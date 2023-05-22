長大後還記得怎麼做夢嗎？悼念那些「3分鐘熱度的夢想」

【我斜槓不上班】

文／野羊（陳暐婷）

不知道有沒有人和我一樣，自小愛作夢，喜歡的事情很多，能夠堅持的卻沒幾個？這篇文章，就是為了悼念那些「3分鐘熱度的夢想」而寫下的，送給過去的我，也送給有過相同煩惱的朋友們！

一、太在乎結果反而不能持久？果實很美，過程更香！

從前總是著急的想看到某種成果、成就、肉眼可見的獎賞，或能被世俗和他人認可的東西，比如「錢」！所以感興趣、想嘗試的事情很多，但卻總是只有3分鐘熱度。評斷該不該努力、要不要繼續的標準，也差不多都一樣，就是：這能賺錢嗎？能當飯吃嗎？

學習樂器，連基本音階都還沒爬熟，就開始急著找方法變現，或企圖用最短的時間，達成某種顯而易見、能讓人讚賞的成就。不知能不能變成大師級音樂家？可以做音樂老師嗎？靠街頭賣藝賺點零花錢也行？

學塔羅牌，連牌有幾張都還搞不清楚，就開始煩惱能不能靠幫別人算命賺錢？能不能成為什麼塔羅名師？

學攝影，相機都還沒拿穩，就忙著在想要怎麼把照片賣給圖庫、媒體？要怎麼靠著拍照收費？

所以一旦短期內，看不見能夠快速變現、出人頭地的可能性時，就會開始興致銳減、意興闌珊，最後乾脆直接擺爛放棄。導致各種初學者的入門書籍和裝備堆滿角落，卻只能在時間的推移下靜靜生灰。

殊不知這根本是本末倒置，如果一開始就急於看到最終的獎賞，又怎麼可能會有那股傻勁，去撐過無數風雨寒暑，撐到最後終於瓜熟蒂落、苦盡甘來呢？急著靠小聰明賺快錢、圖虛名的我們，是擠不出傻勁的。

反之，抱著「這還真好玩」、「這個關卡有意思」那種玩樂心情，反而常能使我們不知不覺地，對一件事情不斷深入。埋首時還是清晨，再抬頭已至深夜。結果的歡喜只是一下子，過程的開心才能一輩子。能夠每天、每天做著自己喜歡的事情，不香嗎？

二、做任何事都一定要有意義嗎？

從小生長在功利主義環境裡的我們，做每件事情之前，總是習慣要問「做這有什麼意義嗎？(金錢、名聲、權利、地位…)」。

但「做任何事情，都一定要有意義嗎？」，就只是單純的想要去做，難道就不行嗎？長大了，不代表你就得開始變得無聊、開始活得一板一眼。我們小時候玩鬼抓人的時候，可沒有先坐下來理性評估，「一個個笑得像傻瓜一樣的跑來跑去我抓你你抓我的」究竟有何意義？

會慢慢變得無趣，大概還是在漸漸長大的過程裡，被恐嚇怕了吧？我們開始感覺「玩」就是一種錯，做任何事情都一定要有「意義」和「目的」。彷彿不遵守這個潛規則，就是不知上進、浪流連，就會窮困潦倒、一輩子一事無成似的。殊不知許多複雜的工作、偉大的作品、充滿創造力的發明和發現，都是人們帶著熱情和閃亮亮的眼睛，「玩」出來的！

以前，發現自己很喜歡和動物們待在一起，就會開始想，那之後是否能當動物訓練師、動物溝通師呀？是否能考個相關認證？或寫寫寵物文章、拍拍毛孩影片？然後以此，來「教」大家要怎麼「養動物」、「教育動物」，進而賺錢、維生，讓人們尊敬我、欣賞我，覺得我有愛心得不得了又是動物之友，真的好棒啊！！哈哈哈哈哈(羞愧)～～

反而竟然不是專注在，謙卑的去好好花時間和一位動物朋友相處、理解牠，並和牠建立真正的關係上。那還談什麼動物溝通？就算成功拿到某個組織發的什麼證照，或締造某些偶然的事跡，也不過是騙別人也騙自己的集體幻想罷了！

