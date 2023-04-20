口罩解禁後的新生活風格提案：漢服野餐

聯合新聞網／ 楚楚
晚明主題的漢服野餐，服飾以長衫、大袖為主。（圖片提供／藍若纓，攝影／林樂娟）
晚明主題的漢服野餐，服飾以長衫、大袖為主。（圖片提供／藍若纓，攝影／林樂娟）

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在後疫情時代，即使疫情逐漸穩定，人們外出不必再膽戰心驚，我們仍不免刻意避開人潮聚集的地方，似乎保持距離已成為一種良好的習慣。

然而我們當然也貪戀著自由呼吸的空氣，此時「」便成為一種生活型態的延伸。鋪開一張野餐墊，彷彿圈地為王，即使只有一個下午的所有權，這塊野餐墊也成為我們放鬆喘息的一片淨土。

一種生活風格提案：漢服野餐

想當然爾，「漢服野餐」也成為時興的潮流聚會，或以不同的節日為焦點，如花朝節、上巳節；或以不同的朝代為核心，如盛唐、南宋、晚明；或以不同的風格為主題，如漢洋折衷、改良漢服。各種不同特色的漢服野餐在風光明媚的春日裡蓬勃發展。

南宋主題的漢服野餐，服飾以長褙子為主。（圖片提供／藍若纓，攝影／璽先生）

以現代的眼光而言，漢服只不過是一種極端復古的穿搭風格，無論穿著漢服逛街、旅遊、買菜、野餐，都無傷大雅。而以的角度來說，漢服野餐更是一種再尋常不過的生活方式，其中最耳熟能詳的野餐，約莫就是〈醉翁亭記〉當中，就地取材以山肴野蔌擺開宴席的歐陽脩了吧。

野餐的起源

西方的野餐，緣起於貴族狩獵後的飲酒作樂，並逐漸衍生出男女結識的意義。而「野餐picnic」這個詞彙的出現，則更是近現代的產物，詞源為法文的Pique-nique，從最早的自備食物酒水，發展出歡聚分享的形式。

而在東方，即便沒有「野餐」一詞，我們仍可以在眾所熟知的節日裡找到野餐的蹤跡，例如花朝節、上巳節、寒食節與等。這些節日雖然各有不同的起源，卻正好都在萬物萌發的春季，於是逐漸形成春遊踏青的習俗。

適合漢服野餐的佳節

花朝節在農曆二月十五日，源於人們對百花的熱愛，以節日慶賀百花生辰，大概是中華文化裡頭最浪漫的節日。宋代的《夢粱錄》記載，「春序正中，百花爭放之時，最堪遊賞。」想來沒有比花朝更適合郊遊賞花的節日了。

二月底以花朝節為主題的漢服野餐，不限制服飾朝代，我便穿著宋制漢服，搭配「四時景」花卉紋樣與飾品出席。（圖片提供／楚楚）

上巳節為春浴日，在農曆的三月初三，透過蘭湯沐浴以祓除不祥。閨閣少女上巳春嬉，借這一日舉行成年笄禮；文人雅士也借這一日臨水宴飲，舉行曲水流觴的雅集，最著名的便是王羲之所寫的〈蘭亭集序〉。

寒食節在清明節前一或二日，大約在宋元時期，逐漸被清明節所取代。在祭祖掃墓之餘，清明節也被賦予歡樂的意境，明朝的《帝京景物略》提及，「哭罷，不歸也，趨芳樹，擇園圃，列坐盡醉。」寫的便是掃墓後的野餐飲酒。

漢服野餐吃什麼？

有趣的是，中華文化似乎熱衷於以食物來記憶節日，時令飲食與節日印象素來是相輔相成的，於是熱衷於的漢服同袍也不免在漢服野餐當中分享應節美食。花朝節有花糕，寒食節有潤餅捲，清明節有艾草青團，「舌尖上的節日」總是充滿了儀式感。

至於以朝代服飾為穿搭要求的漢服野餐，注重時代飲食的搭配也成為一種風雅的懷古幽情。南宋則備妥湯瓶、茶盞與茶筅，點茶後不忘在湯面添畫描花；晚明則一囊琴、一甌茶，聽歌拍曲，烹茗品茶，心性意境更在飲食口慾之上。

南宋主題的漢服野餐，準備湯瓶、茶盞與茶筅進行點茶。（圖片提供／藍若纓，攝影／璽先生）

漢服野餐玩什麼？

野餐以相聚為主、以美食為輔，當然少不了朋友歡聚互動的社交意義，談天說地是基本盤，獨自發呆或機不離手則大可不必。在遊戲方面，動態者可以蹴鞠、投壺或舞蹈；靜態者可以圍棋、撫琴或吟詩作對。乍看之下，古代的社交遊戲似乎都門檻不低，卻也不妨礙我們從中汲取靈感，創新求變。

日前參加的花朝節雅集野餐，便是透過「擊鼓傳花」，以改良版的「飛花令」助興。由主辦方出題，大家輪流應對短小的對仗，如「蝶戀花」的名動名結構；特定結構的成語，如「花開花落」的ABAC短句等，簡易的文字遊戲也能讓大家玩得不亦樂乎，既腦力激盪，也活絡氣氛。

以花朝節為主題的漢服野餐，透過「擊鼓傳花」，以改良版的「飛花令」助興。（圖片提供／臺灣漢服）

如今已是穿衣自由的時代，當我們穿著漢服出行，不再被當作奇裝異服，也不再被視為角色扮演，而只不過是拿出我們衣櫃裡最為復古的一套服飾，展現一種獨特的穿衣風格。我們可以穿著漢服生活如常，工作、買菜也不在話下，我們也可以穿著漢服野餐，走進山光水色，發思古幽情。

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。

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