90歲母親釋懷了 一聲「寶寶」化解我們20年心結

文／毓航

看完韓劇《苦盡柑來遇見你》，深刻感受到劇中三代母親對子女無窮盡的關愛與支持，那是天性所驅使給予我們最大的支撐與祝福。我不禁回想起我的母親，我的離婚帶給母親一生的愁煩與牽掛，我跟她的關係也因此變得複雜難解。

雖然離婚已是將近20年前的事了，當時母親雖知我在婚姻中受到不當對待，但她總是安慰我事情會有轉機，或是勸誡我已身為母親必須要會忍耐，她堅決反對我離婚，深覺我會帶給孩子不良的影響。之後，我們的互動總是脫離不了她對我離婚的責怪與擔憂。

｢為了孩子，你們趕快和回去。」

｢都是妳要離婚，妳的孩子才會…」

｢如果妳沒離婚，現在也不會…」

｢妳好歹也要找個人再嫁，不然這樣老了怎麼辦？」

記憶中，不論我提到什麼，她口中的話題兜兜轉轉就是會繞回來數落我，我深知她的掛心與難受，也就長期報喜不報憂，我在母親面前盡量保持平和與開心，久了，弄假成真，我也真的過得怡然自得，積極樂觀。

母親始終走不出我離婚的陰影，她不讓我參與她娘家（我舅舅阿姨們）的婚喪喜慶，不讓親戚知道我已離婚；對於我的理財與置產，她總是不相信我可以處理安排得很好。她更擔心她的外孫們，如何能在沒有媽媽的環境下不走偏。我是她永遠的牽掛，她很難快樂起來。

我的前夫娶了好太太，孩子的繼母對他們很上心，我的孩子雖在二個家庭的複雜關係下成長，對感情及婚姻仍抱持正面態度；隨著孩子長大成人，我逐漸從內疚與擔憂中走出來。

前年我大女兒結婚喜宴上，我高齡母親出席，她沒想到主婚人是由繼母擔任，我則跟隨在前夫及其太太身後到處敬酒，她抽抽噎噎的哭了，看不得我委屈。

再過2周，我二女兒即將結婚辦喜宴，我母親原本怎麼都不肯參加，聲稱90歲了，諸多不便，其實她是不想再經歷那難堪的場景。我原本已經放棄說服她出席，我的弟弟妹妹都說算了，就由她吧，他們都會參加，在背後給我支持。但神奇的事發生了，清明掃墓過後，她改口說她願意參加，說怎麼也要給我有娘家可靠，阿嬤還沒死，也該跟大姊姊一樣親自給二女兒祝福。

我原本沒想到這會跟川普關稅大亂導致全球股市斷崖式下跌有關。我母親雖已90高齡，但耳聰目明精神爍爍，她知道我的基金投資一定損失不少，這回她沒有碎唸我，突然從清明後，在每天我跟她的定時電話中喊出：

｢寶寶，平安！」

她喊我｢寶寶！」

她從小只喊我名字或小名，從未發出這種呼喊！她聲音溫暖帶著喜悅，每天喔，從清明股市大跌後起，她接到我電話，就會說：｢寶寶，平安！沒事！」

我不知道她怎麼改變的，但我知道她放下了所有的憂懼不安，她要用母愛給我最深的支持和陪伴。我是何等幸福！！

川普大亂尚未結束，但我因禍得福，我歡天喜地的享受著這遲來的幸福。

●專欄「離婚心與事」：毓航，讀創故事駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，是一位從事金融工作、經歷過離婚的單親中年女子。透過她的文字，將帶你一窺她日常的酸甜苦辣，以及你可能未曾想過的新世界。更多內容，敬請期待。