「寫作接案」月入6位數？寫文維生真的可行嗎？

文／野羊（陳暐婷）

大概是因為身邊剛好都是一些愛看書、愛寫作的朋友，所以時常被問到關於「寫作接案」的事情。想用「寫寫東西」來接案維生，甚至得到還不錯的收入，是可以辦到的嗎？要怎麼做呢？

如果是在更早以前聽到這些問題，我大概也會覺得不太可能。畢竟從小到大，大人們不是都說「語文好也沒什麼用」、「讀文科賺不了大錢」、「寫作維生別做夢」、「想當作家會餓死」嗎？

但仔細回想起來，連我自己都出乎意料的是：

在這些年的「接案自由工作」生涯裡，讓我「收入最高、最穩定」，甚至能夠大大超出過去「全職上班族月薪」的長期案子，居然恰好幾乎都是「寫作/文字類」的外包案子！

所以這篇就決定來回顧一下我6年來的接案經歷，聊聊有哪些「文字類型」的案子是真的可以賺到錢的？能賺多少錢呢？以及這樣的「寫作接案收入」，是可長可久、可持續的嗎？

在開始之前，先和不熟悉我的新朋友們，介紹一下我的「自由工作經歷」，也和老朋友們更新一下「2024後半年的日常近況」：

2018年我從上市公司離職，繼續攻讀博士班，同時也開始了至今長達6年的「接案SOHO生涯」，成為了一位「自由工作者 (freelancer)」。主要的接案類型，是「行銷」與「文字」類的案子。

原本自己也很擔心，離職後會燒盡存款、路邊吃土，變得可憐到不行。沒想到居然那麼幸運，開始接案後，就從來沒有缺過案源。雖然偶爾也會有收入較少的時候，但很神奇的是，案子與案子之間的銜接都還算緊密，就是很剛好的差不多舊案子要結束了，就有新的案子默默進來，又再展開。實在是非常感謝所有的案主朋友們，也謝謝願意給我機會的貴人！～

每月的進帳，雖然還是會有高低起伏，但真的從來就沒有餓過肚子。「收入」和「自由程度」也比以前「全職上班」的時候，還要好非常多。在發揮所長，為不同的案主與合作夥伴貢獻專長、賺取收入的同時，也享受著滿滿的「自由」與「對生活的主控感」。

2022年底，我開始一邊接案一邊和老公一起籌備創業開店的事情，2023年終於順利的開了第一家屬於我們的台灣山林系主題早午餐店「早午森森」。

2024年中，開店滿一年後，營運逐漸穩定，我也開始慢慢退居幕後，將主要的管理大權交給老公。自己則是確定了下個人生階段的「寫作夢想」，於是大幅減少「進店裡的排班」和「自己的接案量」，將重心轉而投注到最喜歡的寫作創作裡。同時也花更多的時間來經營自媒體，整理這些日子以來的「自由工作」經驗和發現，寫成文章、拍成影片和感興趣的朋友們分享。(大家還想看什麼類型的主題，都歡迎留言許願喔！)

「接案收入」終究還是一種「主動收入」，而非是「被動收入」。圖/shutterstock

接下來，以下將分成3個部分，和大家聊聊：一、「我接過的寫作類案子，有哪些？」、二、「寫作接案，究竟可以賺多少錢？」，以及三、「寫作案件的合作時長是多久呢？能有穩定的收入嗎？」

一、我接過的「寫作類案子」有哪些？

(依「案件收入」評星：單案金額越高、合作成本效益越高，星星數就越多。)

1、撰寫「資料整理型」小知識文章：*~**** (選對「產業 & 合作方式」並結合「多元技能」很重要，收入高低會差非常多！)

簡單來說就是自己上網、看書或做功課，去搜集資料、查證，然後將這些資訊寫成有趣的知識型文章。有點像是YouTuber「老高與小茉」頻道的幕後前置工作在做的事情那樣。

一開始剛起步的時候，我主要是幫「出版業」寫這類的稿件。可能是因為產業的關係？業主發的案件數量很零星，字數需求低、稿費也低。所以雖然花費很多力氣搜集、整理資料寫成文章，但實際能拿到的錢卻少得可憐。

後來，我變成幫「行銷預算比較高的產業/公司」寫「知識型小文章」並同步為其「經營社群」。結合自己的「行銷」和「基本作圖 & 剪片」技能，將文章內容製作成各種「圖文/影音形式」，分享到各大社群和論壇平台，並收穫了很棒的迴響。收入一下子便飛升了起來！哈哈～

所以建議想寫這類「資料整理型知識文章」賺錢的朋友們，一定要記得「慎選產業與合作方式」，並盡量「將寫作和自己的其他專業技能去做結合、變化」，來為案主創造更大的價值。

