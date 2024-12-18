婚姻裡的妒忌與犧牲：誰來放棄理想？誰來扛起柴米油鹽？

文／野羊（陳暐婷）

兩個「都有理想」、「都有夢想和事業心」的 “靈魂伴侶” 相結合的婚姻，注定是會走向不幸？這是真的嗎？為什麼呢？

如果是「會賺錢的老公，配愛待在家裡的家庭主婦」或「女強人老婆，配喜歡處理家務的家庭主夫」，那麼或許正好能各取所需，世界和平。

可萬一夫妻兩個，都是「有理想、有事業心」的人，那會怎樣？

共組家庭之後，勢必有一方得要「放下驕傲、放下夢想」，捲起袖子去處理那些「兩個人都不想要管的柴米油鹽」。

那麼，為什麼是「我」放棄事業？為什麼是「我」接下這些瑣碎磨人的俗務？那些「擦了又會再髒的地板」、「洗了又會再囤積的髒衣服」還有「換完了馬上又會再結成一坨的尿布」…，打理起來好沒成就感，為什麼偏偏是落到「我的」而不是你的肩膀上？

夫妻間隱晦、幽微的競爭和嫉妒，於是便這樣悄悄產生了，如一場隱身在平靜海面之後、足以摧枯拉朽的恐怖風暴。

電影《墜惡真相》裡，「夢想成為作家的前大學教師丈夫」用死亡，控訴自己放棄理想為家庭所做的犧牲。而「知名作家妻子」也在爭吵中，委屈又憤怒的指出，對方「自我感動式的犧牲」與「在夢想面前的懦弱和裹足不前」究竟與自己何干？

在這場婚姻裡，丈夫成了「家庭柴米油鹽下的犧牲品」，妻子也變成了「丈夫恨自己一事無成的替罪羊」。究竟誰是贏家？誰才是受害者？誰又比誰更委屈呢？

靈魂伴侶，到底是怎麼淪為相互折磨的？

之前看到一對高知識分子夫妻的故事，深有感觸。妻子陳朗，是「耶魯大學宗教研究系博士」、「哈佛大學神學院 學研究碩士」。丈夫徐曉宏，則是「密西根大學社會學系」的「助理教授」。兩人都同樣才華橫溢，同樣滿腹理想、抱負。

2019年時，陳朗博士辭去大學的教職，隨夫赴美工作，然後便遇上了新冠疫情，找不到長期工作，只能一直賦閒在家。後來她努力想改行轉做心理諮詢師，也順利獲得了密西根大學臨床社工碩士的錄取通知書。可沒想到，卻在此時收到了丈夫罹患癌症的噩耗，不久之後徐曉宏博士便在病中去世。

隨後一篇陳朗博士為亡夫寫的悼文《請君重作醉歌行》，震驚全網。寫實的揭示了心靈契合的夫妻生活中，除了浪漫以外的「陰暗現實角落」。

其中有一段，她這樣寫道：「朋友們和他的靈魂交流讓我嫉妒。我曾經也是多麼地熱愛哲學和理論。如果我們不結婚，我是否能更好地欣賞他的思想和行動？我想起小孩因為新冠停學在家的時候，我在家裏疲憊不堪，他在網上揮斥方遒。國家、革命、現代性，和我又有什麼關係呢？他和他的朋友們聊女性主義的時候，我心中冷笑。

我曾經跟我的心理醫生說，嫁一個情投意合的人怎麼可能幸福。你們想要的是同一個東西，但是總得有人管孩子、報稅、理財、做飯，於是這就成了一個零和博弈。他越成功你越痛苦。我說現在我明白了，人如果要結婚的話，就應該和跟自己愛好不同的人結婚，比如如果你愛虛無縹緲、形而上的東西，就最好嫁/娶一個發自內心熱愛管孩子、報稅、理財、做飯的人。在資本主義社會混下去需要效率，而效率需要勞動分工。