自從家裡多了一位毛茸茸的喵星成員，每天日夜為伴之後，更是深有所感。

現在只覺得：「養」什麼動物？當什麼「主人」？

動物根本就不需要我們養，不過是人類搶走了棲地、霸佔了所有好吃、好喝、好住的，再加上身為孤獨現代人的我們，實在不甘寂寞罷了。牠們肯放棄自由的廣闊天地進到我們家，那可真是「謝謝您大駕光臨寒舍」了！還不趕緊好吃、好喝、好住的款待著？

「訓練」什麼動物？最需要訓練的就是人！

都說人家是來點亮我們枯燥人生的貴客了，為何還要叫貴客學我們的語言、用我們的溝通方式？我們怎麼就不學學人家的語言、用用人家的溝通方式？所有關係的道理都是一樣的，愛、包容、欣賞、尊重，而不是單方面的試圖去把對方變成自己喜歡的樣子。

也沒有什麼「找專家通通靈」就能輕易解決的關係問題，那只是企圖把自己和毛小孩之間必須要做的功課，委外辦理而已。你或許可以透過良心、正規的相關管道，學習到和動物相處的較佳方式，但還是必須實實在在的花時間、用耐心和愛來真正和那位動物朋友相處、交流。然後用一顆謙卑的心，去慢慢了解牠。

要和動物溝通其實也不難，一旦我們停止自大，就能開始慢慢理解其他生物了。

一切看似麻煩卻也不難做到，且保證有效！像我這種，過去從未有過機會和貓咪長時間相處的喵星麻瓜，也是在小虎來到我們家之後，才盡量放下身為人類的自大之心，去努力學習喵語的。貼身和牠相處了一年多之後，現在也能有自信的說，我還真的不需要通靈，就能知道牠在說什麼。

比如像我們家貓咪的「咬」，就有許多不同的意思：當牠用有點痛但不致受傷的力道咬你一下時，是「溫柔的拒絕」；一邊用前腳抱緊你的手腳啃咬，一邊用後腳把你往反方向踢踢踢，是「對喜歡之人的撒嬌式打鬧」；在起笑般飛速奔跑經過你的時候，調皮的輕咬你一口(或屁孩似的拍你一下)，是叫你這個小廢宅「趕快來玩」；懶懶的躺著休息時溫柔捧著你的臉，用慢得像怕嚇著你，又輕到像是在親吻的力道咬你一下，則是在說「我愛你」。

魔法是需要時間、耐心，和「單純想了解」的赤子之心來慢慢發酵的。你必須要夠心誠，必需要真的想知道、真的喜歡那件事情本身，而不是只在乎那個成果，那個頭銜、名份、或認證資格。

重燃我兒時「動物之友」小夢想的神奇之喵！(貓奴當到都能生出這篇長文也真是不容易啊～)

三、停止追尋「別人的星星」！

有些人著迷於出書，不過是想被人稱做「作家」，而不是真的享受那個寫作的過程。

著迷於做教授，只是為了獲得那個頭銜，而不是真正喜歡教學或研究。

著迷於成為老闆、主管或掌握要職，也只是嚮往那個權利和地位，並非是真的對經營管理或政策有熱情。

當然，這並沒有什麼不對，很多人都是這樣。就連我現在自命清高的這麼說著，有時候照樣也會不經意的被繞進去。迷迷糊糊就跟著大隊伍一直走了，忘記再次回頭確認自己真實的心意。

雖然就這麼跟著大家盲目去做，也沒什麼不好。無腦排隊，最後一樣能買到名店甜甜圈。但問題是你真的想吃嗎？若還有更喜歡、更適合的事情等著自己，卻因為忙著「追求別人的星星」而無暇顧及，想想還是有些可惜啊！

好在拙夫對我的心靈拷問是無情的，「妳不是真的像妳說的一樣熱愛這件事情吧？不然怎麼做得這麼少勒？」。

直男最可恨的一點，就是他們太愛說真話！要麼點出我的懶散，要麼將我的自我欺騙攤開在陽光之下。

每每讓我氣到跳腳、急於爭辯，卻也因此被迫開始重新思考那些被刻意忽視的問題。進而不斷自我探索，一天比一天更了解自己一點點。

果然人都是善變的動物，小時候的夢想，過幾年就又變了。職涯探索還真是一輩子的功課啊！