畢竟要做生意大家都是很精的，能帶來多少的產值和效益，自然就值多少錢啦！

另外，如果你有能力做「深度知識型內容」的話，與其為別人做嫁衣，自己自媒體頻道開起來，自己為自己做內容、經營讀者和個人品牌，也會是非常不錯的選擇喔！

2、將「音頻/影片」內容撰寫成「經過SEO內容優化的精華文章」：*****

很多影音內容頻道都有將「影音創作」轉化為「文章形式」的需求。因為「文章」不只可以應用到更多的平台、觸及更多人，也能透過「關鍵字的優化」，來增加「被搜尋看見」的機會。不只可以將同一個內容，最大化的應用到極致，也大大增加了曝光量。

而這類案子主要要做的事情，就是在聽過或看過節目影音之後，將內容改寫成「精華滿滿」、「有趣易讀」且「具有 “搜尋引擎關鍵字優化” SEO考量」的文章。

如果還可以結合「自己的相關專業知識」來撰寫的話，所提供給案主的價值就會更高，收費也可以再更高一些。比如：「前時尚雜誌編輯」來為「穿搭流行節目」寫文章；或「財經專家」來替「理財節目」寫文章。

3、協助廠商進行官網中 “文案” 部分的「SEO內容優化」調整：***

這類的案子，懂一些「搜尋引擎內容優化」知識且「文字力」也不錯的行銷人，都可以嘗試看看。主要做的事情，就是替案主經營一些適合他們的「關鍵字」，讓潛在顧客在搜尋相關商品/服務時，可以第一時間找到他們。只是和工程師比較不一樣的是，我們會更著重在負責「文案內容優化」的部分。

比如：

戶外內衣品牌，可能會希望潛在客戶在搜尋「運動內衣、無鋼圈內衣…」時可以第一個搜到他們；而求職網站，則會希望求職者在搜尋「履歷、面試、外商職缺…」這類的關鍵字時，自家的網頁可以排在搜尋結果第一頁的前幾名。

而這類案子要做的事情，就是協助案主做關鍵字研究、訂定目標，並透過「編輯、修改、微調、排版、增減」一些網站內的「文字內容 & 內/外部連結」和後台設定，來優化其網頁在搜尋引擎上的「關鍵字搜尋排名」，讓網頁內容可以更容易被需要的讀者搜到、看見！

通常是以優化調整的「文案篇數/網頁數」來計價，或者也可以打包作為「一個SEO內容優化專案」來進行計價。

4、匿名的「商業宣傳合作文」 (內文有長有短)：****

簡單來說，就是以一個「一般消費者」的身份，「匿名」的寫文章，來為某個事業單位的產品或服務做宣傳。收費方式有很多種，看你與案主怎麼談。可以是用「一篇文章多少錢」來算，也可以用「導購分潤、聯盟行銷」的方式來抽成。

5、實名的「業配文章」合作：***

這類案子和上一個有點像，只是他們需要的是「你的名字」和「你的影響力」。

要做的事情，就是「實名的」用自己的自媒體平台，來寫文章推薦合作廠商的產品或服務。合作金額會跟據「名氣」、「流量」、「粉絲和業配商品的適配度 & 精準程度」以及「你本身的銷售帶貨能力」，而有很大的不同。就是端看個人造化啦！

合作方式一樣是有「一次性付款」，也有「導購分潤式」的。這類案子我因為很難遇到真的很適合自己的頻道、本身也很喜歡的產品，所以接得非常少。但可能是因為「自媒體分享的內容比較垂直」，「受眾也比較精準」的關係，所以過去極少數有合作成功的案子，費用都還不錯。

6、幫內容平台寫「創作文」：***

沒錯！這是一個大家都在做，卻不太能說的秘密。～～

各大「以文字為主的內容平台和論壇」都很需要「優質的文章」，而在「平台剛剛起步缺乏內容」或者「用戶自主生成的高品質內容不足」的時候，就會需要請專業寫手來 “偽裝成一般用戶”，創作各種「光怪陸離的吸睛故事」、「引發討論的優秀提問」和「能為讀者提供真正價值的深度文章」。

不然的話怎麼會有人看呢？

誰要用上面一堆「沒營養無趣自嗨內容」的內容平台呀！(不小心太誠實被揍～～)

所以對於內容平台來說，適時的依靠合作寫手來「拋磚引玉」，吸引更多的「讀者用戶」和「優質內容創作者」還是非常重要的！

因為這種合作比較私密一點，合作「細節、方式和對象」通常合約上都是約定好不能隨意對外言說的。所以為了不要被滅口，我就點到為止，說到這邊就好了(默默fade out)。

7、和媒體合作，開設自己的專欄：*(初期稿費很少，但名氣高的作家也有機會獲得很棒的稿酬。)

這項工作很吃「作者本身的名氣」，有名的大作家自然稿費豐厚，而沒什麼名氣的小作者們稿費就十分微薄啦！

以我來說，這個項目的收入雖然不多，大概只能當作零用錢來看待吧？但卻是我個人最喜歡的一種寫作案子！因為可以完全依照自己的心意，只寫自己想說的話、只分享自己想講的故事，所以做起來特別的開心、有動力。

