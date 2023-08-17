喜餅盒子過度包裝？來看看江戶時期的奢華文箱

文／送潮人

只要有一些朋友在適婚年齡，都有機會收到他們贈送來的喜餅，其中許多喜餅的外裝盒已經不能稱為「過度」，而是如假包換的精緻箱子，這是因為他們在使用的材質以及設計的水準上，都有達到甚至是超越市售許多收納精緻小物件的箱子。然而在日本許多「文箱」面前，卻又黯然失色了。

愛書人的呵護

文箱，在日本古代有許多別稱，例如文筥、文笥、文笈，其中「笈」的本義在日本平安時代編纂的《和名類聚抄‧卷十三・調度部上第二十二・文書具》中記載:「笈…和名『不美波古』…負書箱也。風土記云：『学士所以負書，状如冠箱而卑』」[註]，就是指存放書籍的箱子。更早的起源可以上溯到先秦時期的篋、笥、書奩等等，目前出土最早的實物，是長沙子彈庫楚帛書的竹笥，而更為精緻的漆書奩，則見於馬王堆出土的西漢文物。由此可推測早在使用竹簡、帛書的時代，就有為珍愛的書籍，製作保存箱子的習慣。至於文獻中則是有

《戰國策‧蘇秦始將連橫》:「乃夜發書，陳篋書事，得《太公陰符》之謀」以及東漢《風俗通義》：「本券在書篋中。」等記載。

（上）楚帛書所存放的竹笥，現藏於美國賽克勒美術館（Arthur M. Sackler Gallery）。

（下）馬王堆出土漆書奩，現藏於湖南省博物館。

（圖片來源／汪桂海：考古資料所見簡帛時代書籍裝具。《文獻》2021年第1期）

最美的信盒

在日本開始有莊園制度的「中世」（十一到十六世紀）時代，原先主要放書的文箱，開始變成裝信札、書狀的長條形狀，而到了江戶時期，文箱更是以繁複的蒔繪或螺鈿呈現出絕美的風采，同時也漸漸發展成禮品，或是婚禮嫁娶中成套物品的其中一樣，例如德川美術館就藏有千代姬婚禮用的「初音蒔絵文箱」，它與其他四十六件精緻生活用品成為一整套的「初音の調度」，確實體現了當時貴族的奢華用具以及匠人的精湛工藝。

細緻的文房套裝

文箱在江戶時期所留下的文物中，可以見到它們逐漸演變成可以收納筆、墨、硯、水滴，並且使其成為一套文房用具的箱子，因此有時也會稱為「硯箱」。其中內裝的分隔、支撐部件也往往會與外觀一致，但同時又保留可以抽換的活動性。此外，還有做成多組一套的多段硯箱（重硯箱），在早期日本開會或是簽署文件時，多會使用這類成套文具。然而在鮮少使用毛筆的現代社會，這類易於攜帶、整理的文箱，幾乎完全消失在人們的生活與記憶中，但是箱體上面細膩耀眼的藝術，卻依然能讓接觸的人讚嘆不已。

如果有機會到日本旅遊，不妨走訪當地的骨董店，欣賞一下這些前人慎重其事的文房用品，如果看到長條型的文箱，也可以遙想當年放著怎樣用心的信札，讓自己在這個資訊交換快速的時代，重拾美好的儀式感！

法國吉美國立亞洲藝術博物館（Musée national des Arts asiatiques-Guimet）收藏的蒔繪硯箱。黑色金邊為硯臺，上方銀色器物為「水滴」，左右兩側可放置毛筆與墨條。（圖／送潮人拍攝提供）

註： 日本国立国語研究所www.ninjal.ac.jp 日本漢字原文輯錄。其中所引用的《風土記》是三國到魏晉時期的周處所作，即是「周處除三害」的主人翁。

●專欄「文房百寶」：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。每月一篇，敬請期待。