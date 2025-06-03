《會計師 2》影評：兄弟齊心，大家愛CP

沒想到《會計師 2》的來臨一等就是快十年。儘管未能完全超越前作鋒芒，但我仍然樂在其中，特別是看到班艾佛列克與強柏恩瑟再次同框，那份兄弟之間的火花實在過於迷人，真的會讓人私心許願可以拍更多集，甚至是為他們打造一個小規模的影集，「會計CP」永遠看不膩。

這次續集走的是典型的 “buddy road trip” 公路冒險喜劇風，多了點兄弟之間的嘴砲基情，卻少了前作的懸疑密度，但電影並沒有因此而失焦，它選擇將重點放在角色關係與情感交流上，而這恰如其分的平衡成為續集的優點之一。

雙主角的化學反應簡直炸裂。片中兩人一起打鬧、吵嘴、喝酒談心，那些場景不只是搞笑，更是充滿情感張力。特別是強·柏恩瑟的演出，真的是他少見的喜劇與情感兼具的代表作。沒想到「制裁者」剛從地獄廚房下班，隔周又能繼續看到他和另一位前「夜魔俠」同台，光是看兩人之間的對戲，《會計師 2》就值回票價了。

導演蓋文·歐康諾依然展現穩健手法，節奏轉折處處可見巧思。攝影與配樂都在水準之上，劇情第三幕的最終決戰，絕對是今年以來最優秀的動作戲之一。儘管削弱了前作的懸疑張力與緊湊敘事，但卻賦予角色更多人性與幽默，如果你本身是《會計師 1》的粉絲，相信這部續集會讓你找到不一樣的娛樂度。

對了，這部的首映會居然找了中信兄弟站台，所以就讓我不自覺想起周董的名言：「兄弟齊心」。但這部的CP火花，感覺找麟洋配站台會更有話題？XDDD

《會計師2》。圖/華納兄弟提供