《情書》影評：30年前中山美穗寫下影史最動人的告白

當某種類型或風格拍到一種極致，就會成為打中通俗大眾的現象級作品，1995年岩井俊二執導的《情書 LOVE LETTER》，被譽為九十年代純愛日影的濫觴，在當年會如此成功，多少也是因為九十年代開始的日本偶像劇熱潮，中山美穗與豐川悅司都因為日劇而廣為台灣觀眾喜愛，電影本身其實算是哈日熱潮下的獲利累積。

雖然電影的初步號召力來自明星魅力，但岩井俊二導演細膩獨具的風格，才是讓本片經得起反覆咀嚼的紮實內裡。無論是在白雪皚皚的雪地上噙著眼淚對著遠山呼喊，交叉剪輯另一位分身躺在榻榻米上的應答。亦或是校園生活的童趣俏皮，電影總瀰漫在一股柔美顆粒感的復古北國情懷，這樣的氛圍也正好打中了南國台灣觀眾對北國浪漫的想像。

電影將『生死』與『雙生』交織呈現，讓愛情的詩意之中也帶有揮之不去的死亡陰影，例如開場的葬禮，死去的昆蟲，讓電影在觸碰愛情時也帶著死亡的氣息。還有刻意讓女主角中山美穗一人分飾兩角，去詮釋某種雙生連結的意味。

中山美穗層次分明的細膩演技，確實成為淡雅純愛類型最大的情感濃度來源，騎著單車突然停下的乍然回眸，還是突然看到書裡借閱卡後的素描時那感慨動容，中山美穗輕盈通透的收斂演繹，就連拿起信封對著豐川悅司做比表情都能有靈動般的神采。尤其片尾那幕對著遠山呼喊「你好嗎？我很好！」，簡直催人落淚，當年只有25歲的她表演嫻熟細緻，實在厲害。

三十年過去，日式純愛已退流行，但《情書》留下的是廣大影迷對當年記憶的溫柔凝視，就像是北國遠山的呼喚。

朱哲輝Alan ，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《情書 LOVE LETTER》。圖/可樂電影

《情書 LOVE LETTER》。圖/可樂電影