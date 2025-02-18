《破浪男女》影評：愛與虐令人亢奮迷失，都市男女的嗆辣情慾冒險

一、「破浪」，有乘風破浪之意，這個解釋很符合劇中各角色，他們都活得很特殊、不論社會地位高低，他們的這一段人生很與眾不同---以性的追求步上了風潮浪頭。

二、「破浪」，就片中角色行為來看，就是破碎與浪蕩（破麻或浪子）。

吳慷仁飾演的約砲代號「單親霸」，實可說滿足了一部分男人的極致艷羨和憧憬。

40歲，居處極具設計質感、做得一手好菜、長相帥氣中帶點成熟男人的些微憂鬱與智慧、身材略壯而毫無贅肉、說話有股特殊的極man語調（咬字清楚、聲線溫柔、有種在社會中游刃有餘的輕鬆與智慧）…種種特點加起來，就是都市中的極致迷人單身男子。

關於「都市中的極致迷人單身男子。」此一特質早在朱天文的《荒人手記》以及陳克華的《雲端情人》中，就已經盡其細膩地描述，然而那重點，就是一定要在「都市」。

都市裡面發生什麼都很時尚、活得怎樣都很執迷不悔，人多樓高，有沒有秘密、有沒有存款、家庭生活破碎都無所謂，因為「都市」總會消化掉那些不堪、苦楚與迷失。

都市的人們總有辦法活出自己認可的「時尚」。

「時尚」一點錯都沒有，除非是違反環保的浮誇，不然城市中行走的那些穿著亮眼的可人兒（不論男女）總是讓人瞧著舒服。

當然也只有部分鄉下的人們不在意時尚吧？

時尚也不只呈現於衣著、「行為」的時尚正是本片在隱隱深藏劇情流動底下別意之外，讓觀者大開眼界的新穎歧異與奇麗炫華。

單親霸在約砲市場裡游刃有餘、大享其樂，而他的職業似乎是網路文章寫手群的頭頭，這裡導演也以一些對話稍微揭示與諷刺世界速食文化的膚淺和可笑。

《破浪男女》。圖/台北双喜電影

速食文化正（或早就）以無人能覺的細微涓流之力侵入了我們，而我們對於Tiktok和各種短影片的愚痴上癮也正如同片中四個角色對性追求的義無反顧火熱一般，無法擺脫並深陷、視其為生活壓力的百憂解…短暫瞬間的享樂、然後再繼續下一次追尋。

隨著劇情演進，觀眾亦可以知道單親霸的家庭生活卻是破碎無比。

離了婚、正值叛逆期的女兒在美國生活，每次與其視訊通話都異常兇惡、難以親近，女兒對自己抱著極高敵意應該是每一個爸爸最痛心的事之一；而前妻也在每次對話都盡其可能地暴怒以待。

片中一個猶如暴力插入的莞爾鏡頭是…他在開車，受夠了前妻的暴躁，要掛掉電話，而手機螢幕顯示前妻的名稱是「躁鬱症」，這只有一秒內的鏡頭除了昭示整個廣大世界婚姻的荒謬、艱辛、無解等，也同時帶出強力的笑點。

當然這是本片非常少數的詼諧片段，導演加了進來，在一整片情慾探索的壓抑迷醉迷宮之中點了一筆幽默之聲。

人永遠無法確知曾經相愛的兩人，相處久了對方是否真的會像有躁鬱症一樣狂對自己發脾氣？

婚姻需要兩個人互相包容、扶持，早期的男女視「離婚」為逼不得已的大忌，現代男女則是視為「解脫」，人世間各種觀念經由時間的演進，漸漸產生了大異之處。

「DINK」（Double Income No Kids）可以是臣服於現實的折衷之道、亦可為引領風潮的國民新生活。

而單親霸「二等文豪」的筆名，顯示了一個人對於技藝深研之道的虛懷若谷。詳見《臥虎藏龍》裡，花影無蹤飛刀常和鐵臂神拳米大彪囉哩八縮、自我膨脹的浮誇外號，卻在玉嬌龍隨便幾招後就鼻青臉腫、灰頭土面。名不符實。

