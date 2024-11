來自海洋的露水，記憶我們的愛情──迷迭香

文/ 梅洛琳

莎士比亞曾經在《哈姆雷特》中提到,迷迭香是「記憶之草」,於是,它和大腦有了聯結的想像。如同迷迭香的花語是「回憶」,而且是「美好的回憶」。於是手持迷迭香,成了留住我們生命中,那些令人感到溫暖的、開心的、愉悅的,讓生命變得美麗,值得珍藏在腦海的回憶,像是愛情。

當然了,人生不是只有美好的回憶,悲喜交摻,至少,在迷迭香的撫慰之下,可以留住那些我們想要珍藏的愛情。就像周杰倫的《迷迭香》一曲裡提到,迷迭香是隨風飄揚的笑……

迷迭香的英文名字「rosemary」是「rose」與「mary」,翻譯過來則是「玫瑰」、「瑪莉」,不過,英文名並沒有和迷迭香有太直接的關連,這要回頭看拉丁文「rosmarinus」一字,在拉丁文中,「ros」指的是露水,「marinus」指的是海洋,迷迭香意即「來自海洋的露水」,這當然也跟它的原產地地中海盆地,以及易於栽種的特性有關,讓迷迭香更多了幾分詩意。

在神話當中,也可以看到迷迭香,當維納斯從海底誕生,迷迭香也跟著祂一起降臨在這個世上,也和愛情有了強烈的關連。在歐洲民俗當中,還沒有結婚的少女如果將迷迭香放在枕頭底下,據說當天晚上就會夢到另外一半;在婚禮上,也常見新娘以迷迭香作為配飾,象徵此情不渝;如果是已經結婚的女性,在老公出門遠遊時,也會將迷迭香偷偷的放在行李,據說可以防止外遇。當然了,與其寄託迷迭香,還不如自行經營夫妻間的感情更為實際。

而在十七世紀,歐洲黑死病橫行時,一般的人沒有太多醫療資源,便會隨身攜帶迷迭香,隨時拿出來嗅吸,而在法國,在現代醫學發達之前,醫院也會利用迷迭香和杜松來焚燒,以清潔環境。現在清潔環境的方式很多,不一定要燃燒迷迭香,但利用天然的迷迭香精油噴灑於環境,亦有其幫助。

迷迭香看似專屬西洋的香草,而在東方,曹丕、曹植都寫了《迷迭香賦》,美麗優雅的文句,「重妙葉于纖枝兮,揚修幹而結莖」、「隨回風以搖動兮,吐芬氣之穆清」、「流翠葉于纖柯兮,結微根于丹墀。」「附玉體以行止兮,順微風而舒光。」則將這種從西域來的植物,寫得令人心神嚮往。

先前疫情盛行時,我會將迷迭香與其它的精油滴在酒精裡,出門的時候,不論是噴灑在門把或桌面上,讓氣味更加清香。而平常在家工作,工作之前,或是開始覺得精神渙散,靜不下心,我會滴3~5滴的迷迭香在薰香器裡。

在工作時,除了一方面利用迷迭香打造芳香工作環境;一方面也會利用迷迭香按摩頭皮,除了提升注意力,順便保養頭皮,可謂一舉兩得。市售的洗髮精當中,有些也會添加一些迷迭香精油呢!

迷迭香有好幾種,其化學成份有1,8-桉油醇、松萜或蒎烯等,因其含有樟腦,在使用上也要注意。迷迭香可以說是個全方面的精油,應用也很廣,最讓人關切的,莫過於日本失智症預防學會理事長浦上克哉在2005年,於日本的失智症學會刊物上發表關於迷迭香的研究論文。讀完之後,都讓人想將迷迭香直接插在頭上了呢!

在經典電影《畢業生》中,有首英國民歌Scarborough Fair中,提到「Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme」在那優美的歌詞當中,代表忠貞、愛與紀念的迷迭香,在嗅覺與記憶當中,迷迭香也就如曹植筆下所提「聞者迷戀不能去」了……

貼心小叮嚀:精油必須安全使用,使用前請洽專業人士。

