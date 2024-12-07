《破·地獄》影評：香港近年最感人的電影之選

琅琅悅讀／ 朱哲輝Alan
《破·地獄》。圖/華映娛樂
《破·地獄》。圖/華映娛樂

「活人也需要破的，活人也有很多地獄。」是描繪人情世故，生離死別的寫實劇情片，破天荒找來許冠文與黃子華兩代喜劇天王，卻演繹一部正經入世的當代社會電影，難怪話題不斷。

殯葬業文化「殯儀經紀」面對生者為文，「喃嘸師傅」處理亡者為武，一文一武幾乎就是整個殯葬禮儀流程的全部。你可以看作是香港的《送行者：禮儀師的樂章》或是《父後七日》，，世代傳承，劇情幾乎也是情理之內，再靠鋪陳堆砌敘事上的衝突、反轉，達到賺人熱淚的通俗戲劇效果。

片中的南音《客途秋恨》（梅艷芳主演的電影《胭脂扣》也有出現過這首），「今日天隔一方難見面，是以孤舟沉寂晚景涼天。你睇斜陽照住個對雙飛燕，獨倚蓬窗思悄然。」帶點懷古思情且淒涼悲愴的味道。

《破·地獄》許冠文和黃子華。圖/華映娛樂

這應該是我近年看過最感人的香港電影前三名，人物支線面面俱到，角色弧線完整；尤其描繪家庭關係的愛怨拉扯尤其到位，情感飽滿。男主角許冠文，女主角衛詩雅，甚至是男配角朱栢康，都有動人深刻的精彩演繹。

光是在試片放映時就一堆啜泣聲，就可以知道他可以用各式不同的顧客（或是主角）角色背景，來打中各種層面的受眾。這是面向觀眾的主流電影，但他選擇的是鮮少碰觸的非主流題材，電影本身雖不到完美無憾，但是已經可以深入人心，通俗而不俗。

朱哲輝Alan，現為台灣人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊

《破·地獄》。圖/華映娛樂

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