我不知道有多少女人在她們傑出的伴侶最春風得意的時候，內心最痛苦地尖叫着。又有多少女人最終用『愛情』說服了自己，抵消了、忘卻了心中的尖叫，保持沉默。」

這段文字，真是看得我冷汗直流、雞皮疙瘩掉滿地，太像婚姻了。

莫說在陳朗後面的描述裡，徐曉宏已經是不可多得的「女性主義」丈夫了，他們的婚姻中尚且還有那麼多的糟心事和驚心時刻，更何況是一般的夫妻生活。

夫妻之間的那種「比較」、「嫉妒」和「相互角力」，是看不見的。表面上看來風平浪靜，實際上卻是暗潮洶湧，風暴一觸即發。

那種令人戰慄的程度，就好像我和老公剛結婚一起創業時，某次夫妻大吵架，而負氣寫下的一個「婚姻恐怖寓言故事」的開頭：

「妳為了成全他成為一個世間期待的好丈夫、成功男人，而不斷、不斷後退。告訴自己要無私，告訴自己要賢良，犧牲奉獻到把自己都給深深感動。直到妳從一個快活自立、有學歷有思想、有朋友有夢想的人，變成一個沒有他便什麼都不是、哪裡也去不了、什麼都做不成，犯個小錯都會被視作『智商有問題』的低等動物，他偉大事業的小小輔助者，還有大家眼裡持家、本份的『好女人』。

就這麼一直一直熬到他功成名就。他會立刻忘記這份成功中，屬於妳的那份功勞與智慧。但至少在那之後，他若出軌，妳便可以將一切的恨，都投射到那一個點上，彷彿為所有的問題都找到了解答。

而他若不出軌，還湊巧是個好父親，那麼誰還會管他是不是個好丈夫呢？妳就等著繼續為這 “美滿的家庭” 榨乾自己，將剩餘的殘渣也烘烤成粉末，作為滋養他們一家人的養分吧！」

不得不說，我有時候想法還真毒，生起氣來連寫東西也毒。(以上純屬想像，我老公沒有那麼壞)好險，這寫的不是我的老公和婚姻，只是在我見證了許許多多上一代女人的一生，又正好和老公大吵架之後，不自覺的有感而發而已。但不排除我和先生在「父權體制」下成長，難免也吸收到了不少上一代思想的遺毒。這不是他，卻也可能會是他 ; 這不是我，但也有某一部分的我。

寫這段文字的時候，身邊舊時代女性的鮮活一生歷歷在目。以前總覺得我可以拯救她們，但其實她們才想救我！救這個「思想瘋魔」、「奇形怪狀」的我。

她們會說：

「妳怎麼能這麼自私呢？」

「我怎麼會教出妳這種女孩？」

「妳要多忍讓、多包容他，要把老公照顧好！」

「傳宗接代本來就是妳的責任啊！」

「男人負責賺錢養家，女人負責貌美如花。」

「妳要是不生小孩，妳老公就會去找別的女人生！」

「妳是傻子啊！老公出軌，我如果離婚，那不就便宜了小三？」

共組家庭之後，勢必有一方得要「放下驕傲、放下夢想」，捲起袖子去處理那些「兩個人都不想要管的柴米油鹽」。圖/shutterstock

生活中給女性壓迫最大的，往往不是男人，而是腦袋已被父權思想徹底洗刷過一遍、刷到連內裏也泛白的「標準女性」。

「父權體制」會借用她們的口，來說出上述的話，讓妳覺得自己好像才是那個「頭有問題」的人！還真像是《莊子·大宗師》裡說的，「相濡以沫，不如相忘於江湖」。

每個人都有自己的人生道路，你救不了他，他也幫不了你。好比兩條魚，硬要跳離自己的大江大湖，出來到岸上去快斷氣的「相濡以沫」，那還不如都乖乖回去自己原本生活的地方，各自安好的「相忘於江湖」。(當然，這指的不一定是「老死不相往來」那麼極端，可能就是做到「你別來管我怎麼生活，我也不插手你怎麼過你的人生」就可以了。大家都「無為、不妄作」，也就大家都幸福快樂了吧！)

