《小王子 電影版》影評：10年後的我們還相信童話嗎？

《小王子 電影版》（Le Petit Prince）十週年重返大銀幕，電影有著原著古典雋永的迷人質地，以及現代細膩鮮活的視覺奇想，用通俗感人的糖衣包裝充滿哲思的故事。導演馬克奧斯朋（Mark Osborne）拍出屬於這個世代的《小王子》，讓這經典文學有了與眾不同的嶄新風采。

本片算是重新改編這本法國文學的續篇延伸，並大膽用女孩的視角再詮釋了原著的所有情節，且新增當代背景的血肉架構，並用它來省思成為大人的我們，那份早已遺落的單純初心。電影採用雙重敘事結構，一條為現實世界中女孩的成長旅程，另一條則為原著《小王子》的故事。

這種交錯敘事的概念，故事中再包裹另一則故事，將虛構與真實的互為映照，多少類似記憶與想像的塑造與延伸，巧妙的跨過真實與幻想的界線，讓電影開始成為比原注更為天馬行空的作品。導演刻意以CGI呈現現實世界的冰冷嚴肅，而以停格動畫表現小說中世界的童趣詩意，這種媒介差異創造出一種視覺層次的對比。

本片就如小說般，有著寓言式的涵義，但更為深入淺出。例如用馴養比喻情感關係的建立，「如果被馴養，就要冒著流淚的危險」，這樣的闡述關係的聚散離合與生離死別。人人其實都能夠從玫瑰花、狐狸、蛇等角色設定找到某種投射。電影裡的人物角色，只要在現實都很難不被工作生活、金錢給奴役或是消磨，甚至是童話人物。就像那宛如被大財團控制的星球，人人就像行屍走肉。原來，在兒童的的眼裡，大人世界就是如此乏味枯燥，僵化世儈。

電影不僅探索童年的意義，更批判成人世界對僵化的秩序與理性的過度追求。片中描繪的世界更可看做某種被現實體制規範的「 勞動異化」（Alienation of labor）樣貌，這些角色宛如資本社會的奴僕，被資本利益影響而失去原有的生命力。純真與世故看似天平的兩端，人的生命像似從這端逐漸走向另一端。

《小王子》電影版在現代的動畫影像外衣下，實則是一部結構精巧、充滿哲思的當代寓言童話。透過跨媒介的表現形式，小王子會長大，飛行員也會衰老，人會隨著歲月而改變了形貌軀體，但是心可以不變，在被世俗規範制約下的我們，有沒有你曾經遺落忘卻的珍貴事物，像是那枯萎等待的玫瑰花，每個人心中都有那朵玫瑰，你還記得你人生中那獨一無二的玫瑰身在何處嗎？

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《小王子經典10週年重返大銀幕》。圖/擷取自水元素文創FB