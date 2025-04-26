年過50第一次追星 張學友60+演唱會的力量

文／石晨曦

4月20日晚間我來到小巨蛋聽張學友60+巡迴演唱會台北場最後一場。本是去年搶到的票，因學友感冒不能如期舉行，當時相當沮喪，因為這是我人生五十載第一次聽演唱會。幸好主辦方宣布會補辦，等待了10個月，那日我終於得償所願。

平常在新聞中看到的演唱會的有關資訊通常都是華麗的舞台、藝人鋪張的造型、歌迷的情緒瘋狂，而在學友的演唱會中我看到的是一種歲月的沉澱。學友一邊唱著，走進影幕中，穿過春夏秋冬，遇見了兒童、青年、情侶和老人，老人拉著小提琴，學友放了一枚硬幣在他面前的打賞盒裡，每一次的遇見都值得感恩。

大影幕上播放了學友自兒時到老年各階段的照片，歲月為他畫下一張又一張臉譜，每一道肌膚的皺褶裡都藏著他一路走來的努力、收穫、智慧或傷痕，一如台下為他喝采的每一個人。來欣賞的歌迷沒有脫序的瘋狂吶喊，他們的喝采沉穩而內斂，亦是歲月的沉澱。

我從少時就極度喜愛學友的歌聲，但從未想過能走進演唱會現場聆聽學友那未經修飾的最樸實的歌聲，在曾經的一些時光裡，這樣的夢想對我來說是遙不可及的。

我生長於安徽江南偏鄉，離省城合肥大約有三百多公里，離上海、北京等這種會舉辦演唱會的大城市更遠。到達一場演唱會的距離很遙遠，但那不是絕對的因素，遙遠的不是路程，是經濟上存在的鴻溝，一段無法到達的距離。那個年代生長在窮鄉的我溫飽不僅僅是一種物質的追求，而是一種精神追求，改善生活是唯一的目標，也是精神上的最大支柱，聽演唱會這樣的娛樂活動對於我來說像是另外一個世界的事，不是沒想過，是不敢去想，能買一張唱片，夜晚燈下聆聽一段學友美好的歌聲，已覺幸福。

來台灣後我仍沒有逃離貧困的泥沼，生活必須、養育孩子，每一分錢都必須花在刀口上，在傳統市場買一件百元衣褲都還要幾番掂量，何況一張資費不便宜的演唱會門票，在生活必須的面前，不敢奢望，演唱會現場雖近在咫尺，但對我來說仍舊是千里之距。

如今孩子已離巢，經濟上不再似過去那般難堪，我也年過五十，到了可以將腳步稍稍放緩的年紀，走兩步可停下一步看看周圍的風景。一張又一張年輕的臉從我身邊走過，我想起了自己的青春，想起了那些曾經不敢想的奢望，想起了自己也曾經有過夢想。年輕時不敢想的奢望，或許現在可以去實現。年輕時沒有實現的夢想，或許現在可以重新努力。

於是我開始嘗試一些人生的第一次。第一次出國旅行；第一次看演唱會，手握螢光棒發出有點怯弱的尖叫聲，為自己喜歡的偶像喝采；第一次寫下一部長篇小說《夢縈》，並投稿於「琅琅原創」大賞，學歷不高的我，從未想過自己也是一個可以寫出文字的人。

我來到小巨蛋聽張學友60+巡迴演唱會台北場。圖/石晨曦提供

這場演唱會是學友此次巡演的第234場，也是他演唱會紀錄裡場數最多、時間拉得最長的一次，他說：「希望自己的表現可以讓大家覺得這10個月的等待是值得的。」

學友在台上雙腿劈開一字馬，那是一雙60多歲的腿。全場嘩然，歌迷大聲喝采：「學友好帥！」

學友露出靦腆的笑容，伸了伸舌頭說：「年輕時也沒幾個人說我帥，現在老了，你們說我帥，我有點無法理解。」

在我眼裡這樣的學友真的很帥，帥的不單是容貌，而是他不斷想要變得更好的內心。學友說：「很多人說我60多歲了，還要出來開演唱會，巡演還如此多場，是不是缺錢，其實我是想要變好，我覺得自己還不夠好，應該可以再好一點，心理面總有一個虛榮，張學友超過了上一次了。好，當然是一個抽象的概念，就像美一樣。不管是六十歲，還是七十歲，我都想要維持在『好』這個狀態，只要我繼續堅持下去，繼續多留意自己的表演，我想我一定會更好。希望大家好好保重自己，身體健康，每天生活開開心心，等待我的70+演唱會，我一定會回來的。」

學友以六十多歲的年紀打破了自己的演唱會場次紀錄，我想五十多歲的我應該也可以努力看看，或許也可以寫出更多更好的作品。

我的青春也許並沒有消失，只是來得有些晚了，五十歲才如花綻放。