你買的是精品還是紀念品？歙硯原產地的購物攻略！

文／送潮人

現代人已經沒有產地一定便宜的迷思，但是不可否認，產地往往可以見識到更完整的類型，以及密集的加工工廠或販售店家。這次筆者就來到中國四大名硯之一，也就是歙硯的故鄉──安徽，由於行政區的劃分，實際上出產歙硯的婺源縣是在江西省，但是一般還是認為歙硯是安徽或是徽州的物產。

除此之外，安徽的徽墨，以及所轄宣城市涇縣的宣紙、宣筆，更證明這裡就是文房四寶的故鄉，也因此造就許多歷史上有名的人物，例如朱熹與梅堯臣。

觀光紀念品

這次因為行程關係，無法拜訪原產地的龍尾山與芙蓉溪，然而即使到了原產地，若沒有當地熟識的採硯者（硯農）帶領，也不容易一窺究竟。於是這次只有參觀屯溪老街的賣硯商家，由於這裡是觀光場合，因此硯臺大多是以符合觀光客需求的樣式與價格在銷售，如果只有「歙硯」一個模糊印象，對於價位與特質不了解，就很有可能只會買到旅遊紀念品。

行前預習，但談何容易！

筆者七年前造訪老街時，對於歙硯的石品（硯石表面紋路）與價格只有粗淺的認識，以至於詢問商家之後，發現比臺灣筆墨莊的價格高上許多而未購買，但是回來對比拍攝的照片，才發現有些特殊稀有的石品，並非我之前所見較為平價的樣式，於是就開始蒐集資料，並且查閱書籍、造訪海內外許多網站，逐漸學習分辨優劣真偽。這次再訪老街，也是試圖將所學的內容與實物相互參照，特別的是當許多商家聽到一些名稱，例如「廟前青」、「白眉龜甲」等等，就會更願意介紹好的硯臺，同時也會比較小心地開價。然而若是在出發前才搜尋買硯的攻略，就往往會被許多混亂的資料干擾，而無助於購買硯臺，因此若能提前一些時間收集資料，並且到大型的筆墨莊看實物，就能提高買到好硯臺的機會。

在獲得商家允許後拍攝的店內照片。硯臺的樣式千變萬化，而石品的種類也相當多，因此價位從百餘元到十幾萬都有。（圖／送潮人提供）

到底貴在哪？

一般人印象中的硯臺多是書局、筆墨莊推薦的學生硯，因此如果一樣是手掌大的硯臺，卻開價十萬臺幣，多數人會難以接受，這也是為何高價的硯臺幾乎都在商家的內側，而不會放在人來人往可以看到的門口。然而不同於晶瑩溫潤的玉或寶石，黑洞洞的歙硯為何有如此巨大的價差？其實最容易理解的原因，就在於稀少性，但同時這種稀少性又必須是有助於磨墨的稀少性，例如特殊的「眉紋」、「羅紋」、「金星（暈）」、「魚子」、「彩帶」等等；其次就是製作的工藝水準，配合石材原生的紋理，做出越細膩耐看的成品，就能創造更高的價值與價格。

高價的硯臺都會將稀有的石品展顯出來，作為配角的雕刻裝飾，也多有巧思與精湛的工藝技巧。（圖／送潮人提供）

買硯的建議

在旅途中購買的紀念品，往往會變成旅行的負擔，更別說是沉重的硯臺。如果只是要一方堪用的硯，以及想要體驗書法，那麼筆者建議在居家附近的筆墨莊購買即可，如果真的想要千里迢迢攜帶一方硯回來，則會建議挑選小巧精良的品項，甚至購買只有初步打磨的硯胚或子石。只有在實際體會過歙硯特性之後，才能更明確知道何種硯臺的品質與樣式適合自己！

●專欄「文房百寶」：送潮人，來自桃園，大學與研究所專攻工程科學與天文學，曾有多次翻譯科普書籍與演講、展覽經驗，喜愛古典文學、藝術與服飾等，平素裡也略有涉獵。期望能將自己生活體驗中，美好的、趣味的所學及感受，逐一向大家分享並多多交流。每月一篇，敬請期待。