癌末止痛不只嗎啡 多管齊下助病人減輕折磨

病床上，春姨面掛著氧氣管，她的手不停地拉扯著身上的衣服，眼神充滿不安。

阿伯在一旁緊張地抓著她的手，擔心一個沒注意就把身上的管路拉扯掉。

「春欸，妳放輕鬆，不要亂抓。」阿伯神色憂慮望著春姨，「妳會痛嗎？還是哪裡不舒服？」

「沒有。」春姨望著護理師問：「這是哪裡？」

護理師略為疑惑地望著春姨，「阿姨，這裡是醫院。」

春姨揮揮手，「不對，不對，這裡是宜蘭。」

此話一出讓護理師和阿伯警覺情況不對，當我接到電話後急忙趕到病房。

我故不得尚微喘著氣，急忙站到床尾望著春姨，「春姨，我是誰？」

春姨望著我跟著搖頭說：「我不認識妳。」

壞了，我照顧阿姨一年多的時間，她怎麼會忘了我是誰。

我接著簡單問幾個問題，包含時間、地點等等。春姨不只認不出我，連在旁陪伴的女兒都認不出來。

雖然上個月就知道她有腦部轉移的現象，但是經過五次的放射線治療以後，目前暫時沒有出現腦壓過高的情況，但她認不出我就算了，怎麼會連女兒都認不得。加上前一天下午她還突發癲癇，眼前這一切都在告訴我，春姨距離抵達人生終點的日程，似乎已經不遠了。

緊急連絡主治醫師後，決定暫時減少嗎啡用量，目前病人有瞻望的情況，也無法確認是否為嗎啡過量導致。

而總醫師和阿伯商議著後續的情況，或許已經來不及轉回宜蘭醫院的安寧病房。現階段只能就地進行安寧處置，但求春姨的最後一哩路，走得平安且順利。

當阿伯聽到春姨的日子不多，或許來不及回宜蘭時，他微紅的眼眶，讓人額外心疼。

從春姨罹病後，阿伯始終堅守在側，端茶倒水是基本事務。後來春姨因為癌症轉移到肺部，腫瘤壓迫造成她左後背持續痠痛不止，即便疼痛科醫師為春姨施行了局部注射，想藉此降低疼痛，提高生活品質。但是效果不如預期讓春姨的疼痛始終不見好，阿伯總是幫春姨不停按摩，擦拭涼涼的藥膏。雖然效果有限，但是只要春姨開口，阿伯總是馬上施作。

在他們身上我體會了夫妻情深，只是這一回，春姨恐怕要先走一步，再也無法與阿伯繼續相愛相守。

那天中午開始，春姨因為瞻望加上坐立難安，一下要坐起，一下要躺下。阿伯不厭其煩地陪著春姨變換姿勢，我因為放心不下情況急遽變化的她，增加探望次數。

在等候護理師去取用嗎啡藥物的時候，我不停輕輕撫摸著春姨的背部，讓阿伯幫她擦臉。

「春姨，這樣好嗎？」我輕聲問著。

春姨低頭閉著眼然後說：「專科護理師，謝謝妳。」

我驚訝地追問：「春姨，妳知道是我。」

「嗯。」春姨突然抓住我的手，「我知道。」

倏地眼眶一陣濕熱，早上她認不出我，現在她居然知道我是誰。

手持續輕輕轉圈撫摸著，這一刻，我感覺到無力感悄然襲上心頭。

癌魔這般猖獗，面對這般棘手的狀況，我們無計可施。能做的事情非常有限，看著春姨的病情逐日變差，卻無法對其導因施予重擊。只能止痛、安眠，讓病人舒服一點而已。

如果這時候的溫柔撫摸能讓她好一些，我真的不想要停下來。或許這是我唯一能幫春姨做的事情，讓她舒適一點，不要這般痛苦。

透過按摩，轉移不適的感覺，讓病人緩解疼痛。圖/unsplash

疼痛反射是人類的本能，本是保護我們不要受傷的基本反應。但是在癌末病人，卻因為這道保護機制，而讓他們受盡折磨。

因為腫瘤壓迫與蠶食侵略，使得神經更加敏感讓痛覺無法停止或緩解，根據統計近八成的癌症末期病人有疼痛症狀。經過適當的藥物處理，近九成以上的癌症疼痛是可以被控制且不影響生活品質。

面對這種棘手的狀況，除了注射嗎啡之外，現在也有各種不同的藥物可以使用。如疼痛貼片、口服長效嗎啡或是口頰貼片等。或是請麻醉科醫師評估，給予疼痛部位注射藥物，阻斷痛覺神經傳導，達成止痛效果。

如果上述這些都無法讓病人緩解疼痛感，甚至影響生活，則可以考慮嗎啡藥劑連續靜脈輸注。醫師必須非常注意劑量的拿捏，如何讓病人不痛，又能維持良好的生活品質。

除了藥物之外，尚有其他的止痛方法，播放病人喜歡的音樂或讓心情放鬆的輕音樂。協助調整舒適的姿勢，讓身體有適當的支撐。給予皮膚按摩或穴道指壓等轉移疼痛感。對於疾病產生恐懼和焦慮亦會降低對痛的忍受程度，讓病人情緒抒發，陪伴並傾聽他的心情。協助接納與疾病共處，也能助於減低心理的不安和焦慮，舒緩因種種心理壓力所造成的痛楚。

世界衛生組織(WHO)自1980年開始，便大力提倡癌症病人不宜被癌痛所限制，醫護人員應正視這項問題，並協助病人透過各種方法來止痛。而1990年，WHO的護理專家委員會提出減輕癌痛與舒緩的報告中指出：「癌症病人不該受疼痛之苦，須以各種治療方式來消除痛楚，協助病人擺脫痛楚。」

當病人或家屬提出擔憂藥物成癮或擔憂造成病情惡化等謬論，醫護團隊應適時指正錯誤觀念，尤其當疼痛無法緩解時，病人容易產生焦慮、害怕甚而有輕生的想法。協助病人改善疼痛，在人生最後一哩路上，不再充滿焦慮不安與難受的痛覺襲擊。

在醫護人員的評估與監控下，很安全地使用止痛藥物，家屬不必擔憂是否會成癮或病情惡化。相反地，在疼痛控制得宜下，病人的生活品質良好，不再成日哀號難耐，對於整個家庭來說均為福祉。因此病人千萬不要忍耐，只要配合專業醫護團隊的指示並接受治療就能讓生活品質大大改善。

醫護人員更應依循準則，視病人情況給予客製化的止痛計畫。減緩疼痛並提高生活品質，但求病人於人生最後一哩路上，無痛且平安順利。陪伴的家屬看著病人不受癌痛所苦，亦能安心許多。在人生最末段的旅途上，不再充滿恐懼與害怕，好好度過餘生。