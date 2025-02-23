《判決》影評：現代女性的淡灰之詩，宗教、道德與法律交錯難解

《判決》(The Children Act)改編自伊恩．麥克尤恩(Ian McEwan)2014年出版的同名小說，是一部淡灰色調的微溫電影，澎湃不從話語出、各人皆有各人苦。

女主角Fiona的身分，可以說是現今世界地位最高的一群人之一，身為一位法官，她的判決權近乎宗教的神祗，若神是無形的受人崇拜、她就是會影響人們人生的重要關鍵。

但她的家庭生活卻是零下幾度的冰冷，這設定很有趣；她在法庭上總是侃侃而談大道理、而且開頭的幾句一定會是具激勵人心的類真理之話，但她在私人生活裡，卻是忽略了最重要的生活的妻子。

不能說她表裡不一，她只是莫名其妙的工作狂。這也是許多現代女性的刻寫，當妳在工作上獲得了無比堅實的成就感，家庭卻疏於用心，妳該怎麼辦？

整片的色調就是淡灰色的，與運鏡共同透露出一股冷僻，但加上配樂，卻從中又洩出深藏內心的溫柔。整片唯一幾個詼諧的橋段是：

•Fiona 的老公因為受不了長期的被冷落，跟她說他決定出軌，接著這位一向集道德、正義、公正於一身的大法官就因為被這件事煩到不行而出現許多非常不耐煩的工作態度、甚至是影響判決。

•Fiona 的癡肥同事跟她講了個嘲諷律師的笑話，但她真的無心陪笑。這個笑話真的PH值爆低，也讓人回味起自律師這行業出現後，民眾對於律師開的玩笑有多尖酸刻薄。

•接近片末的地方 Fiona 跟老公去參加宴會，面對這一些鎮日價沉溺於酒歡食色與無趣的「上流社會」話語的人們，她用了很貼近大眾的微 creepy 笑話逃離被包圍的窘境，這跟 Emma Thompson 的可愛氣質連起來，讓人無法不醉心於她。

Fiona 在丈夫跟她分居後，在一直以來跟男同事練習表演的夜晚，或許她的腦中曾閃過無數次的報復心態而想跟男同事行魚水之歡，但仍維持被「傳統女性」的意識所束縛。但這樣，更讓人對她內心糾結的火熱苦痛疼惜。

其實 Fiona 跟老公都進行了一場「男性可接受的外遇」。老公有報備（老實說我覺得女性同胞看到這裡絕對會爆炸），而她也心靈出軌了，開頭的時候她說了「open marriage」也讓人聯想到沙特與西蒙波娃的愛情；至於他們沒有孩子，也更可是現代夫妻的許多寫照。

我在 Fiona 片末爆哭的地方突然領悟，導演想說的其一點是女性這麼神秘的生物，一直以來存在她們體內的「母性跟慾望」。然後很順便地聯想到台灣作家陳克華有一部劇本——《毛髮》，這部劇本中，母親在全家用餐時，用腳不停地在餐桌下挑逗著自己的兒子，我想，只要是男性，都可以理解這種母愛的超極致表現。

而本片的 Fiona，沒有孩子，但她的母性、她的母愛其實是爆表的；而菲昂．懷海德飾演的慘綠青少年，確是有一股很特別的病態俊美（更遑論他還有特殊的才華），是故，在母性與視覺慾望下（應該是這兩者混在一起了），Fiona 的出軌的確是世紀無敵霹靂新鮮的哏啊。

《判決》。圖/擷取自IMDb

我可以理解亞當（菲昂懷海德）對於年長女性的迷戀，高中時是男生班，幾乎全班都很迷戀女導師，智慧、氣質跟溫柔一直以來都是年長女性的美麗之處。

但我在觀影過程中，其實很怕 Fiona 會被他謀殺。

觀自個人角度，宗教跟現實的辯證其實可以略過，在有其他選項下為宗教而死實在太八股了，我疑惑的是，法庭上亞當之父的捍衛宗教完全給我一種孱弱、荒謬、盲從的感覺，這種脫離現實，難道真的是宗教的原意嗎？

或許宗教既浸潤人的生命、卻又與現實相距太遠。

整片都有著溫溫、柔柔、冷靜中微迷亂的氣味，在淡灰色裡輕挑心瓣，配樂也磅礡中帶熱情，誠然是歡苦交織的現代人類情感教材。

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《判決》。圖/擷取自IMDb