來自海洋的露水，記憶我們的愛情──迷迭香

莎士比亞曾經在《哈姆雷特》中提到，迷迭香是「記憶之草」，於是，它和大腦有了聯結的想像。如同迷迭香的花語是「回憶」，而且是「美好的回憶」。於是手持迷迭香，成了留住我們生命中，那些令人感到溫暖的、開心的、愉悅的，讓生命變得美麗，值得珍藏在腦海的回憶，像是愛情。

當然了，人生不是只有美好的回憶，悲喜交摻，至少，在迷迭香的撫慰之下，可以留住那些我們想要珍藏的愛情。就像周杰倫的《迷迭香》一曲裡提到，迷迭香是隨風飄揚的笑……

迷迭香的英文名字「rosemary」是「rose」與「mary」，翻譯過來則是「玫瑰」、「瑪莉」，不過，英文名並沒有和迷迭香有太直接的關連，這要回頭看拉丁文「rosmarinus」一字，在拉丁文中，「ros」指的是露水，「marinus」指的是海洋，迷迭香意即「來自海洋的露水」，這當然也跟它的原產地地中海盆地，以及易於栽種的特性有關，讓迷迭香更多了幾分詩意。

在神話當中，也可以看到迷迭香，當維納斯從海底誕生，迷迭香也跟著祂一起降臨在這個世上，也和愛情有了強烈的關連。在歐洲民俗當中，還沒有結婚的少女如果將迷迭香放在枕頭底下，據說當天晚上就會夢到另外一半；在婚禮上，也常見新娘以迷迭香作為配飾，象徵此情不渝；如果是已經結婚的女性，在老公出門遠遊時，也會將迷迭香偷偷的放在行李，據說可以防止外遇。當然了，與其寄託迷迭香，還不如自行經營夫妻間的感情更為實際。

而在十七世紀，歐洲黑死病橫行時，一般的人沒有太多醫療資源，便會隨身攜帶迷迭香，隨時拿出來嗅吸，而在法國，在現代醫學發達之前，醫院也會利用迷迭香和杜松來焚燒，以清潔環境。現在清潔環境的方式很多，不一定要燃燒迷迭香，但利用天然的迷迭香精油噴灑於環境，亦有其幫助。

迷迭香看似專屬西洋的香草，而在東方，曹丕、曹植都寫了《迷迭香賦》，美麗優雅的文句，「重妙葉于纖枝兮，揚修幹而結莖」、「隨回風以搖動兮，吐芬氣之穆清」、「流翠葉于纖柯兮，結微根于丹墀。」「附玉體以行止兮，順微風而舒光。」則將這種從西域來的植物，寫得令人心神嚮往。

先前疫情盛行時，我會將迷迭香與其它的精油滴在酒精裡，出門的時候，不論是噴灑在門把或桌面上，讓氣味更加清香。而平常在家工作，工作之前，或是開始覺得精神渙散，靜不下心，我會滴3~5滴的迷迭香在薰香器裡。

在工作時，除了一方面利用迷迭香打造芳香工作環境；一方面也會利用迷迭香按摩頭皮，除了提升注意力，順便保養頭皮，可謂一舉兩得。市售的洗髮精當中，有些也會添加一些迷迭香精油呢！

迷迭香有好幾種，其化學成份有1,8-桉油醇、松萜或蒎烯等，因其含有樟腦，在使用上也要注意。迷迭香可以說是個全方面的精油，應用也很廣，最讓人關切的，莫過於日本失智症預防學會理事長浦上克哉在2005年，於日本的失智症學會刊物上發表關於迷迭香的研究論文。讀完之後，都讓人想將迷迭香直接插在頭上了呢！

在經典電影《畢業生》中，有首英國民歌Scarborough Fair中，提到「Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme」在那優美的歌詞當中，代表忠貞、愛與紀念的迷迭香，在嗅覺與記憶當中，迷迭香也就如曹植筆下所提「聞者迷戀不能去」了……

貼心小叮嚀：精油必須安全使用，使用前請洽專業人士。

迷迭香有好幾種，其化學成份有1,8-桉油醇、松萜或蒎烯等，因其含有樟腦，在使用上也要注意。（圖／shutterstock）