「老派焦慮的母親」遇上「西式淡定的兒子」重新定義青銀共居

這二個星期，我那原本整潔清靜安寧的客廳，突然變得擁擠、凌亂而且嘈雜。玄關多了兩雙碩大的球鞋，原本整齊的開放式書房堆滿了3D繪圖板和待組裝的電腦零組件，連餐桌的一角也被衣物帽子和電子器材佔據。我的兒子，在美國求學、生活了八年後，因為川普政策營造了對國際生的不友善求職環境，終於決定回台定居找工作。

自從二十多年前離婚後，我早習慣了一個人住。這二十餘年，住家空間裡飄著的是安靜自由的空氣，孤獨帶著一點落寞，則是這空氣裡偶爾飄過的微塵。我習慣了亂穿家居服，在任何想要的時間彈鋼琴；習慣了電視永遠停在我想追的劇或新聞，習慣了家中雖非一塵不染但物件擺放整齊的優雅感受。

然而，隨著兒子回國，這份維持了七千多個日子的平衡，在短短幾天內被徹底打破。

現實的擠壓：當「自由」遇上「房價」

身為一名社會新鮮人，兒子在台北好不容易找到了一份起薪每月三萬八千元的工作。在現今的物價與房價下，在天龍國租房要花將近二萬元，這份薪水顯然不夠生活所需。他不打算回去已有繼母及3個弟弟妹妹的爸爸家，他說想要陪我這個「孤單老人」，於是他「理所當然」地擠進了我的客房。

由於客房非常小，不到3坪，他在美國運回來的10大件行李，毫無懸念、順理成章的「溢散」到客餐廳及開放式書房。那種視覺上的凌亂，起初讓我有種隱隱的焦慮，彷彿我辛苦建立的堡壘正被一點一滴地攻克。

我早早就為自己打了預防針，他已是27歲的大人，不能再像對待小孩子一般的管教，也不能干涉他的作息時間，我得尊重他，就像他得容忍我一般，我們必須像二個同居的房客一樣和平共處。

原本我的生活節奏像是一首獨奏曲，現在卻被迫變成了雙重奏。

因為他很喜歡在客廳看美國職籃NBA或其它他習慣看的電視節目，而我總得練我的鋼琴，他說沒關係，他不會被我的鋼琴聲干擾，我無法可想，也只能試著不讓他的電視聲影響我練琴的專注。於是，我彈鋼琴時，客廳同時有不連貫的琴聲和呼嘯尖叫的啦啦隊加油聲。

搶電視部分，他很想跟我分享他覺得好看的劇，所以我會在客廳很勉強的跟著他看一些美劇，但他可不想跟著我看古偶劇「逐玉」，我得回到臥室看。但我沒想到的是，這位「不速之客」帶給我的，除了空間與生活習慣的剝奪，更多的是一種生活哲學的衝擊。

心靈上的導師：慢一點，沒關係；別煩惱不能控制的事

因他堅持下班後要跟我吃飯，所以我們開始共享晚餐時光。過去我一個人吃飯，總是習慣飛快地解決，亂吃現成的食物，像是要把「吃飯」這項任務趕快從清單上勾掉。

「媽，妳吃得太快了，太急躁了。」他在餐桌另一頭，用那種受過西方理性教育的語氣糾正我。他吃得很慢，細嚼慢嚥，甚至會跟我討論每一道菜的味道。因為他的存在，我被迫放慢了速度，才發現我原本實在吃太快了，食物不只是為了生存，還有鹹淡層次。

更令我驚訝的是，他在面對壓力時的泰然自若。我這輩子習慣了焦慮，或許是身兼多職的職業病，也或許是長年獨自生活的後遺症。我因為他的工作面試結果遲未公布，覺得焦心不已，不斷詢問他、碎念，他停下手邊的事，認真地對我說：「媽，煩惱的事要控制在妳可以處理的範圍內哦，那些妳控制不了的事，煩惱也沒有用。」這句話，像是對著我那焦躁的心緒澆了一盆清涼的水。

一個二十多歲的年輕人，竟然比我這個年過六旬的人還要透徹。我想他在異國獨處多年，不知經歷多少得獨自處理的煩憂，他有所得，成為我的心靈導師。

重新定義的「青銀共居」

我以前總覺得，孩子長大了就像斷了線的風箏，沒想到這條線在八年後又繞了回來，緊緊地繫在我的客房與客廳之間。現在的家，雖然凌亂了一點、嘈雜了一點，甚至連洗澡都要互相觀望協調，但那種「有人在」的溫度，卻慢慢填滿了過去二十年我刻意忽略的寂寥。

我開始習慣在廚房洗碗時，背景音是他在房裡跟同事討論3D建模的低語；我也開始習慣，在清晨醒來時，客浴裡有另一雙忙碌的手。

這不是我預想中的退休生活，卻是上天給我的另一份禮物。我們在空間中摩擦，卻在心靈上融合。

如果說，人生前半場是成就別人的期待；那麼後半場的喜悅，對我而言，或許就是學會與最親近的「陌生人」分享空間，並在對方的眼神中，重新找回那個不再焦躁、學會慢下來的自己。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

著有《說時依舊》、《白晝之月》、《無論何時》，一位從事金融工作的單親中年女子，走過離婚的低谷，也嘗過生活的酸甜苦辣。透過文字，帶你窺見那些真實又細膩的日常故事。用她半生的經歷，分享跌過的坑、繞過的路，給正站在人生起點、努力向前的你。更多內容，敬請期待。

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