失敗的勇氣：你可以允許自己失敗，依舊一樣的愛著自己嗎？

【我斜槓不上班】

文／野羊（陳暐婷）

最近讀博投稿的研究論文，終於被SCI期刊接受了。從投稿到被告知接受，中間的審查和來回修改，就花了將近一年的時間。對一個人的心智，還真是一種殘酷的消磨！

這時候實在感謝自己的斜槓人生安排，要不是我這麼「不務正業」的在讀博期間，還繼續「數位遊牧」持續接案自由工作、繼續發展自己的寫作事業創作散文和小說，同時如火如荼的和先生一起準備創業開店的各種大小事，還真難熬過這種學術界最令人崩潰的可怕「投稿等待期」。

雖然論文被SCI期刊接受，也並不代表我就能從博士班畢業了。(沒錯，學術的生活就是這麼的曲折離奇，樸實無華又簡單枯燥。) 因為我讀的是「社會科學領域」相關科系，要想畢業還得投稿上社會科學領域的「SSCI (社會科學引文索引)」期刊才行。刊上「SCI (科學引文索引)」在我們系上目前還是不能畢業的。

但光是稿件「被接受」這件事情，對我來說就已經是很大的鼓舞了。畢竟，原本都快要開始自我放棄、對自己做研究的能力喪失信心了。投稿上了之後，才總算找回了一點點的自信，覺得自己好像也是有能力可以做得到的呢！哈哈哈！

會講這個近況故事，除了跟讀者朋友們分享一下最近達成目標的小喜悅之外。其實主要更想聊的，還是我對過去那個「殘忍的自己」的自我覺察。

研究投稿被接受時，我喜歡自己、擁抱自己、給自己拍拍手，但投稿失敗的時候呢？

我自我逃避，並且殘忍的否定、貶低、責備著自己。這種自我霸凌，難道是應該被接受、無視、忍耐、繼續的嗎？我們應該容忍「自己」讓自己的生活變得痛苦嗎？

回頭看看，自己在「研究沒被期刊接受」的這段長時間的等待期裡，是這麼殘忍的否定著自己，想想還真是挺暴力的啊！「自我霸凌」零容忍！！

我們常常說要「愛自己」，但其實要能真正做到卻不容易。在人生得意之時，喜歡、疼愛自己很容易；但在人生失意之際，還能繼續同樣的喜愛、欣賞著自己，就不簡單了。

所以我們給自己無限的壓力，總是冀望著每件付出過努力的事情，都能迎來巨大的成功。一旦不能如願，就會陷入強烈的沮喪自責、自我懷疑，甚至是自我撻伐和自我羞辱的情緒裡。

自己對自己的苛刻和批評，有時甚至比外界所施加的壓力和給予的不友善，還要更加殘酷許多。

某些時候，我會短暫的陷入這樣的黑洞裡，感到意志消沈，甚至因為打從心底不相信自己有能力做到，而完全提不起勁去努力。但轉念想想這一切實在說不通！如果我是這樣的寶貝，那麼就算我搞砸了、失敗了，我也一樣是這樣的可愛，一樣會這樣的愛著自己。我一樣是一個很棒且有價值的人，不是嗎？

雖然我們總是期待著家人、朋友和戀人的愛，可以是無條件的，不論順境逆境、貧窮富貴、健康疾病。但要去要求別人做到，要求別人對一個失意、失敗的人始終一視同仁，愛、友善、尊重、包容，終究是一種過度期待的奢望。

身邊的人，難免都會對你施加一些「以關心為名的壓力」：

「你一定要考上那所大學知道嗎？」

「你要是念不畢業就真的太丟臉了！」

「那個證照一定要考到喔！」

「要進去那間大公司，才會有前途。」

「要趕快努力升職、加薪，多賺一點錢啊！」

「都幾歲了，怎麼能沒有一點成就、一事無成？」

「這個工作很好，千萬不要想著離職！」

「要趕快談戀愛、趕快結婚、趕快生小孩、趕快買車買房、趕快再換大一點的房子……」

「要當個足夠合格、稱職的好丈夫/好太太、好爸爸/好媽媽、好女婿/好媳婦！」

……太多太多。

說得好像只有你「成功了、做得好了」才值得被愛，一旦你搞砸了，就不再是爸爸媽媽、阿公阿嬤、老公/老婆、親戚朋友們，所疼愛的小寶貝了似的。搞得我們成天精神緊繃、神經兮兮，彷彿得到了某種「成功病」，無法容許自己失敗或犯錯，一副「不能成功就要成仁」的樣子。這一切實在是演得太浮誇，活得太累、太累、太無趣了！

其實人生的路那麼長，奔跑的途中時不時摔倒一下，或甚至是摔得鼻青臉腫，又如何？關鍵是你有沒有那個心智，笑一笑站起來，再繼續往前走，而不是永遠坐在原地哭。

「你可以允許自己失敗，依舊一樣的愛著自己嗎？」

如果可以的話，那你肯定是一個很幸福的人。永遠被自己的愛包裹著的內心，也肯定是非常強大的吧？我希望未來的自己，也是這樣幸福且內心強大的人！

其實努力過後還是失敗並不丟臉，反而還很了不起。因為別人不敢輕易付出，你卻已經勇敢的去拼搏過了。

拼命努力過後，還是沒有成功，那就接受吧！看是要修正之後再出發，還是換一條更適合自己的路來走，都可以。虛心檢討、學習很好，但千萬不要「過度的自我撻伐」。在這個世道裡生存已經夠不容易了，如果連你都不疼愛你自己，那不就真的活得太可憐了嗎？

別讓自己那麼悲慘，別讓自己無人憐愛、欣賞。當你的世界戰火連天、崩潰傾頹，至少我們可以做那個，在滿地荒蕪的斷垣殘壁間，蹲下來擁抱自己的人。在千鈞一髮的關鍵時刻，接住那個墜落的自己，做自己的英雄吧！

去山裡跑一跑、抬頭看看天空，就會突然發現，人生裡原來多的是「成就」之外的好玩事情啊！（圖／野羊提供）