澳洲來的戰士，剷除渾濁的氣味──茶樹

如同撥開世界的污穢，其氣味不算馨香、甜美，甚至還略帶著刺鼻，卻能剷除渾濁氣息的茶樹精油，在疾病、醫療的世界當中，像是一道防線。

曾經有朋友對我說，他不喜歡茶樹精油的味道，在他過去的記憶中，茶樹精油與疾病、死亡連在一起。畢竟，當人們感到不適，肉體脆弱時，除了尋求減緩不適的方式之外，更會尋找共同抵禦外侮的伙伴，如同帶著武器的茶樹戰士，形成防護罩。

茶樹的氣味的確不如花類精油溫柔，但嗅吸它的同時，其清涼、刺激的氣味，除了提振精神，有人認為它有助於消解恐懼與悲傷，我則是覺得它的氣息更如同對這個世界保持警覺。

在未認識茶樹精油之前，我曾以為它和平常所飲用的綠茶有關，後來才發現英文名Ti-Tree和Tea-Tree兩者之間其實沒有關聯。若要再更清楚，得從植物分類學來看，科別為桃金孃科，學名為Melaleuca alternifolia的「茶樹精油」其實應該稱為互葉白千層精油。不同的茶樹品種，高度可以從2公尺到30公尺不同，原產於澳大利亞東北部沿海地區（南緯23.5度附近），開花的時候，遠遠看像是白色的棉花。

蒸餾過後的茶樹精油顏色為無色至淡黃色，因品種及蒸餾的過程，略有不同。一般來說，它的黏度較低，揮發性高，經研究之後，其中的α-萜品烯、桉油醇、萜品烯-4-醇等成分，就像是行走於這個世界的戰士手執的武器。對那些環繞在我們四周、虎視眈眈，看不見的敵人，有著龐大的威嚇作用。

原本生長於澳洲，在其土地上守護著毛利人的茶樹，1770年，英國的一位庫克船長，在航行時，來到了此地，發現當地的原住民多方面使用一種植物，不但會將它的葉子摘下來煮茶，也會拿它做為藥用，用途廣泛，將它帶回了英國。第一次世界大戰及第二次世界大戰，茶樹也進入了軍需藥品，之後，更對它進行研究。這個從澳洲來的戰士，不只進入了歐美，並讓全世界認識它。

澳洲的原住使用茶樹長達好幾世紀，雖然茶樹盛產於澳洲，但台灣的氣候也適合栽種。它的葉子可製茶，種子可以榨油，用途很多。隨著人們追求自然及生活品質，茶樹的功能更為人所重視，許多關於它的研究報告，讓它威名遠播。或許它的氣味因個人喜好而不一，但它對於人類的守護貢獻卻是肯定的。

在平時預防保健時，單用茶樹，或是和其它精油搭配使用，像是我會和茶樹的親戚綠花白千層跟它一起搭配，或是檸檬、百里香等，跟茶樹為伍，就像有戰士陪伴，令人感到安心。

夏日，在沉沉欲睡時，除了薄荷，也會交換其它精油使用，而茶樹便是其中一種。或將它與薄荷、迷迭香，或是其它種類的精油搭配使用，讓氣味更豐富。或是在洗滌衣物時，有時候也會添加幾滴茶樹精油。坊間很多產品像是洗衣精、洗髮精、清潔劑等，都會添加，那加入酒精，隨身攜帶，也是守護自己的方式之一。在趨蟲的產品當中，也可以看見茶樹精油的蹤跡喔！

在香氛的世界當中，開門所見的戰士，茶樹便是其中之一，在這個充滿看不見敵人的世界，或許，我們可以讓茶樹成為我們的隱形戰士，守護著我們以及親愛的家人吧！

貼心小叮嚀：精油必須安全使用，使用前請洽專業人士。

茶樹的氣味不如花類精油溫柔，我則是覺得它的氣息更如同對這個世界保持警覺。（圖／shutterstock）

●專欄「氣味呢喃」：梅洛琳，讀創故事駐站原創作家。創作二十餘年，曾任採訪編輯。著有《我的鬼妻．們》、電影小說《心靈時鐘》等，作品累積達上百部。喜愛寫作，也沉迷於香味，考有初級精油證照，因此希望將各種氣味，以專欄文章的形式分享給大家。每月一篇，敬請期待。