不過雖然上述這類故事裡，看似都是女性在犧牲，但其實男性又何嘗不是快要被這種「沈重的社會期待」與「家計壓力」給壓垮、榨乾了呢？好像不論男人、女人，都沒有人是真正快樂的。那還不如公平一點，各自都犧牲一點、成就一些，互相都別太理所當然了吧！

說到底，愛情還真是很奇妙的東西，你們或許可以毫不猶豫的「為彼此擋子彈」，但卻不一定可以一起挺過生活中那些「最瑣碎微小的長久消磨」。想想自己和老公的婚姻，確實也是驚濤駭浪、有苦有甜，尤其是在一起創業的初期。

從2022末開始，為了「支持先生的理想」和「追尋更好的家庭生活」，我和先生開始緊鑼密鼓的籌備開店創業的事情。並在2023年，開了第一家屬於我們的自創品牌「台灣山林系主題」早午餐店 ——「早午森森」。開店過程充滿了我與老公的各種辛苦、崩潰和血與淚。真的是「血與淚」啊！！

那些長期每天只睡一小時的日子、幾張椅子拼起來就能一秒入睡的疲憊身體，酸臭的衣服、吵不完的架，還有連崩潰都還要衡量有沒有時間和力氣的半瘋狂狀態，現在想起來都還心有餘悸。當夫妻倆都處在「生存模式」的時候，「光輝的人性」就會漸漸轉換為純粹求生的「劣性」。

經過了這次創業歷險之後才發現，找伴侶時，除了要看他在「生存模式」下的「劣性程度」你能不能承受之外，更重要的還是盡量別讓自己和對方，再有機會陷入到恐怖的「生存模式」裡。畢竟要長時間處在「理智斷線邊緣」的狀態，也是很殘害身心的。人非聖賢，我們大家都是凡人，就不要再互相考驗人性了吧！

不過或許也正是因為在最累、最一無所有的情況下，看過彼此「最爆炸的脾氣」和「最惡劣的嘴臉」，所以才會覺得眼前的這個人，其實還是很不錯的，再繼續牽手走個幾年、幾十年，應該也都會挺好、挺幸福的吧？！(一種「就不信你還能比那時更討人厭」的心情？)

現在看著這家承載著「我們的心血」與「對台灣山林共同記憶」的溫馨小店，還是常常覺得很感動。經營到現在，也已經快滿一年啦！營運與人事都逐漸步入軌道，我也開始慢慢退居幕後，把這個「老公的夢想」交還給老公。

至於我呢，則大大減少「去店裡的排班」和「我自己的接案量」，開始將大部分的心力轉而投注到喜歡的「寫作創作」和「自媒體經營」上，過上了精神非常充實的小日子。終於換老公來支持我的夢想啦！

我們都不想變成那個「用自己的成就，來打壓、困住對方的人」；更不想成為那個「因為自己的怯懦、妥協和自我感動式的犧牲，而最終只能把一生的失敗和一事無成，都怪罪到對方身上的人」。所以呀，夫妻雙方都得努力好好的「互相觀照」、「互相成全」才行！就像老子《道德經》中所說的：「致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以觀復」。

別老是用功利心去看別人、看自己，覺得我就該如何如何、對方就應該怎樣怎樣，去費勁的強求身邊你愛的人，非得要變成自己期待中的樣子。而是要用「虛靜心」去「觀照」對方，像一面純淨的鏡子一樣，照出他「本來就有的善」和「最原本、屬於他的美好樣子」。如此，當大家都在「各種追逐、各種人為造作」亂成一團的時候，你們就可以「觀復」彼此，也就是用「致虛守靜的心」去觀照對方，幫助對方「回復到最初單純美好的自己」。

互相接納、互相放過，彼此欣賞、彼此成全，如此，婚姻便幸福快樂了！