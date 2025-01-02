2024年Alan評選十大電影：《荒野機器人》第七《可憐的東西》緊隨其後《艾諾拉》奪冠

🎥 2024年十大電影排名依順序：

1、《艾諾拉》（Anora）

推薦理由：通俗流暢，幽默風趣，諷刺辛辣。前半段以為是新版《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman），後半段又急轉成為當代版《卡比莉亞之夜》（Le notti di Cabiria），電影本身又是某種脫線喜劇（screwball comedy）的變形，電影從經典愛情電影公式「Screwball Comedy」出發，改寫成新世代的篇章。

《艾諾拉》。圖/UIP

2、《長夜盡頭的微光》（夜明けのすべて）

推薦理由：電影透過女主角藤澤美紗（上白石萌音 飾演）的PMS（經前綜合症），男主角山添孝俊（松村北斗 飾演）的恐慌症，加上「天文觀測」器材公司的角色職場背景，用「天體運行」來呼應人生哲學的獨特對照，勾勒出現代文明社會幽微複雜的人際關係。舉重若輕，細膩地不著痕跡，在文藝氣息中帶有寫實內斂的味道，真的好看。

《長夜盡頭的微光》。圖/天馬行空

3、《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light）

推薦理由：影像細緻優美，視覺上大量的藍色元素是一種沉靜低調耐看的色調，像海天般令人視覺親近，亦象徵角色們默默付出承受的內斂柔軟。很多鏡頭真的是驚嘆的構圖光影呈現，導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal KAPADIA）對於片中那些光影的變化，於敘事上的發揮影響，幽微深刻。電影用視覺描繪觸覺也是厲害處理。片中甚至有大膽情慾的捕捉，在我們印象中的印度電影少見的呈現。結尾那閃耀星空下的海岸歡聚一幕，魔幻迷離，韻味綿長，令人讚嘆。

《你是我眼中的那道光》。圖/海鵬影業

4、《荒蕪之地·應許之心》（Bastarden）

推薦理由：真的有夠會拍的，劇情片可以拍得這樣蕩氣回腸，毫無冷場。製作精緻完整，技術突出精湛，內容通俗流暢，不僅視覺畫面好看迷人，故事更好看勾人。編導尼克萊阿瑟真的將整個敘事處理的紮實飽滿，傑出精彩，善惡對立極為鮮明；主角不斷面對信念上的考驗，還有各式情境題的兩難，電影就在主角人性掙扎間推進轉變。

《荒蕪之地·應許之心》。圖/仲業文創

5、《墜惡真相》（Anatomie d'une chute）

推薦理由：本片的劇本縝密紮實卻又平實幽微，法庭攻防的唇槍舌戰，劇力十足，編導潔絲汀楚特（Justine Triet）將電影處理得曖昧隱晦，更延伸了想像空間。電影裡那些錄音聲響、小說文字、過往照片、案發現場的採集事證，加上小男孩（女主角兒子）的視障設定，讓觀影者只能以這些「線索」隔著一層的方式做判斷，而非直接親眼目睹的方式，似乎呼應那些被扭曲的片面線索。

《墜惡真相》。圖/好威映象

6、《邪惡根本不存在》（悪は存在しない）

推薦理由：導演濱口竜介再度突破自我的創作，不再依賴大量對話言談構築，真正在用影像講故事了。作品本身既現實又虛無，收斂內省，沈靜低迴，儼然更有創作者的自信。特別要注意這部電影的「視角」，它有時候不是角色的視角，而是自然萬物的主觀視角，彷彿世間萬物都有靈。導演濱口竜介將電影處理的曖昧深幽，閑淡日常，詭譎平靜。那個不斷重複述說的鹿群與困獸的暗喻，既是大自然的常規也成為劇情發展的暗示。

《邪惡根本不存在》。圖/東昊影業

7、《荒野機器人》（The Wild Robot）

推薦理由：美不勝收，感人催淚，是標準「雅俗共賞」的範本。是完全結合各種成功方程式的商業娛樂之作，在溫馨嘻鬧的情境裡還有著傷感憂慮的情感元素。其畫工融合傳統暈染筆觸與現代電腦動畫的細緻與流動感，讓這部片的視覺一直存在一種新穎與懷舊交錯的風格，也是優點。

《荒野機器人》。圖/擷取自《荒野機器人》官網

8、《可憐的東西》（Poor Things）

推薦理由：電影可以看作《科學怪人》加上《窈窕淑女》與《性愛成癮的女人》的綜合體，當然它其實異常複雜，訊息量豐富。導演尤格藍西莫將本片拍得荒謬怪誕，瘋狂奇想，猛踩道德底線。許多詭異的變形鏡頭，拍攝出那不尋常的扭曲視角，偏差怪異，宛如殘酷的成人童話。女主角艾瑪史東展現全然解放的表演境界，這個角色的複雜程度簡直匪夷所思，角色弧線層次多變，詮釋肢體神態精妙。

《可憐的東西》。圖/探照燈影業

9、《隔壁的房間》（The Room Next Door）

推薦理由：冷冽節制，輕盈深邃，導演佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）到了現在的階段已經可以用更為舉重若輕的方式談生死衰老了。電影在某種形式上接近室內劇的風格形式，兩個主要角色不斷去辯證人生、藝術、死亡，那些鮮豔高彩度的畫面配色，對比死亡的蕭瑟恐懼，格外強烈，甚至覺得那些刻意艷麗色彩接近夢幻非寫實的感受，讓電影的敘事著虛實隱晦的超脫感。

《隔壁的房間》。圖/華納兄弟

10、《一部未完成的電影》（An Unfinished Film）

推薦理由：一部深具時代性的電影，它幾乎是華語「疫情電影」創作的天花板（看看人家疫情封閉飯店的拍攝手法，有限資源拍出高度張力的高壓緊張氛圍），他探討影像創作的可能性，數位攝影機，甚至是手機都是攝影工具，各種螢幕尺寸比例，拼接分格畫面，將電影化為時代之眼。最驚人的是他碰觸到所有中國的紅線，導演婁燁對於創作理想的堅持果敢，令人欽佩。那幕眾人在隔離房間，以視訊狂歡作樂的場面令人嘆為觀止。

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

🎬 特別提及(我心中的11-20 名)：

《我心裡的太陽》

《失控教室》

《帝國浩劫：美國內戰》

《破·地獄》

《異形：羅穆路斯》

《野火蔓延時》

《滯留生》

《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》

《夢想集中營》

《沙丘：第二部》

◾️ 年度電影評選以今年台灣院線正式上映、串流平台上架新片為限（不含影展）

🏆特別榮譽提及(雖不合評選資格，但讓人喜愛)

📍《難忘的形狀》（What Is Your Favorite Primitive）導演：李亦凡/2024金穗影展（要不是它是影展而且是短片，真想擺進十大）

📍《邪染小鎮》（When Evil Lurks）/2024金馬奇幻影展

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」