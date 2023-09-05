親子共讀有何魔力?我的故事媽媽之路

【飛越千里看台灣】

文／石晨曦

剛來台灣的那幾年我因為沒有居留證不能出去工作，便利用家務以外的全部時間認真陪伴孩子閱讀。

孩子對世界的認識從聽開始，他還未滿一歲，我便開始讀書給他聽。社區圖書館的兒童室裡從零歲閱讀到少年文學適合各個年齡層的兒少讀物都有，而且題材廣泛，涵蓋認知、科普、德育、藝術、文學等各個領域。這對於我無疑是一大福音，每天下午，我帶著孩子窩在兒童室的角落，輕聲念著那些圖書中的文字，我盡量模仿故事中不同角色說話的語氣，帶領孩子走入故事的情境，孩子雖然還不會說話，卻似乎能聽懂我的話語，他能安靜坐在我懷裡聽我念書長達數小時，他的安靜讓我有點擔心，因為他總是安靜的聽著周圍的一切，卻從沒有開口說過一句話。結果我的擔心是多餘的，在他滿兩歲時終於開口說話了，他說出的第一句話不是媽媽，而是一首我反覆唸誦給他聽的兒歌，我感動地紅了眼眶，原來我說的他都有聽進去，化為自己的養分，只是慢一點才表達出來。

除了每天去圖書館讓孩子感受書香氛圍之外，我也從圖書館借了許多書放在家中，只要一有空就唸給孩子聽。孩子越來越喜歡書，只要我說，寶寶過來，媽媽唸書給你聽，孩子就跑過來，安靜地坐在我懷裡。每天唸書給孩子聽成了我的一種執念，只要一天沒有唸，彷彿那一天是白活了。全套的兒童百科、經典童話、偉人傳記、名家繪本，就連西遊記那樣的長篇古典小說也不放過，我手指著書中的文字，一行一行的唸，一行一行的帶領他認識那些文字，認識它們的含意。

大約在孩子四歲時，櫃檯的大姊來跟我說圖書館正在招募故事媽媽，問我願不願意來圖書館說故事給孩子們聽，她說她觀察我很久了，我詮釋的每一個故事都很精彩。於是我報了名，參加了故事媽媽的培訓。

圖書館請來信誼基金會的老師，教我們如何選擇適合不同年齡層孩子聽的故事書，如何搭配故事內容做相應的道具，如何演說一個故事，又如何互相合作將故事搬上舞台變成一齣兒童劇。老師讓每一位學員站上講台獨立演說一個故事，把台下的學員當成來聽故事的孩子們，教導我們如何延伸故事內容，帶領孩子們參與其中，這是與我平常唸書給孩子聽完全不一樣的經歷。經過老師的剖析，作家筆下的一個個故事更加鮮活了起來，那些看似簡單有趣的繪本卻充滿了生命哲思，經過培訓的我彷彿心中生出了另一隻眼睛，能看見藏於每個故事中的多樣色彩，而且我還明白了一件事，親子共讀貴在共讀，不能單純我讀孩子聽，還要與孩子產生互動，才能達到更好的學習效果。

培訓結束後，我們辦了成果展，一起演出了好幾齣兒童劇，我帶著孩子一起參與，一起排練，一起做道具，那些經歷對我和孩子來說都是難忘的生活體驗。

在圖書館擔任故事媽媽已經近二十年了，我還是樂此不疲。(圖/shutterstock)

常有人問我，孩子那麼小能聽懂書中的知識嗎？我認為孩子的吸收力沒有窮盡，只是需要一個陪伴她閱讀的人。有些東西當下或許他不能完全領會，但聽過必在大腦迴路上留下痕跡，那些刻入腦中的印痕都是他未來學習的養分，當孩子未上學就能自己獨立看書時，我明白了親子共讀的魔力。初生的嬰兒就像一張白紙，母親在上面畫下什麼決定了他未來。

我正式成為了圖書館的故事媽媽，帶領更多孩子走入書中世界。孩子的想像力沒有極限，他們也帶領著我翱翔於想像的天際，永不失童心，每次說故事時，孩子們給我的熱烈迴響都帶給我很大的鼓勵。這份職業雖沒有物質上的報酬，卻給人帶來心靈上的富足圓滿，在圖書館擔任故事媽媽已經近二十年了，我還是樂此不疲。

我始終相信著愛看書的孩子較不易學壞，百變的文字會引領孩子思考，分辨，找出正確的人生方向。初生的嬰兒就像一張白紙，父母在上面畫下什麼決定了他們的未來，每一位帶著孩子來聽故事的爸爸、媽媽我都在心裡為他們按下一個讚，看著孩子們陶醉於故事中的表情，我彷彿看見了那些白紙上記載的未來。