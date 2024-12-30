香港美術大師「朴若木」逝世！捧紅梅艷芳、張曼玉，五獲金馬獎

香港資深美術指導 朴若木逝世，享年65歲（1959年－2024年）。朴若木為香港知名的電影藝術指導、造型指導及監製。與導演關錦鵬、陳冲等多次合作，美術設計風格以細膩典雅、講究考據為主，尤其是三四年代的中式風貌。而且他作品產量極少，擔任美術工作近四十年，只有11部作品（其中還有一部未上映），但幾乎部部是精品。

在《繁花盛放——香港電影美術（1979-2001）》一書中，朴若木提到為了重現《胭脂扣》中三十年代的石塘咀廣式妓院的風情，倚紅樓的一桌一椅一廊一枕甚至式道具服飾都是考據而來的，但有時候朴若木又不完全拘泥於考據，例如電影中的鮮豔的牆紙，但其實三十年代只有牆花；或是片中梅艷芳的玻璃杯其實應該不是「坑紋玻璃杯」但是覺得用這個比較有感覺，因為「戲劇不是模仿真實，而是製造錯覺」(蘇聯作家的名言)。

《胭脂扣》梅艷芳。圖/截取自金馬影展 TGHFF

又如1991年《阮玲玉》朴若木用佈景畫代替實景，其實是將難處變成一種風格，為了讓畫面有連續性，他們又將旗袍上的圖案花色放在牆紙上。到了1994年《紅玫瑰與白玫瑰》朴若木把電影的風格化為紅白玫瑰兩大塊，紅玫瑰就是大膽濃烈，布置選用形態奇特的圖案；白玫瑰則是乾淨整潔、用色清淡、一塵不染，宛如奶油蛋糕，朴若木刻意營造全片有一種超現實的舞台氛圍，彷彿「人生如戲」。

在一些受訪中，朴若木曾說過了「美術總監」或「藝術總監」這個詞應該是由他開始的，主要是更有效率地去掌握電影的資源分配與創作執行力(據說八十年代的道具師是屬於製片組而非美術指導的管轄)。所以他的電影一向都是美術佈景、道具陳設、服裝造型一手掌握。金馬有一篇朴若木的講堂文字稿很值得一讀👉《最初我想拍好一個故事，如今我想拍出一種思想》

《阮玲玉》張曼玉。圖/截取自金馬影展 TGHFF

朴若木曾十一度入圍金馬獎最佳美術設計、造型設計，五度獲獎。以1987年《胭脂扣》獲得第24屆金馬獎最佳美術設計獎，當時評審形容《胭脂扣》與《倩女幽魂》競爭激烈，但是《胭脂扣》明顯區分不同時空，又佐以不同氛圍，而且「畫鬼神難，畫人更難」而獲獎。

而他不僅只是三四年代的中式風情的權威，現代時空的《三個女人的故事》(港名《人在紐約》)或近代的《天浴》都也已看出他對於情境細節的過人詮釋。他以當代美國紐約華人為背景的《三個女人的故事》入圍金馬獎最佳美術設計，並獲得最佳造型設計，評審的得獎理由是「以不炫目的色調設計出極有格調的服裝，加強整部影片風格上的和諧與突出」。

他還以1994年《紅玫瑰與白玫瑰》獲得第31屆金馬獎最佳美術設計獎與最佳造型設計獎。2007年《色，戒》獲得第44屆金馬獎最佳造型設計，共五度獲獎。關錦鵬與陳冲是他合作做多次的導演，關錦鵬合作過《胭脂扣》、《三個女人的故事》、《阮玲玉》、《紅玫瑰與白玫瑰》，陳冲則合作過《天浴》、《世間有她》、《英格力士》。

香港資深美術指導朴若木（1959年－2024年）。圖/截取自金馬影展 TGHFF

《紅玫瑰與白玫瑰》陳冲、趙文瑄。圖/截取自金馬影展 TGHFF

《色，戒》湯唯、梁朝偉。圖/截取自金馬影展 TGHFF

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」