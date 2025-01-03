婚姻中的十七歲距離 他從愛玩男孩變成沉靜老人

【飛越千里看台灣】

文／石晨曦

我反對你和他結婚，很多事情你還感受不到，再過幾年，你便懂了，他逐漸老去，孩子還小，你身上的擔子會很重很重。

我帶著先生回鄉，說我們要結婚時，姊姊說了那樣的話，因為先生大我十七歲。他與我來到這世間第一眼看見的光芒相距百萬億公里，遙遠的無法想像，可在我們牽手的那一刻，我們看見了同一束光，那束光何其明亮，將一切世俗的考量照得透明無色，姊姊的建言我自然聽不進去。

婚姻在世俗的架構下前行，免不了磕磕碰碰，姊姊的話終歸有幾分道理，十七光年的距離慢慢顯現。在我們的孩子出生之後，我看見了那個距離。

我與先生初識時，他是一個性格外放，愛玩的人，不過幾年時光，他就變了，他的陽光外向慢慢枯萎，從動走向靜。人們賦於「靜」很多讚美，說它是力量，是智慧，是開悟，是磨去浮躁的心氣之後所擁有的坦然，在某種意義上「靜」看起來真的很美好。翻開字典，靜的意思是安定不動，若靜到身體也不想動了，豈不是可謂之慵懶。

先生戒了酒，戒了菸，喜歡上泡茶，大門不出，二門不邁，他不只是心靜了，連身體也跟著靜了，而一個孩子的成長很多時候需要一個動的父親。孩子學走路時、學騎腳踏車時，需要一個動的父親跟在後面保護他不要摔倒。孩子也需要一個動的父親陪他打籃球、打羽球、游泳，陪他跑步，陪他爬山玩水，陪他去博物館逛逛、去動物園瞧瞧可愛的動物，陪他走訪台灣南北秀麗河山、野樹紅花。在孩子的成長途中，這些需要在戶外完成的事情，幾乎都是我在陪伴，先生大多數缺席，偶爾出席，也是興致缺缺、無精打采，惹人氣惱。

喜歡旅行的先生在慢慢年長之後突然變了，整日浸泡在茶水裡，以電視為食，明媚的陽光、輕柔的風、嬌豔的花、翠綠的山川都不再能吸引他的視線，家庭一應鎖事也懶於處裡，他說工作很累，不想動，可是過去他工作再累，也是一個會動的男人，姊姊說我還不懂的事情，我終於有點懂了，爸爸若年輕擁有滿滿的活力陪孩子成長，有年紀的先生看起來像一灘死水。

我幾乎包辦了孩子成長途中所有的事情，照顧孩子，陪孩子讀書、玩樂、運動，送他上下學、學才藝，家庭職業兩頭燒，我怨念漸生，近乎十年的時光，我與他無話可說，愛中間的那顆心點點磨去，留下空殼，一張床中間劃下一條無形的線將我們各自隔絕在自己的時空。當別人問及我先生時，我回答說他不是我先生，我們只是家庭合夥人，我無法獨力撫養孩子，我需要他的那一份薪水。我雖對他氣憤有加，可又從未想過離開他，或許還有一縷愛的殘念沒有被消滅殆盡，等待複活。

因為先生大我許多，很多事我必需多想一層。我怕他若是突然病倒，孩子還小，我會陷入絕境。我又怕他退休之時，我們還毫無積蓄，孩子要讀書，我一人之力遠遠不夠。心裡太多的負重讓我一天也捨不得休息，努力工作賺錢，不只在照顧家庭上，在經濟上我也必須要成為家庭的支柱。為了成為那根支柱，我抱著背水一戰的決心，借錢創業，開了一間早餐店。為了鞏固客源，開店三年不曾休息，年節期間也沒放過自己，早餐店的生意終於比較穩定了，一顆心才稍稍放下。

人的改變需要一個契機。有一回店中員工離職，我一時請不到新人，讓先生來店裡幫忙了一個多月，那種記憶力加速度的現場緊張感給了他一記震撼教育，他終於能理解我勞累的程度遠在他之上。那次之後先生突然轉性，每天洗碗、做飯，而且能持之以恆。

轉眼間，我到了先生當初喊累不想動的年紀，體力大不如前，我有點能理解工作累了回到家什麼都不想做的那種心態，可是該做的事還是得做，家是我們共同的家，怎可以累為藉口丟包給對方，無論如何當年的先生都毫無道理，所幸他有醒悟。

上個月我約先生去歐洲旅行，他一口答應了，後來我的一位朋友說要跟我一起去，先生知曉立刻說他要退出，他說有人陪我去就好，出門要帶很多藥不方便，去歐洲坐飛機的時間很長，那邊又很冷，他怕自己受不住。我幡然醒悟，他大我許多，很多毛病已悄悄的找上門，對於出遠門心理上有諸多掙扎，一口答應我純粹是對太太的溫柔。我看著這樣的先生，彷彿看見了十七年後的自己，到那時孩子約我去遠方旅行，我或許也會有跟先生一樣的掙扎。

這次旅行我拍下許多照片，每一張都風景優美，只是我的身旁沒有先生。

歐洲捷克南波希米亞CK小鎮。圖/石晨曦