等於是完全自由的創作自己喜愛的文章，還有人願意付錢給你為你打造一個「專屬於你的專欄小天地」，還順帶幫你大力曝光你嘔心瀝血的文章作品，何樂而不為呢？所以我永遠衷心感謝，所有願意為我開設專欄的媒體和平台們！～

接案者維持「穩定收入」有秘訣。圖/shutterstock

二、「寫作接案」可以賺多少錢呢？

其實只要選對「案子的種類」和「案主的產業類型」，寫作接案的收入還是挺不錯的！

我在全職接案，把案子接到滿的時候，最高月收入是「台幣6位數」，大概「十幾萬/月」。

而這邊說的「全職接案」，就是指工作時間跟一般上班族差不多，大概「一週工作五天、一天8個小時」左右。比較不同的只是「工作的時間、地點」都很隨性而已，「工作內容」可以自己選擇要接什麼樣的案子，「休息和假期」也比較彈性，可以完全依照自己的喜好安排。

如果你不想工作那麼多天，也可以自行減少接案量。要「工作幾天/休息幾天」、「要賺多少錢」，都是可以自己決定的。像我有時候要做研究、忙開店創業的事情，或者像是現在想多留一些時間給自己的「寫作創作」，就會把接案量大幅減少。

當然接案量少，賺的錢也就少了。但現在有超多時間可以創作我喜歡的東西、嘗試自己感興趣的新事物，還有一大把的悠閒時光，可以「爬山/旅行」、「煮飯/泡茶」、「看書/陪貓貓」、「在陽台上澆澆花、撒撒米和附近的斑鳩們混熟」…，或者一邊感恩的整理家中心愛的衣物和物品，一邊感受四季的變化。這一切感覺還真是挺不錯的啊！有一種我好像「正在過著自己夢想中的生活」的奇異感。

就連嘗試做最近很流行的「超慢跑」運動，都不會像以前一樣，覺得「什麼碗糕，跑這麼慢也太浪費時間」，哈哈哈！因為我現在就是一個「時間富翁」啊！

不過還是要特別補充說明一下：

「接案收入」終究還是一種「主動收入」，而非是「被動收入」。一定是要有相對應的工作產出，才會有錢入帳。除了「自由度」和「自主性」比較高之外，其餘的該做什麼一樣得做。

和上班族朋友們一樣，都是需要兢兢業業的付出自己的專業、心力和勞動產出，去換取收入的。做多少事、有多少產值，就賺多少錢。

且比起受僱，自由工作者還要在「自我行銷」、「業務推廣」與「顧客經營上」，花費更多的時間和心力，才能將個人事業從零到一的打造起來。所以並不適合只是想要逃避上班、躺賺快錢的朋友們喔！

如果想要更輕鬆的賺錢的話，可能還是要考慮「投資」、「累積資產」、「創造被動收入」…等等的其他選項。

三、寫作案子的「合作時長」是多久呢？能有穩定的收入嗎？

其實「外包的寫作類案子」和一般工作一樣，也有分「長、短期」。想追求安穩的話，只要有意識的選擇「有長期相關需求的業主」，並盡量將合作談成「長期配合」的形式，就不用太擔心收入是否穩定、可持續的問題啦！

也可以和長期合作的案主約定好，在「每月的幾號固定付款」。如此一來收入簡直比「上班族月薪」還要穩定，每月戶頭都會固定有錢進帳，而且「收入來源不只一個」還能分散風險，不必和全職受僱時一樣，擔心萬一突然被資遣或裁員，便得面臨「收入完全歸零」的窘境。

我自己接的大部分「寫作類案子」，其實也都是「合作時長一年以上」無特殊情況就會一直續約延續合作下去的「長期配合型案子」。這也是為什麼我可以不上班「自由工作至今近6年」，接案收入一直都十分穩定、不必整天患得患失的神奇秘密。大力推薦給接案新手朋友們！

這次的分享就到這邊啦！想知道關於，怎麼把「短期案子」談「長期合作」的更詳細分享和秘訣的話，也可以去看看我之前的這2篇文章和影片喔：

1、全職接案可能嗎？Freelancer「穩賺2萬」收入保底工作術！

▪️文章：https://iiil.io/iNZt

▪️影片：https://youtu.be/DQYQRh8vyWw

2、接案者維持「穩定收入」的2大秘訣！

▪️文章：https://iiil.io/jvjV

▪️影片：https://youtu.be/X4sV7xN7uYM

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對這方面內容感興趣的朋友們，我之後也會再陸續分享關於：

(1) 「我靠寫作接案月入6位數，做對了什麼？」，以及

(2) 「寫 “實用型散文” 賺錢的10個萬用公式寫作秘訣」。

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