傻投入其中的，此創作出發點與效果確是輕滲一陣矛盾之美、和兩者互相融合的新鮮奇妙。

煞為迷濛、透明、輕渺，誠為當代經典。

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