「二等」文豪，不僅是謙和、亦是浪浮步跡於世後的自覺和入世趣味。

而這個筆名，也在本片帶出小綠與單親霸持續糾纏交歡之後，「愛」與「記憶」本質上交融的玄密和各自如何影響著一個「人」的行為解釋根源。

「經驗」是構成一個人的存在之要，它影響著人的過去、現在、未來，上一秒影響著下一秒，成長過程形塑了每個人。

經驗堆疊成回憶、小綠由年少時的同性戀，轉換成變性人，而她終是在得知二等文豪即是自己的初戀之後，在結尾的3P以假陽具性交單親霸、那個她已經失去的陰莖，尋回自己最初「男男」的原始愛慾。

《破浪男女》。圖/台北双喜電影

除卻本片是兩對男女之間的愛慾情感角力，肉體和色彩魅力建構之深層探究亦是深遠。

比如出現了兩次情慾爆炸的對話或動作鏡頭之後，瞬間切換到一尊佛像，那像個楊雅喆的另一種玩笑和重擊（坐我右前方的女觀眾看到這個片段也笑了）---充滿道德與神聖的佛像跟前上演的情慾煉獄，絕頂矛盾。

而其中也深藏諸多其他矛盾，如…小綠的警察身分和不斷約砲（代表法律卻行為放縱）、白Q的富家女身分卻活得辛楚（物質飽滿但心靈匱乏）、單親霸在約砲市場尋找真愛（以性尋愛）、Uberdick的個性與職業（正直善良但以肉體取悅人為工作）等。

片中試圖勾引單親霸的年輕女生手中一根湯匙上的食物、水底一個完全暗示女性陰戶的洞、肩膀上彈奏著無形鋼琴的手指、Uberdick的皮面罩、馬賽魚湯、白Q被SM的繩子、近距離的肉體捕捉鏡頭、挑起慾望的喘息聲，眾多的符號隨著一個個裸體或性感肉體的眼慾刺激帶著觀眾沉入不論是無解或無法饜足的無限追性循環牢籠之中。

食與性是人類與動物的最基本需求與慾望，將自己投身入這變成動物的行當之中，自然深具快意；而食與性也常常連結在一起，一進一出、一出一進，剛好都是「饜足與飽滿」的絕佳暢快---人類的動物性實踐。

而片中「小綠」讓人討厭的程度與其追求高潮的強大慾望成正比，拜劇本所賜，小綠不斷使用的「流行語」，例如「上岸」、「一壘」、「破麻」、「南天門」等，加上她熟混約砲歡愉和時時刻刻的輕佻與不屑更濃墨琢磨了她構成男人「厭女」的頂級條件。

《破浪男女》。圖/台北双喜電影

而另一個相比起來較性感美麗的女角白Q的過往肉體歷史築成了她就算被SM到極度興奮也無法填滿心中巨洞的困境---只能不斷地消費購買SM，極致迷失於城市艷媚情慾的孤寂苦相。

白Q與小綠的手機對話「說性」，不僅是一種露骨的直白、也藉由交錯的鏡頭不斷撩撥與升高觀者的性慾和腦內刺激。

其實最讓筆者痛心的反而是Uberdick。社會底層掙扎、身不由己的SM執行者、男女情感上的痛苦落敗者、以肉體取悅觀眾的渣般舞者，可說是最底最底的沉淪與自慚。

他到了最後，還是無法在白Q面前脫下面罩；那份掙扎與自卑藉由白Q的情感爆發達到了深擊觀眾的憐憫與苦楚。而由他說粵語的表現更增添一個遠離家鄉、在異地努力生存的年輕男子酸楚。

他沒辦法讓女友回心轉意，背負著生存的壓力、苦苦挽回女友變質的心，這等年輕人的酸楚愛戀，實是心痛至極的世代悲歌。

主角四人分別有各自的特色，單親霸是追尋真愛的浮游者、小綠是南天門的信徒、白Q是陷在過去的迷失熟女、Uberdick是活在痛苦中的掙扎年輕人。

露骨的肉慾呈現似乎揭示了城市中男女追求真實性以及填補心中缺口的壓抑卻又嗆辣的尋歡冒險。

他們其實都不知道該怎麼辦，只能不斷地摸索、嘗試以及自我詰問，完整地釋出城市中破碎與浪蕩的迷路男女群像。

而我們，也在他們的迷惘和徬徨中，跟著迷失在那些豐富色彩裡了。

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《破浪男女》。圖/台北双喜電影