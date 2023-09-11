從食用到精油，獨特的多元用途──檸檬

漫延至鼻尖的清新香氣，引發口腔的唾液分泌，從嗅覺到味覺，其酸味刺激著我們的感官，在衝擊過後，讓人感到暢快。這讓人或愛或恨的滋味，來自一顆顆飽滿，因成熟度而或綠或黃的果實。

貪著它的清，戀著它的香，於是，那惱人的酸味或可不再那麼介意，甚至在其它氣味的中和下，所謂酸味，似乎也更加可人了。

這是檸檬的魅力，一個普遍存在於生活當中，且易取得的食材，因生長條件不同，每一顆檸檬有不同程度的酸味。

植物科別屬於芸香科的檸檬，有幾個重要產地，像是義大利、西班牙、印度、巴西、美國等等，有檸檬酸，倍半萜烯、單萜醇等等的化學成份。其精油萃取部位為果皮，以低溫壓榨的方式取得。當我們拿著檸檬，些微用力擠壓，掌心就可以感受到油囊破裂時，所流出來的精油。

在三千多年前，埃及人就在使用檸檬了，他們會透過檸檬來預防傳染，而近代的科學家也發現檸檬酸是一種天然的防腐劑。在感冒不適，亦或居家保健時，滴幾滴檸檬精油擴香，讓散佈在空中的酸香趕走窒凝。

在航海的年代，由於在船上資源不足，船員紛紛產生疾病，追根究底，其中一項原因，是由於缺乏新鮮蔬果，檸檬和其它具有維生素C的蔬果，解決了壞血病的困擾。

有些人會在每天早上醒來後，來上一杯檸檬水，不僅增強免疫力，還可以淨化。在夏日時，我也會買幾顆檸檬，將它切片、擠壓幾滴汁液入水中，如果再加上蜂蜜，或是紅茶，就變成了可口的飲料。檸檬所製造或搭配出來的飲料，可以取代外面的手搖飲呢！

至於精油的使用，我會以它做為日常保健，利用它薰香，讓空氣變得清新，同時，由於檸檬酸也是種清潔劑，所以在清洗檯面或去除微波爐的異味，除了利用使用過的檸檬，有時貪圖方便，我會利用一、兩滴的檸檬精油，加入一杯水中，再放入微波爐微波五分鐘，原本有異味的微波爐，難聞的味道頓時消除許多。其它像是護髮、護膚，檸檬精油也是好幫手。

檸檬、萊姆的氣味及外型相似度極高。(圖/shutterstock)

值得一提的是，由於檸檬、萊姆的氣味及外型相似度極高，雖然市場的檸檬可能是綠油油的，但並不能光以顏色來區分兩者，想要分別，從外觀可見的油胞，到切開之後，果皮的厚薄、籽的多寡，也有出入。在精油的世界，除了檸檬精油，也有萊姆精油。

由於檸檬精油具有光敏性，甚至有人直接接觸會導致過敏，所以使用檸檬精油時，強烈建議避免直接接觸。其實不只精油，直接接觸檸檬，之後又沒有清洗乾淨的話，肌膚敏感的人也會有不良反應。

從夏日到秋老虎，暑氣未消，將洗淨的檸檬切幾片放進透明的水壺當中，置於桌上，當陽光灑落時，其透明、澄淨的畫面，似能緩解人們的煩躁。雖說酸味的喜好因人而異，然而，在薰香時，空氣中所散發的酸甜香，卻成為夏日的獨特銘記。

貼心小叮嚀：精油必須安全使用，使用前請洽專業人士。

●專欄「氣味呢喃」：梅洛琳，讀創故事駐站原創作家。創作二十餘年，曾任採訪編輯。著有《我的鬼妻．們》、電影小說《心靈時鐘》等，作品累積達上百部。喜愛寫作，也沉迷於香味，考有初級精油證照，因此希望將各種氣味，以專欄文章的形式分享給大家。每月一篇，敬請期待。